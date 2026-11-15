Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de partidos de hoy domingo 15 de noviembre reúne una final de Copa de la Liga, encuentros de Liga 1 y Liga 2, una extensa actividad de Copa Perú y cruces internacionales por la UEFA Nations League y la Liga de Naciones de Concacaf, así como otros campeonatos.

El cotejo destacado de la jornada en territorio nacional será la final de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. El duelo concentra la atención dentro del calendario local por tratarse de la definición de la competición en el estadio Mansiche de Trujillo.

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En la Liga 1, Comerciantes Unidos se enfrentará con Sport Boys, mientras que Juan Pablo II jugará ante Deportivo Garcilaso. Ambos compromisos forman parte del inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura, definitoria tanto en la parte alta como baja de la tabla.

La Liga 2 también tendrá acción con el partido entre San Martín y Unión Comercio. El compromiso se disputará como parte de la ida de las semifinales con miras al ascenso a Primera División el próximo año.

La Copa Perú concentrará seis partidos. Unión Minas de Pamputa se medirá con CESA, mientras que Tiro 28 enfrentará a Deportivo El Inca. La nómina de encuentros de ese certamen seguirá con Leones de Anccaca ante Sport Huaja y Atlético Nacional frente a Juventud Palmeiras. Bella Esperanza jugará contra Domingo Dianderas. El último partido incluido en esta programación será el que disputarán ADA Cajabamba y Cruz de Chalpón.

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Por otro lado, la agenda internacional tendrá cuatro duelos por la UEFA Nations League. España se cruzará con Inglaterra en uno de los partidos señalados dentro de la última jornada de la fase de grupos.

Francia jugará ante Turquía, Bélgica se enfrentará con Italia y Croacia tendrá como rival a República Checa. Los cuatro compromisos integran la programación de selecciones para este domingo.

La jornada internacional se completará con un partido de la Liga de Naciones de Concacaf. Panamá se medirá con Curazao en el cruce previsto para el torneo regional.

Partido de Copa de la Liga - Final

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (17:00 horas / América TV, Bicolor+ Premium)

Partidos de Liga 1

- Comerciantes Unidos vs Sport Boys (13:00 horas / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / L1 MAX)

Partido de Liga 2

- San Martín vs Unión Comercio (10:45 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de Copa Perú

- Unión Minas de Pamputa vs CESA (14:00 horas)

- Tiro 28 vs Deportivo El Inca (14:45 horas)

- Leones De Anccaca vs Sport Huaja (15:00 horas)

- Atletico Nacional vs Juventud Palmeiras (15:00 horas)

- Bella Esperanza vs Domingo Dianderas (15:30 horas / YouTube No Somos TV)

- ADA Cajabamba vs Cruz de Chalpón (15:30 horas)

Partidos de UEFA Nations League

- Letonia vs Armenia (09.00 horas / Disney+)

- Chipre vs Montenegro (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Bielorrusia vs Albania (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Finlandia vs San Marino (12:00 horas / Disney+)

- España vs Inglaterra (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Francia vs Turquía (14:45 horas / Disney+)

- Bélgica vs Italia (14:45 horas / ESPN 7, Disney+)

- Croacia vs República Checa (14:45 horas / Disney+)

Partido de Liga de Naciones de Concacaf

- Panamá vs Curazao (18:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio vs Liverpool (14:30 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Peñarol (18:00 horas / Disney+)

Partido de Copa Paraguay

- Cerro Porteño vs Sol de América (16:00 horas / Tigo Sports)