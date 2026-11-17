El papa León XIV estrecha la mano de Carlos Espá.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, firmó el 7 de octubre pasado la resolución ministerio N° 617-2026-RE, que aprobó de manera directa y sin concurso público la contratación de equipos de sonido y pantallas para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas. Dichos equipos terminaron fallando el día de la ceremonia, que ocasionó que fieles se retiraran del lugar.

Como se recuerda, la contratación directa es por un monto de S/ 8.399.800, monto que será depositado únicamente al proveedor Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. si Cancillería da conformidad al servicio.

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De acuerdo con el documento, se invocó la causal de desabastecimiento, que habilita la contratación directa de un servicio ante una situación que impida el cumplimiento de las funciones de una entidad. La situación, según un informe de la Oficina de Logística del ministerio, fue un problema entre los plazos de un procedimiento competitivo, con múltiples ofertantes, y la fecha en que tenían que estar instalados los equipos para la misa del papa León XIV.

Una resolución de la Cancillería de Perú autoriza la contratación directa por más de ocho millones de soles para una misa en la Base Aérea Las Palmas.

De acuerdo con el referido informe, de seguirse un concurso público ordinario, la firma del contrato se habría concretado el 14 de diciembre de 2026 en el escenario más favorable, o el 3 de febrero de 2027 si alguna empresa ofertante apelaba. En ambos casos después de concluida la visita papal. Además se tenía que considerar 20 días calendario para el montaje y 4 días de desmontaje.

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Además, desde la Cancillería afirmaron que la visita del papa León XIV era “imprevisible” porque recién se confirmó oficialmente en agosto de este año. “Hasta dicha fecha, no resultaba posible contar con certeza respecto de su realización ni, menos aún, respecto de la fecha en que esta tendría lugar”, dice el informe.

Finalmente, desde Torre Tagle alegaron que la eventual no contratación a tiempo de los equipos de audio y video habría ocasionado que la misma en la base aérea de Las Palmas no se haya llevado a cabo, lo que, dicen, habría implicado una “afectación directa e inminente” a las funciones y responsabilidades de la cartera.

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Por ello, el canciller Carlos Espá firmó la resolución ministerial aprobando la contratación directa de los equipos por más de 8 millones de soles a favor de la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L.

Un comunicado de la Cancillería anuncia investigaciones por el servicio de sonido y pantallas contratado para la misa del papa León XIV ante una multitud en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fallas durante la misa

Los equipos instalados por Pow Sang Sonido y Luces presentaron fallas desde el inicio de la misa, celebrada ante más de un millón de fieles. Las pantallas permanecieron apagadas en varios sectores y los altavoces no funcionaron en los cuadrantes alejados del altar. Un grupo de asistentes abandonó el recinto por la puerta 11 ante la imposibilidad de seguir la ceremonia, mientras que en otros sectores el sonido comenzó a funcionar recién minutos antes de la lectura del Evangelio.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió esa misma noche un comunicado en el que lamentó los inconvenientes y anunció investigaciones para determinar responsabilidades y eventuales penalidades contractuales. La entidad señaló que ambas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República.

El gerente general de Pow Sang, Marco Alonso, declaró al canal Willax que la empresa “cumplió a cabalidad con todo lo que nos pidieron” y atribuyó parte de las dificultades a la magnitud del evento. “Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. Hemos tenido una inspección de parte de la Contraloría y hemos cumplido (...) hemos cumplido a cabalidad con todo lo que nos dieron. Lo que sí, digamos, el evento era tan grande que realmente fue duro sacarlo adelante”, declaró el directivo de la empresa al programa Ahora y en la Hora de Willax Televisión.

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