Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, reflejando una ligera alza del 0,06% respecto al precio de cierre anterior de 3,40, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense sufrió un leve descenso del -0,08%, aunque en términos interanuales ha registrado un avance del 1,28%.

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El dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, marcando un nuevo avance en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 5,93%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,62%, lo que sugiere una estabilidad reciente en el mercado cambiario.