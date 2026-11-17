El Instituto Geofísico del Perú reportó seis sismos frente a la costa de San Juan de Marcona en un lapso de diez horas. (Andina)

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Seis sismos tuvieron como referencia a San Juan de Marcona en menos de 24 horas, según los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad se concentró el lunes 16 de noviembre frente a la costa de la provincia de Nasca, en la región Ica, y el movimiento de mayor magnitud llegó a 5,4.

La revisión de los boletines oficiales confirma que fueron seis los eventos asociados a San Juan de Marcona. Todos ocurrieron entre las 11:16 y las 21:23 horas del 16 de noviembre, en un lapso de 10 horas y siete minutos. Los reportes ubicaron los epicentros entre 100 y 128 kilómetros al oeste de la localidad.

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El primer evento ocurrió a las 11:16:39 horas. El IGP informó una magnitud de 5,4, una profundidad de 31 kilómetros y una intensidad de entre II y III en San Juan de Marcona. El punto de referencia fue ubicado a 128 kilómetros al oeste de la localidad.

Vecinos de San Juan de Marcona se reúnen en la vía pública junto a una señal de evacuación tras un sismo registrado en la región de Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguidilla continuó por la tarde. A las 14:44:54 horas se produjo un sismo de magnitud 4,8, con referencia a 116 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. Siete minutos después, a las 14:51:02 horas, el IGP reportó otro movimiento de magnitud 4,6 de magnitud 4,6 a 107 kilómetros al oeste.

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La actividad sísmica

El tercer sismo asociado a San Juan de Marcona ocurrió a las 16:22:46 horas. El reporte oficial consignó una magnitud de 4,5 y localizó el evento a 102 kilómetros al oeste de la localidad.

A las 17:25:40 horas se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4,3, con referencia a 100 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. La sucesión de reportes cerró a las 21:23:08 horas con un sismo de magnitud 4,2, ubicado a 119 kilómetros al oeste de la localidad.

Un potente terremoto de magnitud 7.7 causó pánico y severos daños materiales en Panamá. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), compara la magnitud de este evento con el devastador sismo que azotó Pisco en 2007 | América TV

Los seis eventos se produjeron frente a la costa sur peruana y fueron incluidos en los reportes sísmicos difundidos por el IGP. En los boletines oficiales revisados, los movimientos de magnitud 5,4, 4,8, 4,6 y 4,5 fueron clasificados con semáforo amarillo, mientras que los de 4,3 y 4,2 aparecieron con semáforo verde.

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La referencia geográfica de los reportes identifica la ubicación del epicentro en relación con la plaza de armas de la ciudad o localidad más cercana. Por ese motivo, los seis eventos fueron asociados a San Juan de Marcona, aunque sus ubicaciones se situaron mar adentro, al oeste de la localidad.

Hernando Tavera

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que los movimientos registrados frente a la costa forman parte de la interacción entre la placa de Nazca y la placa continental.

“Estos sismos ocurren frente a la costa como parte de ese proceso que todos ya conocemos, que es el choque de la placa de Nazca con la placa continental”, afirmó el especialista.

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Hernando Tavera Huarache, presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú|Andina

Tavera indicó que esa dinámica mantiene actividad sísmica en el territorio peruano y puede generar movimientos de diferentes magnitudes. También señaló que no existe una herramienta científica que permita establecer con exactitud qué ocurrirá después de un sismo.

“No podemos saber qué es lo que va a pasar al minuto siguiente o qué es lo que se viene”, sostuvo. El jefe del IGP señaló que la población debe mantenerse preparada ante la eventualidad de un evento de mayor magnitud.

El funcionario recordó que los sismos se presentan en varias zonas del país. “Todo el país es sísmico”, afirmó, al referirse a la distribución de los movimientos telúricos en el territorio nacional.

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Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú registra los datos y las ondas de un sismo de magnitud 4,5 ocurrido frente a las costas de San Juan de Marcona, en Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tavera también planteó que los daños sobre la población dependen de las condiciones de las edificaciones. Según explicó, el sismo sacude el suelo y las consecuencias físicas pueden ocurrir si las viviendas colapsan de forma total o parcial.

“El problema no es el sismo, el problema es cómo estamos construyendo, en dónde estamos construyendo”, señaló. En ese sentido, recomendó evaluar los materiales de las viviendas, sus características estructurales y el tipo de suelo sobre el que fueron edificadas.

Qué recomienda el Indeci durante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda conservar la calma y evaluar la situación durante un sismo. La entidad también indica que las personas deben ayudar a quienes se encuentren cerca, siempre que las condiciones lo permitan.

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El Indeci también subrayó la importancia de la mochila de emergencia. (Foto: Andina)

Otra de las recomendaciones es ubicarse en las zonas seguras internas que hayan sido identificadas con anterioridad. Las autoridades aconsejan alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer durante el movimiento.

Si la evacuación resulta necesaria, el Indeci señala que debe realizarse de manera ordenada y con la mochila para emergencias. La entidad recomienda mantener despejados los pasillos y las rutas de salida como parte de la preparación previa ante un movimiento telúrico.

En viviendas o edificios, las familias deben contar con un plan de emergencia que defina responsabilidades y puntos de encuentro. También es recomendable identificar con anticipación los espacios seguros dentro del hogar.

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Las recomendaciones para después de un sismo

Tras un sismo, el Indeci aconseja verificar que todos los integrantes de la familia se encuentren bien y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades de Defensa Civil.

La entidad también recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales, debido a que pueden producirse réplicas. Las familias pueden usar la línea 119 para dejar o escuchar mensajes de voz si tienen dificultades para comunicarse por las redes telefónicas convencionales.

Otra de las indicaciones es no retornar a la vivienda hasta que especialistas determinen que el ingreso es seguro. Esta recomendación busca evitar la exposición a riesgos en construcciones que puedan haber sufrido daños durante el movimiento.

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El IGP señala que los sismos no pueden predecirse y que la información oficial sobre su ocurrencia, ubicación, magnitud e intensidad debe consultarse en sus reportes sísmicos.