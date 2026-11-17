Reporte periodístico en la zona de Nueva Esperanza, distrito de Villa María del Triunfo, donde vecinos denuncian la paralización de obras de pavimentación en la calle Las Flores. Los residentes señalan que los trabajos quedaron inconclusos, dejando acumulación de desmonte, tierra removida y buzones de desagüe sin cobertura en la vía pública.

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Los vecinos de Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT), denunciaron que la construcción de pistas en la calle Las Flores quedó inconclusa, pese a que la Municipalidad distrital anunció el inicio de los trabajos en abril de este año. La intervención, que debía mejorar la transitabilidad de la zona, dejó calles removidas, acumulación de tierra y buzones sin tapa.

La obra fue anunciada durante la gestión del alcalde Eloy Chávez Hernández, quien ocupa el cargo desde enero de 2023. Los residentes cuestionaron que, varios meses después de la colocación de la primera piedra, no se haya cumplido el plazo anunciado ni hayan recibido explicaciones de las autoridades municipales. El reclamo se produce cuando la actual gestión edil se acerca al final de su periodo.

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Vecinos denuncian que obra de pistas quedó abandonada

De acuerdo con los testimonios recogidos por Latina, la primera piedra del proyecto fue colocada el 23 de abril de 2026. Los residentes señalaron que el alcalde les informó que la construcción de aproximadamente 1,5 kilómetros de pistas estaría lista en 90 días, por lo que esperaban que los trabajos concluyeran entre julio y agosto.

Sin embargo, durante el recorrido periodístico realizado en la calle Las Flores, los vecinos mostraron que la vía continúa sin pavimentar. También señalaron que los trabajadores dejaron de acudir hace más de un mes y que parte de la tierra removida permanece acumulada en distintos puntos de la zona.

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“Nos mintió, nos ilusionó, nos abandonó la obra. Acá los vecinos estamos incómodos porque ha hecho un movimiento de tierra”, manifestó uno de los residentes, quien recordó que la intervención fue anunciada con un plazo de tres meses.

Una autoridad municipal con medalla protocolar figura frente a una calle sin pavimentar y vecinos que sostienen un cartel de reclamo. (Latina)

La situación también representa un problema para el tránsito peatonal y vehicular. Los vecinos advirtieron que, cuando llueve, las calles se convierten en zonas de barro y que los vehículos pueden quedar atascados. Además, mostraron buzones abiertos que, según indicaron, han tenido que cubrir por cuenta propia debido a los malos olores y al riesgo de accidentes.

Buzones abiertos y desmontes preocupan a los residentes

Otro de los reclamos está relacionado con las condiciones sanitarias y la seguridad en la vía. Los vecinos mostraron buzones sin tapa y denunciaron la presencia de malos olores, roedores y cucarachas. También expresaron su preocupación por los niños, adultos mayores y motociclistas que deben desplazarse por el sector.

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Una de las residentes contó que tuvieron que cubrir un buzón ubicado frente a su vivienda para evitar que los olores ingresaran a sus casas. Otros vecinos advirtieron que los desniveles y las estructuras expuestas pueden ocasionar caídas y accidentes.

“De lo que estamos viviendo mal, peor nos ha dejado”, reclamó una de las mujeres, quien aseguró que varias familias llevan más de 40 años viviendo en la zona sin contar con pistas.

Vecinos aseguran que enviaron documentos a la municipalidad

Los residentes también cuestionaron la falta de respuestas de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Según uno de los representantes vecinales, enviaron varios documentos e incluso una carta notarial para solicitar explicaciones sobre la paralización de los trabajos, pero hasta el momento no habrían recibido una respuesta.

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Durante el enlace, los vecinos pidieron la presencia de Eloy Chávez para que explique qué ocurrió con el proyecto y cuándo se retomarán las labores. Su principal preocupación es que termine la actual gestión municipal sin que la obra haya sido concluida y que no exista continuidad de los trabajos con las próximas autoridades.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información publicada por la propia municipalidad el 24 de abril, el proyecto contemplaba 1,5 kilómetros de pistas de concreto en Nueva Esperanza, como parte de una intervención que incluía cinco vías.

Para el periodo municipal 2027-2030, los resultados electorales de octubre señalaron a Robert Joel Ludeña Guerra, de Renovación Popular, como virtual alcalde electo de Villa María del Triunfo.

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