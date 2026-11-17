El equipo de Nolberto Solano abrió el marcador en el duelo decisivo por SAFF Championship 2026. Créditos: X.

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Nolberto Solano salió de Perú en busca de una oportunidad como entrenador. El ‘Maestrito’ asumió la dirección técnica de la selección de Pakistán y, en poco tiempo, hizo historia al lograr el subcampeonato de la SAFF Championship 2026

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Llegar a la final ya representaba un hecho histórico para Pakistán. El resultado alimentó la ilusión de Solano de extender su camino en el país asiático. “¡Historia hecha! Orgulloso de ser parte de este increíble viaje. ¡Pakistán llega a su primera final de la Copa del Sur de Asia! Falta un paso más. ¡Hagamos historia!”, publicó el ‘Maestrito’ antes de la definición.

El técnico peruano trasladó ese impulso a su plantel, como lo hizo desde que asumió el cargo. Pakistán se adelantó en el cierre del primer tiempo gracias a un gol de Alamgir Ghazi, quien definió al ángulo.

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El equipo se fue al descanso con ventaja y la expectativa de lograr el título. No obstante, el encuentro cambió en el segundo tiempo, cuando Junaid Ahmed Shah recibió la tarjeta roja directa tras una fuerte falta contra un rival.

Con un jugador menos, Pakistán cedió terreno e India concretó la remontada con goles de Suhail Ahmad Bhat, a los 61 minutos, y Sandip Mandi, a los 88. Así, Nolberto Solano y su equipo quedaron a un paso de conquistar la Copa del Sur de Asia 2026.

Nolberto Solano logró subcampeonato histórico con Pakistán en la SAFF Championship 2026.

Presidente de la Federación de Pakistán destaca el trabajo de Solano

Pese a la derrota, la campaña de Nolberto Solano al frente de la selección de Pakistán tuvo carácter histórico, pues el país nunca antes había disputado una final de la SAFF Championship. Por ello, Syed Mohsen Gilani, presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF), destacó el trabajo del técnico peruano.

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“De las derrotas se aprende y en el futuro volveremos con más fuerza. Sin embargo, este resultado no debería restar valor, en absoluto, a los avances que ha logrado el fútbol paquistaní en el último año y medio. Al alcanzar la final, la selección nacional, dirigida por el señor Nolberto Solano, ya había hecho historia, y su trayectoria ascendente es una señal prometedora para el futuro”, afirmó.

El titular de la PFF también valoró la entrega de los futbolistas pakistaníes en la definición disputada en Daca. “Aunque la derrota duela en este momento, en Pakistán no deben albergar ninguna duda: los jugadores que saltaron al campo en Daca lo dieron todo. Ganar y perder forma parte del juego, pero el camino recorrido hasta ahora ha sido una fuente de inspiración. Tengo plena confianza en que nos recuperaremos y lograremos metas aún mayores en el futuro”, agregó.

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Pakistán cayó 2-1 ante India y quedó subcampeón de la Copa del Sur de Asia.