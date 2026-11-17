Universitario se enfrentará a Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Tras la dura derrota con Regatas Lima, Universitario de Deportes tendrá la oportunidad de levantarse frente Circolo Sportivo Italiano por la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Las ‘pumas’ tendrán la misión de reencontrarse con el triunfo para recuperar el liderato.

Con la caída con las chorrillanas, la ‘U’ se quedó en la segunda casilla con 12 puntos, 3 unidades menos que el líder San Martín, que tiene 15. Y en el tercer lugar está Alianza Lima con 10.

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Universitario vs Circolo: día y hora del duelo por la Liga Peruana de vóley 2026/27

El choque entre las ‘pumas’ y las de Pueblo Libre se jugará este sábado 21 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 6 de la Liga Peruanade vóley 2026/2027.

El horario establecido será a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Bolivia y Venezuela iniciará a las 20:00 hotas; y en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial se dará a las 21:00 horas.

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Universitario/Mabel Olemar.

Canal TV para ver Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano a través de su señal abierta.

Los partidos se emitirán por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición.

La competencia podrá seguirse sin suscripción. La cobertura también estará disponible en el sitio web y la aplicación oficial del canal para los usuarios que accedan desde dispositivos conectados a internet.

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La señal ofrecerá alternativas de televisión y plataformas digitales para consultar la programación de cada fecha del torneo nacional.

Infobae Perú publicará las previas de los partidos y realizará el relato punto a punto de los encuentros. El medio también difundirá las jugadas destacadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada del certamen.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Así fue la derrota de Universitario contra Regatas Lima

Regatas Lima derrotó 3-0 a Universitario de Deportes y terminó con el invicto de las cremas en la quinta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El conjunto chorrillano se impuso en el Polideportivo Lucha Fuentes y frenó a un rival que acumulaba cuatro victorias sin perder sets en el certamen.

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El equipo dirigido por Horacio Bastit ganó con parciales de 25-19, 25-13 y 25-19.

Katherine Ryan fue la máxima anotadora del encuentro con 14 puntos. Kiara Montes y Nicole Abreu aportaron 13 unidades cada una para el ataque de Regatas.

La derrota fue la primera de Universitario en la temporada y le impidió sostenerse en la cima de la clasificación. Regatas consiguió tres puntos que le permiten recuperar terreno en la tabla.

El bloque de Katy Ryan con el que el conjunto 'celeste' pudo liquidar su victoria y quitarle el invicto a las 'pumas'. (Video: Latina)