Grupo 5 interpretó alabanzas católicas en versión cumbia durante la despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

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La jornada de despedida del papa León XIV en Lima dejó una escena poco habitual para la trayectoria de Grupo 5. La orquesta, acostumbrada a los conciertos multitudinarios y a un repertorio centrado en la cumbia romántica, preparó canciones de fe para el cierre de la misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas.

Después de su participación, los músicos compartieron un mensaje que reflejó la dimensión que tuvo la experiencia para ellos: “Un día que llevaremos para toda la vida con nosotros. Gracias por recibirnos”.

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La publicación fue difundida en Instagram junto a imágenes de los integrantes sobre el escenario y del público que permaneció en el recinto tras la eucaristía. Los asistentes acompañaron con aplausos, cantos y baile un repertorio religioso que Grupo 5 adaptó a su estilo musical.

Christian Yaipén y Pedro Loli cantan ante el público congregado en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de la orquesta Grupo 5.

La participación de la orquesta ocurrió el 16 de noviembre, tras la misa de despedida de León XIV en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. La agrupación llevó al escenario un mix de alabanzas católicas con arreglos de cumbia, una propuesta que había anticipado en sus ensayos y que generó reacciones entre los fieles y usuarios de redes sociales.

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Durante el número musical, desde el escenario se escuchó un mensaje que marcó el tono de la presentación. “Seguimos adorando a nuestro Dios y despidiendo a nuestro papa, el papa León. Con fe y bendición para el Perú”, expresaron los artistas ante el público.

Christian Yaipén destacó la importancia de cantar en la misa papal

Para Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, el compromiso tuvo además un significado familiar. En una entrevista previa a la presentación, el cantante señaló que la posibilidad de formar parte de la despedida del pontífice era una experiencia difícil de describir.

“Estábamos muy emocionados, muy contentos. Imagínate, estar en la misma misa de despedida del Papa es algo que no tiene descripción”, comentó el artista. También recordó a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la agrupación lambayecana.

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Parte del público se retiró al ritmo de la cumbia, mientras otros permanecieron para presenciar el cierre musical de la jornada. Latina

“Nosotros aquí estamos con mucha fe para honrarlo y yo sé que mi papá debe estar muy feliz de ver a su Grupo 5 tocándole al papa León XIV”, afirmó Christian Yaipén antes de subir al escenario.

El músico compartió luego varios videos que registraron la respuesta de los asistentes. En una de las escenas que circuló en redes, un bombero lanzó agua hacia el público para aliviar el calor mientras sonaba “Hosanna” en versión cumbia. En otro momento, cientos de personas levantaron las manos y siguieron los coros de las canciones religiosas.

La agrupación también difundió videos de fieles que cantaban las melodías desde distintos puntos de la explanada. El material se replicó en redes sociales y fue acompañado por mensajes de peruanos residentes en otros países que siguieron la transmisión de la ceremonia.

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‘Alma Misionera’ y ‘Hosanna’ sonaron al ritmo de la cumbia

El repertorio incluyó ‘Alma Misionera’, ‘Hosanna’, ‘Santo es el Señor’, ‘Alabaré’ y ‘Vamos caminando’, temas asociados con celebraciones católicas y encuentros de fe. Grupo 5 trasladó esas canciones a su formato, con vientos, percusión, teclados, coros y voces que mantuvieron el contenido religioso de las letras.

Pedro Loli fue uno de los encargados de interpretar “Alma Misionera”, mientras Christian Yaipén asumió el micrófono en “Hosanna”. Durante esa parte del show, el vocalista animó a los asistentes con una frase que también se difundió en videos: “¡Arriba porque el papa es peruano!”.

Christian Yaipén agradeció a los fieles y cerró la presentación de Grupo 5 con “Alma Misionera”. Latina

La orquesta contó con el acompañamiento del Coro Interdiocesano, que había participado en la música de la eucaristía. Además, un elenco de bailarines se sumó al cierre artístico de una jornada que reunió a fieles de distintas regiones del país.

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Luego del bloque religioso, Grupo 5 interpretó algunas de sus canciones habituales, entre ellas “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”. La secuencia permitió que la propuesta de música cristiana se conectara con el sonido que identifica a la agrupación.

Los arreglos habían requerido varios días de trabajo previo. Durante los ensayos en Las Palmas, los músicos probaron las versiones religiosas y compartieron fragmentos que ya mostraban la mezcla entre las alabanzas y la cumbia. Incluso monjitas que presenciaron una de las pruebas de sonido fueron grabadas mientras seguían el ritmo y levantaban las manos.

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Los usuarios pidieron que el mix religioso llegue a Spotify

Tras su presentación, Grupo 5 no dudó en publicar parte de su publicación en Instagram, logrando que los comentarios de los usuarios se multipliquen. Muchos señalaron que el video les permitió revivir la presentación y solicitaron que la orquesta grabe las canciones para plataformas digitales.

Grupo 5 se conmueve tras cantar ante el papa León XIV y recuerda una jornada que “llevará para toda la vida”

“Necesito estas canciones en Spotify”, escribió una seguidora. Otro comentario resumió el tono de las reacciones: “Nunca imaginé necesitar un cumbión religioso”. También hubo pedidos para que el grupo incluya estas versiones en futuros conciertos y en una posible producción navideña.