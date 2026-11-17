El periodista Gustavo Peralta contó detalles de las impresiones que tuvo el técnico Mano Menezes con el joven jugador y del proyecto que hay en Videna. (Video: Modo Fútbol)

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La convocatoria de Francesco Andrealli llamó la atención en la última lista de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en Matute. El mediocampista milita en el equipo Primavera de Como 1907 y todavía no debutó en la Serie A, pero aparece como una opción que la FPF analiza para el próximo proceso de recambio.

Esta información fue comentada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol. Y es que el plan de la Federación Peruana de Fútbol busca ampliar las alternativas de la ‘bicolor’ sin desplazar de forma automática a referentes como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y André Carrillo, entre otros. La idea es preparar reemplazos y variantes para las Eliminatoria 2030, ante escenarios como lesiones, sanciones o ausencias que pueden modificar una convocatoria.

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“Sí hay la necesidad desde el comando técnico de la selección de empezar a encontrar jugadores que puedan suplir a estos nombres para la Eliminatoria que viene, porque la Eliminatoria tiene muchas de esas cosas que a veces están y a veces no pueden estar por otras situaciones como lesiones y partidos, varias cosas que pueden pasar”, precisó.

Mano Menezes ha llamado a varios referentes de la selección peruana en las últimas convocatorias. - créditos: FPF

La presencia de Francesco Andrealli forma parte de esa evaluación. El joven volante cuenta con condiciones que han despertado interés dentro de la estructura deportiva de la selección, aunque Gustavo Peralta pidió evitar comparaciones absolutas con Yoshimar Yotún. “Tiene características muy cercanas, pero Yoshimar Yotún no tiene reemplazo en el fútbol peruano hasta el momento de características iguales o similares”, comentó.

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El periodista sostuvo que el volante ítalo-peruano puede ofrecer una salida limpia desde el mediocampo y destacó su despliegue físico. Esa combinación permitiría al jugador superar líneas, acompañar las jugadas ofensivas y aportar en los recorridos entre las áreas. La valoración no se limita a su condición atlética, sino a su buena técnica, inteligencia táctica y capacidad para interpretar distintos momentos de un partido.

Se reveló el plan de la FPF en la selección peruana en medio de la aparición de Francesco Andrealli: “El comando técnico tiene una necesidad”

El integrante de Como 1907 Primavera también tiene recursos para acercarse al área rival. Peralta lo definió como un jugador versátil, aunque advirtió que su evolución dependerá del respaldo que reciba durante esta etapa de formación.

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“Creo que el punto principal que valora el comando técnico de la selección (Menezes) con Kosloski, que es el técnico de sub 20, es que es un jugador muy físico y eso le da un plus para romper líneas, para hacer desdoble, para sacarla limpia. Porque tiene muy buena técnica y es un jugador inteligente, es un jugador táctico”, acotó.

Gran acción del volante ítalo-peruano en el duelo ante los 'diablos rojos'. (Video: Gian Franco Zelaya)

Mano Menezes valoró a Francesco Andrealli y Luis Iberico en la selección peruana

El entrenador Mano Menezes se refirió a Francesco Andrealli y a Luis Iberico luego de los entrenamientos que compartieron con la selección peruana. El técnico señaló que el cuerpo técnico modificó su planificación y resolvió que la actividad prevista se limitara a un solo partido (el de Bolivia en Matute).

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Esa decisión no impidió que el comando técnico brasileño reuniera elementos para analizar a los dos futbolistas. “Fue posible ver buenas cosas de Iberico y Andrealli en los entrenamientos”, afirmó en conferencia de prensa tras el triunfo sobre la ‘verde’. El DT explicó que la observación cotidiana permite conocer respuestas físicas, técnicas y tácticas que no siempre se advierten durante los minutos de competencia.

Ahora, la evaluación abre la posibilidad de que el atacante de Sporting Cristal y el mediocampista de 19 años vuelvan a ser considerados en futuras listas. “Estoy satisfecho con lo que vi de los dos jugadores”, indicó Menezes. El seleccionador añadió que es probable que Iberico y Andrealli estén presentes en las próximas convocatorias.

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