El programa América Hoy emitió un informe sobre la presentación de Anely Dávila como nueva integrante de la agrupación musical Corazón Serrano. Durante la cobertura se mostraron imágenes de la cantante en el escenario junto al grupo, además de grabaciones de archivo correspondientes a su infancia, en las que aparece interpretando canciones del repertorio de la orquesta junto a la vocalista Lesly Águila.

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Antes de subir al escenario como una de las nuevas voces de Corazón Serrano, Anely Dávila ya había tenido un acercamiento con la agrupación que hoy integra. Un video difundido por América Hoy mostró a la artista cuando era niña y cantaba junto a integrantes del grupo piurano.

Las imágenes volvieron a circular después de que la cantante fuera presentada oficialmente ante el público durante un concierto en Arequipa, el pasado 15 de noviembre. Su incorporación puso fin a las versiones que apuntaban a su llegada tras su salida de La Bella Luz.

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En el registro, Anely Dávila interpreta “Tu ausencia” frente a varias integrantes de Corazón Serrano. La joven cantante, que entonces era una niña, recibió la atención de las artistas y tuvo un breve intercambio con Lesly Águila.

El programa América Hoy emite una grabación de la infancia de Anely Dávila en una presentación musical junto al grupo Corazón Serrano.

La secuencia dejó ver el vínculo que Anely mantenía desde temprana edad con el repertorio de la orquesta. Su participación no se limitó a acompañar a las vocalistas, pues tomó el micrófono para entonar una de las canciones del grupo.

Lesly Águila reaccionó tras escucharla y dirigió un mensaje a Edwin Guerrero, uno de los fundadores de la agrupación. “A ver a nuestro jefe Edwin Guerrero, oidito, oidito, puede ser la próxima integrante aquí”, expresó la cantante entre risas y aplausos.

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La frase adquirió otro significado tras el reciente debut de Dávila. Años después de ese encuentro, la intérprete se sumó al elenco femenino de Corazón Serrano y compartió escenario con algunas de las voces que conoció durante su infancia.

Un archivo de video registra a la cantante Anely Dávila durante su niñez mientras interpreta una canción junto a una integrante de Corazón Serrano.

El video también muestra que la presencia de Anely Dávila junto a la agrupación no surgió de forma repentina. La artista había expresado públicamente su admiración por el grupo desde pequeña y ahora forma parte de una de las orquestas de cumbia peruana más conocidas.

Anely Dávila debutó con Corazón Serrano en un concierto en Arequipa

La presentación de Anely Dávila ocurrió durante un concierto de Corazón Serrano en Arequipa. La cantante subió al escenario para interpretar “Como se olvida”, tema con el que realizó su primera aparición oficial como integrante de la agrupación.

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El público acompañó su actuación y respondió con aplausos al final de la canción. Tras su interpretación, el animador Dani Daniel tomó el micrófono para confirmar ante los asistentes que la artista se incorporaba al grupo.

Dávila recibió entonces la palabra y agradeció la acogida durante su estreno. La cantante también contó que formar parte de Corazón Serrano era una meta que tenía desde sus primeros años.

“Me siento muy emocionada, muy contenta la verdad. Ha sido un gran sueño desde que tengo 6 años”, afirmó ante los seguidores de la orquesta.

La agrupación Corazón Serrano anunció la incorporación de la cantante Anely Dávila mediante una publicación en redes sociales durante una presentación en vivo.

La artista también se dirigió al público que asistió al concierto y valoró el recibimiento que tuvo en su primera noche como parte del elenco. “Muchas gracias por el cariño, por la acogida”, dijo antes de continuar con la presentación.

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Su ingreso se produce luego de su etapa en La Bella Luz, agrupación en la que desarrolló parte de su carrera musical. Desde su debut en Arequipa, Dávila comparte escenario con las demás vocalistas de Corazón Serrano.

El material difundido por América Hoy añadió un antecedente a este nuevo momento profesional. La niña que interpretó “Tu ausencia” frente a Lesly Águila terminó años después como integrante oficial de la agrupación que seguía desde pequeña.