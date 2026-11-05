El efecto Ueno Bank en Paraguay: ¿qué pasaría con tu dinero si un banco quiebra hoy en el Perú?

Ueno Bank creció rápidamente desde que inició operaciones en 2023 y amplió su alcance tras absorber Visión Banco en 2024. En septiembre de 2026, reportaba más de tres millones de clientes en Paraguay, un país de 6,5 millones de habitantes. Foto: EFE

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La crisis de Ueno Bank en Paraguay, cuya disolución fue dispuesta por el Banco Central de ese país tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido, ha puesto en evidencia los riesgos que puede enfrentar el dinero de los ahorristas cuando una entidad financiera atraviesa problemas económicos. El caso también provocó una crisis política que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, en medio de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial propietario del banco.

El escenario plantea una interrogante para los usuarios del sistema financiero peruano: ¿qué sucedería con los depósitos si una entidad bancaria dejara de operar por insolvencia? En el Perú existen mecanismos de supervisión y protección que buscan evitar que los clientes pierdan todos sus ahorros. Sin embargo, la cobertura tiene límites y el procedimiento cambia dependiendo de cuánto dinero tenga cada persona y del tipo de producto financiero contratado.

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¿Qué ocurrió con Ueno Bank en Paraguay?

La entidad bancaria experimentó una expansión acelerada desde que obtuvo autorización para operar como banco en noviembre de 2023. Tras absorber Visión Banco en 2024, amplió considerablemente su cartera de clientes y su presencia en el sistema financiero paraguayo. Para septiembre de 2026, aseguraba contar con más de tres millones de usuarios en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.

Sin embargo, el crecimiento no evitó su deterioro financiero. El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de disolución después de comprobar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo requerido. La situación generó preocupación entre los depositantes, especialmente porque la entidad también administraba alrededor de USD 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

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Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay

Los clientes comenzaron a cuestionar qué ocurriría con sus ahorros. En Paraguay, el Fondo de Garantía de Depósitos contempla una protección de hasta 228,3 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente USD 38.000 por ahorrista. Las autoridades anunciaron el inicio de los desembolsos, aunque quienes mantenían cantidades superiores al límite asegurado debían esperar información sobre la recuperación del excedente.

¿Qué sucede si un banco quiebra en el Perú?

En el sistema financiero peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la institución encargada de supervisar a los bancos y actuar cuando detecta problemas graves de solvencia. Su intervención busca controlar el deterioro de la entidad y proteger los intereses de los depositantes.

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Si una institución presenta una situación de insolvencia, la SBS puede asumir su control, suspender temporalmente las operaciones y restringir los retiros y transferencias mientras se determina la situación de sus activos y obligaciones. Cuando no existen condiciones para recuperar su funcionamiento mediante aportes de capital o un rescate, se inicia el proceso de disolución y liquidación, que implica organizar el pago de los acreedores y la recuperación de los recursos disponibles.

En ese escenario interviene el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), un mecanismo al que las entidades financieras autorizadas por la SBS aportan obligatoriamente. Su finalidad es garantizar determinados depósitos de los clientes cuando un banco deja de operar por insolvencia, sin que los ahorristas tengan que contratar una cobertura adicional.

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El Banco Central del Paraguay dispuso la disolución de Ueno Bank al detectar que su nivel de solvencia había caído a menos de la mitad del mínimo exigido. Foto: EFE

¿Cuánto dinero recuperarías si tu banco quiebra?

Para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, el FSD cubre hasta S/123.000 por persona y por entidad financiera. Este monto se actualiza trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM).

La protección comprende las cuentas de ahorro, los depósitos a la vista, las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo y las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También incluye los intereses generados hasta la fecha de intervención. Los depósitos en dólares están protegidos bajo el mismo límite, aunque se convierten a soles utilizando el tipo de cambio establecido por la SBS para esa fecha.

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Esto significa que una persona con S/80.000 depositados en una entidad financiera podría recuperar la totalidad de sus fondos mediante el seguro. En cambio, si mantiene S/150.000 en el mismo banco, el FSD cubriría S/123.000 y los S/27.000 restantes quedarían sujetos al proceso de liquidación.

La cobertura tampoco aumenta por tener diferentes productos en una misma institución. Por ejemplo, si un usuario mantiene S/80.000 en una cuenta de ahorros y S/60.000 en un depósito a plazo fijo, el monto total asciende a S/140.000. El seguro reconocerá únicamente hasta el límite establecido, pues se calcula por persona y entidad financiera, no por cantidad de cuentas.

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Santiago Peña habló de la crisis del Ueno Bank

¿Cuándo recuperarías tus ahorros y qué ocurre con tus deudas?

Una vez iniciado el proceso, los liquidadores deben elaborar el registro de depositantes y coordinar con el FSD el desembolso correspondiente. El procedimiento contempla la designación de una entidad financiera pagadora, a través de la cual los usuarios podrán cobrar o transferir los recursos protegidos, presentando su documento de identidad.

El primer listado oficial suele elaborarse entre los 10 y 30 días calendario posteriores a la intervención. Asimismo, los ahorristas cuentan con un plazo de hasta 10 años desde el inicio de los desembolsos para reclamar la cobertura que les corresponde.

Por otro lado, la quiebra de una entidad no significa que sus clientes dejen de tener obligaciones pendientes. Los créditos personales, hipotecarios y vehiculares continúan vigentes, por lo que las cuotas deberán seguir pagándose. La cartera crediticia puede transferirse a otro banco o quedar bajo la administración de los liquidadores, quienes habilitarán mecanismos para recibir los pagos.

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¿Qué dinero no está protegido por el seguro?

No todos los productos financieros cuentan con la garantía del FSD. Los fondos mutuos y las inversiones bursátiles, por ejemplo, no están incluidos en esta cobertura, debido a que pertenecen a sociedades administradoras de fondos y no constituyen depósitos bancarios. En esos casos, los recursos se gestionan de acuerdo con las condiciones del producto y su valor de mercado.

La SBS supervisa a los bancos en el Perú e interviene cuando detecta problemas de solvencia para proteger a los ahorristas. Foto: Plaza Norte

Tampoco están comprendidos los objetos de valor o el dinero guardado físicamente en cajas de seguridad de las agencias bancarias. Estos siguen siendo propiedad de sus titulares y deben retirarse dentro del plazo que establezcan las autoridades. Las cooperativas de ahorro y crédito, por su parte, cuentan con un mecanismo de protección diferenciado, denominado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), con condiciones y límites distintos.

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