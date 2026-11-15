¿Puede quebrar un banco en Perú realmente? Esto es lo que pasaría con tu dinero si sucede

En Perú los bancos no quiebran, al menos no en décadas. Pero el caso del Ueno Bank en Paraguay nos hace mirar a cómo está el sistema financiero peruano. - Crédito Huánuco Informa

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El colapso de uno de los bancos más importantes de Paraguay, Ueno Bank, por problemas de solvencia y déficit severo, y que escondería un escándalo mayor que implica a su propio presidente (que ya renunció al cargo), ha puesto las alertas en la estabilidad de los bancos en la región. ¿Podría pasarle eso a tu banco?

Para el caso de Perú, se debe aclarar que esto no debería ser una preocupación para los ahorristas. Infobae Perú conversó con Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, quien descartó cualquier escenario en que eso sucediera con los bancos en el país.

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Al menos actualmente, los bancos del país son altamente rentables y tienen calificaciones de riesgo favorecedoras. Es más, en el caso más extremos de que uno pueda quebrar, todos están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por S/123 mil, por cada entidad y usuario. Y este FSD ya cubre por un monto mayor al de los últimos años.

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank: la entidad quebró y medio Paraguay tenía su dinero en esta entidad. - Crédito Difusión

¿Puede quebrar un banco en Perú?

“El sistema financiero peruano es bastante sólido”, opina Jorge Carrillo. Para el experto se trata de un sistema grande, con 21 bancos (cuenta BTG Pactual, que acaba de obtener su licencia por la SBS), 6 financieras, 11 Cajas Municipales, 4 Cajas Rurales, y 5 empresas de crédito.

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“Entonces, tienes casi cincuenta entidades financieras. Y ya si hablas de cooperativas, empresas, casas de préstamo, casas de empeño, el número sube a mucho más. Ya podríamos bordear las 300 empresas”, calcula.

Pero el otro factor es el control estatal que existe: el rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o SBS. “Controla mucho el buen gobierno corporativo en las instituciones. Les pide un montón de indicadores. Hay criterios muy profesionales para justamente evitar el riesgo de quiebra de una empresa”, añade Carrillo.

Pero eso no quita que pueda suceder. Si bien no fue un banco, el año pasado quebró Caja Centro. “Pero, claro, eso tiene una explicación: los rezagos de la pandemia, El Niño que hubo en el 2023. Pero no es muy común, salvo casos extraordinarios, que cierre una entidad financiera a cada rato”, añade el experto.

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Los bancos tienen cifras sólidas y se trata de un sistema con varias entidades. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

¿Cuán solvente es tu banco?

La SBS revela mensualmente los datos de los estados financieros de los bancos y otras entidades financieras del país. Dentro de esto hay un dato para saber cuánt solvente es un banco, el que es el RCG, o Ratio de Capital Global.

Así, al cierre de setiembre de 2026, cuando se dio la última actualización de estos reportes, así se encontraba el nivel de solvencia de los bancos que operan en el país:

ICBC: 44,82% Bank of China: 43,69% Bci: 27,23% Citibank: 26,36% Compartamos Banco: 23,59% Banco Ripley: 22,06% Efectibank: 21,57% Mibanco: 20,93% Banco Falabella: 18,57% Santander Consumer Bank: 18,49% Santander: 18,45% Scotiabank: 17,38% BCP: 17,52% BBVA: 15,83% Banco Pichincha: 15,73% Alfin Banco: 15,67% Interbank: 15,25% BanBif: 15,21% Banco GNB: 14,34% Bancom: 13,66%

Como se sabe, el nivel mínimo que exige la SBS para este indicador es del 10%, por lo que todos los bancos superan esto, que es otro indicador que demuestra la solidez del sistema bancario del país. Pero también hay otros indicadores.

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Y habrá un nuevo banco: BTG Pactual, de Brasil, obtuvo una licencia bancaria y empezará a operar en enero de 2027. - Crédito El Peruano

Por ejemplo, las clasificaciones de riesgo, lo cual son las opiniones técnicas para asignar un nivel de riesgo crediticio a las empresas del sistema financiero (y otras), según comportamiento de pago y su probabilidad de incumplimiento de obligaciones. Esto se mide con letras: para muestra, algunas entidades que quebraron en el país, como la Financiera Credinka o Caja Sullana, tenían calificaciones de D, antes de que quebrarán.

De hecho, desde el 2023, todas las entidades han mantenido su calificación y algunas han ido mejorándola (estas son puestas por calificadores de riesgo, como Moody’s, Apoyo y otras. Estas son las que están vigentes, según las actualizaciones de setiembre de 2026:

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Agrobanco : Apoyo y Asociados Internacionales: B+

Alfin Banco : JCR Latino America: A-; PCR (Pacific Credit Rating): B+

BanBif : Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo: A; PCR: A+

Banco BCI : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A

Banco de Crédito (BCP) : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A+; PCR: A+

Banco Efectiva : JCR Latino America: A; Moody’s Local PE: A-; PCR: A-

Banco Falabella : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A; PCR: sin letra especificada, con nota de mejora respecto a la calificación anterior

Banco GNB : Moody’s Local PE: A; PCR: A

Banco Pichincha : Apoyo y Asociados Internacionales: A-; Moody’s Local PE: A-

Banco Ripley : Moody’s Local PE: B+; PCR: B+

Bancom : Apoyo y Asociados Internacionales: B+; Moody’s Local PE: B+

Bank of China (Perú) : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A

BBVA : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A+

Banco Santander Consumer : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A

Citibank del Perú : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; PCR: A+

Cofide : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A

Compartamos Banco : Apoyo y Asociados Internacionales: A; JCR Latino America: A; Moody’s Local PE: A-

ICBC Perú Bank S.A. : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; PCR: A

Interbank : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A+

Mibanco : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A

Banco de la Nación : Apoyo y Asociados Internacionales: A; Moody’s Local PE: A

Santander Perú : Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A+

Scotiabank Perú: Apoyo y Asociados Internacionales: A+; Moody’s Local PE: A+

Se debe mencionar que en la última actualización se dio un cambio de calificación a mejora: Banco Falabella pasó de A- a A.

El control de la SBS le da solidez también al sistema financiero peruano. - Crédito Infobae

¿Y si sí quiebra tu banco?

Dado los indicadores que se publican en la SBS, posiblemente la quiebra de un banco es algo ‘que se vea venir’. No será de un momento a otro. ¿Pero qué pasa si un banco sí quiebra? ¿Se pierde tu dinero?

No. Para eso está el Fondo de Seguro de Depósitos que, actualmente, hasta este noviembre, cubre hasta S/123 mil de tu dinero en una entidad financiera. “El FSD ya tiene 35 años, es de 1991″, acota Carrillo.

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Este fondo te protege contra la quiebra de una entidad financiera, “así que eso te deja bastante tranquilo”. ¿Pero cómo funciona?

Explicado fácilmente. Si tu guardas tus ahorros en una sola cuenta en un banco, acumulas a S/123 mil, pero el banco quiebra, automáticamente se activa el fondo y todo ese monto se te pagará. Si guardas un monto menor, también se te considera el total que tengas a tu nombre.

Pero esto aplica para todo el dinero que tengas, en diferentes cuentas, en una sola entidad financiera. Es decir, que si tienes S/123 mil en el acumulado en un banco (sumando, por ejemplo, el monto de tu cuenta de ahorros y tu cuenta CTS), y S/123 mil en otro banco o una caja o una financiera, y ambas entidades quiebran al mismo tiempo, te corresponderá S/123 mil en cada caso.

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Solo si tiene más de S/123 mil en una cuenta, el monto excedente se te tendrá que resolver cuando se vendan los activos del banco quebrado.

Pongamos n ejemplo: quebró tu banco y tenías S/123 mil en tu cuenta. No te preocupes, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos. - Crédito Andina

¿Y cómo cuidar tu dinero?

En redes sociales, ‘influencers’ sugieren que para cuidar tu dinero, lo tengas en varios bancos, ¿es realmente esto una buen consejo?

“No, eso es perder el tiempo”, señala Carrillo. “No diversifiques. Busca una entidad grande, un banco grande probablemente, para tener cobertura y dale por ahí. Si vas a hacer un ahorro mensual, para acumular un capital determinado, entonces acá la recomendación es que busques una entidad financiera que te pague una buena tasa de interés”, añade el experto.

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Pero también Carrillo aclara que recomienda esto, a menos “que tengas más de S/123 mil”, que es el monto que protege el Fondo de Seguro de Depósitos.

“Si tienes más de lo que te cubre el Fondo de Seguro de Depósitos, vale la pena ponerlo en varias entidades, pero no en cincuenta entidades, eso sería un absurdo”, aclara. Esto, dado que poner tu dinero en varias entidades al mismo tiempo es invertir tiempo y dinero innecesariamente. “Va a ser difícil de controlar, va a ser difícil de monitorear, va a ser difícil de realmente calcular tu rentabilidad”, advierte.