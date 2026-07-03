Perú

Los errores que te impiden ahorrar dinero: hábitos cotidianos y decisiones financieras que afectan tu bolsillo cada mes

La falta de planificación, el desconocimiento de los costos reales de los créditos y la presión social son factores que dificultan el ahorro. Prácticas cotidianas como no llevar un registro de gastos o priorizar el consumo inmediato afectan la capacidad de las familias para formar un fondo de emergencia y enfrentar imprevistos sin recurrir a deudas

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La ausencia de un presupuesto mensual claro dificulta el control de los gastos y reduce la capacidad de ahorro en los hogares peruanos

Los errores cotidianos en la administración del dinero generan una brecha entre quienes logran formar un fondo de emergencia y quienes, como al menos ocho de cada diez peruanos, deben recurrir a créditos ante imprevistos porque no consiguen cubrir sus gastos.

Uno de los principales factores que limita la capacidad de ahorro es la ausencia de un presupuesto claro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la mayoría de los hogares peruanos no lleva un registro detallado de sus gastos mensuales.

Esta falta de control impide identificar fugas de dinero en consumos pequeños, como compras impulsivas o pagos recurrentes por servicios poco utilizados. De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), menos del 35% de los ciudadanos revisa periódicamente sus movimientos bancarios, lo que dificulta tomar decisiones informadas sobre el destino de los ingresos.

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Otro error frecuente radica en la subestimación de los gastos hormiga, pequeñas erogaciones diarias que, acumuladas al mes, pueden representar hasta el 15% del presupuesto personal. Estos desembolsos, aunque parezcan insignificantes, influyen de forma directa en la capacidad de ahorrar. Ejemplos típicos son el café fuera de casa, el pago de apps de entretenimiento o los traslados en taxi en lugar de transporte público.

Desde los 50 años, la planificación financiera suele orientarse a proteger los ahorros destinados a la jubilación.
El uso frecuente de créditos y tarjetas sin conocer sus costos reales incrementa el endeudamiento y limita la formación de un fondo de emergencia

La falta de metas financieras concretas figura entre los obstáculos más mencionados por expertos en economía personal. No definir objetivos claros hace que el ahorro se convierta en una acción residual, postergada ante cualquier tentación de consumo. Esta indefinición suele traducirse en una baja tasa de constancia.

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La utilización inadecuada de productos financieros también repercute en el bolsillo de los peruanos. El uso excesivo de tarjetas de crédito sin planificación, las compras en cuotas y el pago mínimo mensual generan intereses acumulativos que erosionan la capacidad de ahorro. La falta de información sobre tasas de interés y comisiones lleva a tomar decisiones que afectan la salud financiera.

El entorno familiar y social añade presión al gasto. Diversos análisis realizados por la consultora Ipsos Perú muestran que las celebraciones recurrentes y los compromisos sociales impulsan un consumo por encima de las posibilidades reales. La presión social por mantener ciertos estándares de vida puede llevar a endeudarse o a gastar recursos destinados inicialmente al ahorro.

Primer plano de manos planificando compras en agenda con calculadora. Al fondo, una lavadora, televisor, aspiradora sin cable y mobiliario de terraza.
Una persona revisa un calendario con notas adhesivas y una calculadora, planificando las compras de artículos para el hogar con el objetivo de maximizar el ahorro y aprovechar las mejores ofertas del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía informal también juega un papel en el bajo nivel de ahorro en el país. Una parte importante de la población recibe ingresos variables sin acceso a productos financieros formales, lo que dificulta la planificación a largo plazo y limita el acceso a instrumentos de inversión sencillos, como cuentas de ahorro remuneradas. El INEI estima que más del 70% de los trabajadores peruanos se encuentra en el sector informal, lo que reduce las oportunidades de generar un hábito sostenido de ahorro.

La educación financiera insuficiente constituye otro reto. Este déficit se refleja en la elección de productos bancarios poco rentables, la falta de comparación entre alternativas de inversión y el desconocimiento de herramientas digitales que facilitan la gestión del dinero.

Finalmente, el impacto de la inflación afecta directamente la capacidad de ahorro. El incremento sostenido de los precios de bienes y servicios esenciales, detallado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), obliga a destinar una mayor proporción de los ingresos al consumo básico, reduciendo el margen disponible para destinarlo al ahorro.

Durante el último año, el BCRP reportó un aumento en el costo de la canasta básica familiar, lo que ha repercutido en la disminución de los saldos depositados en cuentas de ahorro.

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