Perú

¿Cuándo es el próximo pago de la gratificación? Conoce la fecha y cuánto te corresponde cobrar

El beneficio laboral constituye uno de los ingresos adicionales más esperados del cierre de año. Su cálculo está sujeto a las condiciones de contratación y a las disposiciones que regulan este pago obligatorio en el sector laboral peruano

Este beneficio supone un ingreso extra para millones de empleados y es independiente de la remuneración mensual y de otros conceptos laborales.
Este beneficio supone un ingreso extra para millones de empleados y es independiente de la remuneración mensual y de otros conceptos laborales. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Los trabajadores peruanos recibirán en diciembre la segunda gratificación del año, correspondiente a las celebraciones de Navidad. Este beneficio laboral debe ser depositado por los empleadores dentro del plazo establecido por ley, aunque el importe que percibirá cada persona dependerá de su remuneración, el tiempo trabajado durante el semestre y el régimen laboral al que pertenece.

El pago representa un ingreso adicional para millones de trabajadores y no debe confundirse con el sueldo mensual ni con otros beneficios laborales. Para conocer cuánto dinero corresponderá en esta oportunidad, es necesario identificar la fecha límite, las condiciones para acceder al beneficio y las diferencias que existen entre las empresas del régimen general y aquellas acogidas al régimen especial de micro y pequeñas empresas (MYPE).

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¿Cuándo se paga la gratificación de Navidad 2026?

La fecha límite para que las empresas depositen la gratificación de Navidad es el martes 15 de diciembre de 2026. El empleador debe efectuar el pago durante la primera quincena del mes, sin que pueda postergar el cumplimiento de esta obligación mediante un acuerdo con el trabajador.

Este beneficio corresponde al periodo comprendido entre julio y diciembre, y se suma a la gratificación de Fiestas Patrias que se entrega en julio. Los trabajadores que hayan laborado durante los seis meses completos tienen derecho, por regla general, a recibir una remuneración mensual computable, siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa.

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Las empresas deben abonar este beneficio dentro de los primeros 15 días de diciembre, y el plazo legal no puede ampliarse mediante un acuerdo entre ambas partes.
Las empresas deben abonar este beneficio dentro de los primeros 15 días de diciembre, y el plazo legal no puede ampliarse mediante un acuerdo entre ambas partes. Foto: Actualidad Laboral

¿Cuánto te corresponde cobrar de gratificación?

El importe depende del sueldo mensual, los meses completos trabajados y el régimen laboral aplicable. En el régimen privado general, una persona que percibe S/ 1.500 mensuales y trabajó todo el semestre recibirá S/ 1.500 por gratificación. A este monto se suma una bonificación extraordinaria de S/ 135 si está afiliada a EsSalud, por lo que el total ascenderá a S/ 1.635.

En el caso de un trabajador con una remuneración de S/ 3.000 que completó el semestre, el beneficio será de S/ 3.000. Si cuenta con EsSalud, recibirá otros S/ 270 por la bonificación extraordinaria, alcanzando un total de S/ 3.270. Para quienes tienen una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la bonificación equivale al 6,75% de la gratificación, en lugar del 9% correspondiente a EsSalud.

¿Cuánto reciben los trabajadores de las MYPE?

Los trabajadores de las pequeñas empresas inscritas y acogidas al régimen especial MYPE reciben una gratificación equivalente a media remuneración mensual, si cumplen el periodo correspondiente. Por ejemplo, quien gana S/ 1.500 y trabajó durante todo el semestre tendrá derecho a S/ 750. Si corresponde la bonificación de EsSalud, esta será de S/ 67,50, con lo que el total llegará a S/ 817,50.

En cambio, los trabajadores de las microempresas que cumplen las condiciones del régimen especial no tienen derecho a la gratificación legal. Por ello, es importante comprobar si el empleador está inscrito en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) y bajo qué régimen laboral opera. El tamaño del negocio, por sí solo, no determina qué beneficios corresponden a sus trabajadores.

La gratificación se paga dos veces al año en Perú: por Fiestas Patrias y por Navidad.
La gratificación se paga dos veces al año en Perú: por Fiestas Patrias y por Navidad. Foto: Dos Manos Perú

¿Qué pasa si no trabajaste todo el semestre?

Quienes ingresaron a trabajar después de julio o no completaron el periodo de julio a diciembre pueden recibir una gratificación proporcional, calculada según los meses calendario completos laborados y las reglas de su régimen. En el régimen general, cada mes completo equivale a un sexto de la remuneración computable; para las pequeñas empresas acogidas al régimen especial, se aplica la proporción sobre media remuneración.

El cálculo también puede variar por los conceptos remunerativos regulares que deban incluirse, además del sueldo básico. Por eso, conviene revisar la fecha de ingreso, los pagos variables que cumplan los requisitos legales y el régimen laboral correspondiente antes de estimar el monto final.

¿Qué hacer si la empresa no paga la gratificación?

Si el empleador incumple el plazo legal, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Sunafil, entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. La falta de pago oportuno puede ocasionar intereses legales y sanciones económicas para la empresa, cuya cuantía depende de factores como su tamaño y la gravedad de la infracción.

El trabajador debe verificar que el depósito incluya los conceptos que le corresponden según su situación laboral. Revisar la liquidación y las condiciones de contratación permite identificar posibles diferencias en el monto recibido y, si corresponde, solicitar al empleador que regularice el pago.

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