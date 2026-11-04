El crédito en Perú crece cuatro veces más rápido que el PIB: rentabilidad bancaria llega al 20,4%

El crédito del sistema financiero en Perú creció 9% a septiembre y superó hasta cuatro veces el avance de la economía nacional.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sostuvo que el crédito en Perú avanzaba a un ritmo de hasta cuatro veces el crecimiento de la economía y que la rentabilidad del sistema financiero alcanzaba el 20,4% sobre el patrimonio.

La entidad también destacó que, en los últimos seis años, ingresaron siete nuevos actores al mercado local, entre bancos corporativos, bancos de consumo y empresas tecnológicas.

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Perú destaca en avance del crédito e ingreso de siete nuevas entidades

Durante un panel de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) en Lima, el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, señaló que la regulación debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, los riesgos climáticos y la expansión de nuevos proveedores de servicios financieros.

Espinosa afirmó que América Latina avanzó en la implementación de Basilea III y de esquemas de supervisión basados en riesgos. Planteó, de todos modos, que esas normas deben adaptarse a las características de cada mercado.

En el caso peruano, mencionó la informalidad, las brechas de acceso a productos financieros, la exposición a eventos climáticos y la diversidad de instituciones que operan en el sistema.

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La tasa de morosidad del sistema bancario llegó a entre 5% y 6% tras incorporar los créditos castigados y vendidos.

SBS pide adaptar la regulación a la digitalización, clima e informalidad

El funcionario sostuvo que las reglas no necesariamente deben ser idénticas para bancos de gran escala, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito u otras entidades.

Según explicó, el desafío consiste en aplicar estándares prudenciales que contemplen las particularidades de cada tipo de institución, sin dejar de lado los procesos de armonización regional.

El superintendente también se refirió a la inclusión financiera. Indicó que la digitalización amplió el acceso a servicios financieros después de la pandemia, aunque persisten diferencias entre la apertura de cuentas y el uso efectivo de los productos. “La principal es la educación financiera”, dijo, al señalar que las personas toman decisiones económicas todos los días desde dispositivos móviles.

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Ciberseguridad, inteligencia artificial y clima concentran nuevos riesgos

En materia de riesgos, Espinosa ubicó a la ciberseguridad entre las principales preocupaciones del supervisor. Añadió que la inteligencia artificial, la digitalización de las operaciones y el cambio climático exigen nuevos perfiles profesionales dentro de las entidades y de los organismos de control.

También alertó sobre la situación de cooperativas que podrían tener dificultades para financiar la infraestructura tecnológica y el capital necesarios para competir en un mercado digital.

El mercado financiero peruano incorporó siete nuevas entidades bancarias y tecnológicas internacionales en los últimos seis años.

Perú busca combinar competencia financiera, inclusión y control de riesgos

El superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS y presidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), Jorge Mogrovejo, planteó que la proporcionalidad regulatoria no debe traducirse en menores exigencias prudenciales para las entidades pequeñas.

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“La proporcionalidad debe ser entendida con bancos pequeños como conservadora, pero simple”, afirmó.

Su propuesta consiste en reducir la complejidad de ciertos requerimientos para las entidades con menor capacidad técnica, sin rebajar las exigencias de capital, provisiones o supervisión cuando realizan actividades equivalentes a las de bancos de mayor tamaño.

Mogrovejo resumió ese criterio con otra definición: “Al mismo riesgo, misma regulación”. Explicó que una entidad pequeña puede utilizar metodologías estandarizadas en lugar de modelos internos complejos, aunque debe mantener una cobertura adecuada frente a sus riesgos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP señaló a la educación financiera como la principal brecha frente a la digitalización.

El crédito crece 9% y supera hasta cuatro veces la expansión del PIB

Sobre la situación local, el funcionario sostuvo que el crédito del sistema financiero crecía 9% a septiembre, mientras que la economía se expandía cerca de 3%. Las microfinanzas, agregó, registraban un avance de 12%. “Estamos hablando de tres o cuatro veces el crecimiento del PIB”, señaló.

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También citó una rentabilidad promedio de 20,4% de ROE para el sistema financiero y de 23,6% para las microfinanzas. La mora, según indicó, se ubicaba alrededor de 3%, aunque subía a entre 5% y 6% al incorporar créditos castigados y vendidos.

Mogrovejo incluyó el ingreso de nuevas entidades entre los indicadores para medir la competitividad del mercado. “En los últimos seis años, han entrado siete entidades”, afirmó. Mencionó actores de Reino Unido, China, Suecia, Brasil, Chile y Argentina, y contrastó esa dinámica con otros países donde no se registran nuevos ingresos bancarios desde hace años.