Trabajadores privados podrían pasar a nuevo régimen laboral con beneficios y aportes a pensiones ‘progresivos’

Un 'paquetazo laboral' podría venir con el pedido de facultades legislativas al Congreso. - Crédito Andina

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¿Un nuevo cambio del régimen laboral privado en Perú? Es lo que podría acercarse con el pedido de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori.

A pesar que la presidenta haya revelado que no recortará derechos laborales, el ‘borrador’ de la exposición de motivos del proyecto de ley del pedido de facultades legislativas sí incluye una medida que busca dar ‘progresividad’ al pago de derechos laborales.

Tal como ya ha había señalado Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, a Infobae Perú, este buscaría dar gratificaciones, CTS y más beneficios laborales al sector privado, pero en un menor monto si se gana menos sueldo. La lógica de la medida, según señala el ‘borrador’ es que “los costos no salariales deben guardar relación con la capacidad contributiva del trabajador y de la empresa, y no depender principalmente del tamaño formal de la unidad productiva”.

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Así se habla de la gram reforma laboral que podría venir con el pedido de facultades legislativas del Gobierno ante el Congreso. - Crédito Captura de Presidencia

El pedido de facultades

Vayamos por partes. El gobierno ha revelado que pedirá facultades para legislar al Congreso de la República; es decir, de poder aprobar leyes sin que tengan que pasar por el parlamento. Para esto necesitan que se valide en este Congreso, con votación mayoritaria.

Para eso, el Ejecutivo ya tiene un proyecto de decreto supremo preliminar, que incluye las medidas sobre las que buscaría legislar el gobierno de Keiko Fujimori. Esto también incluye un documento de exposición de motivos, donde se explica más de qué se tratan estas medidas.

Es en este último donde se incluyen toda la propuesta del nuevo régimen laboral, y su origen estaría en un informe de Macroconsult, empresa consultora donde antes era socio el actual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

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Se sugiere un recorte de gratificaciones y CTS para los trabajadores que ganen menos. - Crédito Captura de Presidencia

El nuevo régimen laboral

“Como parte de las propuestas para la promoción del empleo, se incluye la creación de un régimen especial para fomentar la creación de empleo de calidad como parte del esfuerzo de formalización en las micro y pequeñas empresas”, señala el texto de la exposición de motivos, en versión ‘borrador preliminar’.

Textualmente, se señala que esta propuesta “recoge los planteamientos formulados por especialistas en la materia como Macroconsult al respecto y busca reemplazar los distintos regímenes laborales por un esquema único, pero con derechos y aportes que aumentan progresivamente según la remuneración del trabajador”.

Es decir, todas las empresas estarían regidas por este régimen, ya sean grandes, medianas, pequeñas o micro. La diferenciación de los derechos y beneficios que aplicarían a trabajadores en cada una se haría con respecto al sueldo que reciben. En pocas palabras, si ganas más recibes mayor beneficio; si ganas menos, un monto menor.

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¿Una con otra? Aprobarían aumento de sueldo mínimo, pero con reducción de feriados y beneficios laborales. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, comentó sobre los anuncios de Keiko Fujimori y detalló si la medida del aumento de la RMV es viable o no. Durante la entrevista se observa a Keiko Fujimori anunciando un aumento del sueldo mínimo y de la Pensión 65 desde un podio con la bandera peruana.

La lógica de esta medida es que los “costos no salariales” deben guardar relación con la capacidad contributiva del trabajador y de la empresa, y no depender principalmente del tamaño formal de la unidad productiva. Es decir, dejar la dinámica de micro, pequeña, mediana y grande empresa.

Esto contemplaría aplicar los siguientes cambios:

Unificar el marco laboral, evitando reglas separadas para microempresa, pequeña empresa y régimen general

Hacer progresivos los aportes a salud y pensiones . La presentación plantea aportes menores para salarios bajos y una convergencia hacia las tasas generales conforme aumenta la remuneración

Permitir una articulación más flexible entre SIS y EsSalud, evitando duplicidades o la pérdida abrupta de cobertura cuando el trabajador se formaliza

Graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores

Hacer progresiva la participación en utilidades según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar determinado número de trabajadores

Flexibilizar la protección frente al despido dentro de un régimen común.

Fujimori ha llevado una campaña diferente a la de su padre este 2026, pero el legado en recorte de derechos laborales estaría por repetirse. - Crédito Keiko Fujimori/Facebook

Lo que conviene a empresas y trabajadores

El motivo detrás de esto, según el mismo gobierno de Keiko Fujimori, sería apoyar a la formalización de las empresas (aunque algunos expertos dudan de esto). ¿Pero qué medidas aparentemente convienen a las empresas y cuáles a los trabajadores?

Por el lado de la ‘gradualidad’ de la gratificación y CTS, si un trabajador que gana el sueldo mínimo —S/1.130 actualmente, pero Fujimori ha anunciado alza, aún sin fecha, a S/1.300— ya no recibiría una gratificación de un sueldo entero, sino un porcentaje menor. Esto afectaría a los trabajadores que se encuentren en el sector privado, con planilla completa, y que ganen menores sueldos.

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Pero para las empresas significaría gastar menos en los trabajadores, hacerlos ‘mano de obra’ más barata. También estas aportarían un monto menor por EsSalud, que es 9% en base al sueldo del trabajador. Si se aprueba esta medida, estos pagarían menos.

También habrían cuatro feriados en la mira del Gobierno, pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular en el Congreso. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Si bien los trabajadores también aportarían menor monto de AFP (10% para todos actualmente), si ganan menos dinero, este dinero finalmente significaría menos aporte a sus pensiones del futuro, en el caso de las AFP. En el caso de la ONP, no se afectaría, dado que es un fondo común, pero aún no se detalla cómo sería este aporte.

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Todo queda en manos de la sesión del domingo 2 de agosto del Gobierno, donde se definiría la versión final (esta es la preliminar) de estas medidas. Y luego de eso, quedará en el Congreso si dar las facultades para aplicarlas o no.