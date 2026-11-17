Una multitud de personas se congrega en la base aérea Las Palmas con motivo de la misa del papa León XIV en Perú.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá decidir si paga los más de 8 millones de soles a la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. por los equipos de sonido, iluminación, pantallas LED y circuito cerrado de televisión. Ello a pesar de las múltiples fallas reportadas por fieles que acudieron a la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

Así lo establece la cláusula cuarta del contrato suscrito entre la Cancillería y la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. De acuerdo a este documento, la cartera que lidera Carlos Espá está obligada a pagar al contratista “luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente”, que implica que se dé la conformidad al servicio.

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“Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en un plazo que no excederá de los 7 días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días, bajo responsabilidad de dicho servidor”, se lee en el contrato.

Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú establece las condiciones de pago único para un contratista según la Ley General de Contrataciones Públicas.

Según los términos de referencia, Pow Sang deberá entregar un informe final sobre cómo se ejecutó el servicio, con fotos del montaje, las pruebas, la transmisión en vivo y el desmontaje de los equipos. Tiene 7 días para presentarlo, plazo que se computa recién cuando termina por completo el desmontaje de los equipos.

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La aprobación final la otorga un equipo específico, la Coordinación Ejecutiva del Grupo de Trabajo Institucional Visita de Su Santidad el Papa León XIV, con el respaldo de un informe técnico de la Oficina de Arquitectura y Seguridad Digital.

Un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalla las condiciones y los plazos para la entrega final de un servicio.

Recién cuando se tenga ese visto bueno, la Cancillería tiene 10 días hábiles más para transferir el dinero.

Fallas

La misa del 16 de noviembre, el último acto de la visita del papa León XIV al Perú, se vio empañada por pantallas apagadas y problemas de audio en los sectores más alejados del escenario. Muchos asistentes terminaron por irse del lugar antes de que acabara la ceremonia.

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Ante las quejas, la Cancillería reconoció lo ocurrido y anunció que investigará. “Se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

El contrato prevé una multa del 10% de una UIT por cada falla de los equipos durante el evento, siempre que no se deba a un problema ajeno a la empresa.

Decenas de familias decidieron retirarse del recinto militar con niños pequeños y ancianos debido al intenso calor de treinta grados, el desorden generalizado en los accesos y los cortes de sonido continuos. (América TV)

Niega responsabilidad

El gerente general de la compañía, Marco Alonso Pow Sang Gómez, negó en el programa Ahora y en la Hora, de Willax Televisión, que su empresa haya fallado en lo que le correspondía. Aseguró que el sistema de sonido central dependía de protocolos manejados por el Vaticano y por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), lo que sugiere que la responsabilidad podría no recaer solo en su empresa.

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“Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. Hemos tenido una inspección de parte de la Contraloría y hemos cumplido (...) hemos cumplido a cabalidad con todo lo que nos dieron. Lo que sí, digamos, el evento era tan grande que realmente fue duro sacarlo adelante”, declaró.

La Cancillería también contrató a otra compañía, Facogem Industrial, por S/ 2.652.889, para los generadores de electricidad que alimentaban los equipos de sonido y video. Entre ambos contratos, el Estado destinó S/ 11.052.689 para el montaje técnico del evento, con supervisión de la Contraloría General de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que dará a conocer los resultados de la investigación más adelante.

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