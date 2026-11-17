Se conoció que las 'pumas' tendrán una baja importante en la primera fase del torneo nacional. (AquiTVO)

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Universitario de Deportes sigue pasándola mal en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. A la dura derrota con Regatas Lima, se le sumó una sensible baja para los duelos que restan este año. Se conoció que la lesión de un refuerzo se complicó y no podrá ser tomada en cuenta hasta el 2027.

Maricarmen Guerrero no ha podido debutar con las ‘pumas’ debido a un lesión que no se ha conocido aún, pero todo haría indicar que se trataría de una pubalgia. La central no fue considera frente las chorrillanas y acompañó al equipo fuera de la cancha, y los hinchas empezaron a preguntar por su estado físico.

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“El caso de Maricarmen Guerrero, para los que preguntan, que estaba con ropa de calle en la tribuna. Lo que se sabe es que la lesión se recrudeció. Entonces, todavía está en un proceso de recuperación Maricarmen. En el caso de Angélica Bustamante, también está terminando de recuperarse. Recordemos que ya tuvo una lesión bastante fuerte la temporada pasada”, informó Daniella Fernández en el programa ‘AquíTVO’.

Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.

Además, Julio Peña reveló que Guerrero recién estará recuperada para la próxima temporada: “Ha recrudecido la lesión de Maricarmen Guerrero y era un mes más que iba a estar fuera. Empezamos a hablar de que difícilmente ya por las fechas llegue a jugar este año con la ‘U’. El 18 o 20 de diciembre es la última fecha antes de la para; va a ser difícil que pueda debutar con Universitario este año”.

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¿Cuándo juega Universitario en la Liga Peruana de vóley 2026/27?

Universitario de Deportes buscará recuperarse ante Circolo Sportivo Italiano tras la caída frente a Regatas Lima, por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las pumas intentarán reencontrarse con la victoria para volver a pelear por el liderato del torneo.

El partido entre la ‘U’ y las de Pueblo Libre se jugará el sábado 21 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro comenzará a las 19.00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 20.00 en Bolivia y Venezuela; y a las 21.00 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La transmisión estará a cargo de Latina TV por el canal 2 de señal abierta y la frecuencia 702 en alta definición. El encuentro podrá verse sin suscripción también mediante el sitio web y la aplicación oficial de Latina.

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Jugadoras de Circolo bloquean un ataque de Universitario durante el partido en la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV