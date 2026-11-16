Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, reflejando una ligera alza del 0,06% respecto al precio de cierre anterior de 3,40, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense sufrió un leve descenso del -0,08%, aunque en términos interanuales ha registrado un avance del 1,28%.
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El dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, marcando un nuevo avance en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 5,93%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,62%, lo que sugiere una estabilidad reciente en el mercado cambiario.
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