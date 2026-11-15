Papa León XIV: así va el traslado del Señor de Los Milagros hacia Las Palmas para la misa de mañana

El anda se desplaza a bordo del Nazareno Móvil por una ruta planificada para sortear puentes urbanos. (El Milagro Perú)

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La imagen del Señor de Los Milagros inició este domingo 15 de noviembre su traslado desde la iglesia de Las Nazarenas hacia la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde permanecerá hasta la misa que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre.

La salida se produjo a las 7:00 horas, según el horario previsto por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Cerca de las 9:00 horas, el anda se encontraba en el cruce de Paseo de la República con Isabel La Católica, con dirección al distrito de Lince.

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En este punto del recorrido se observó un grupo numeroso de personas que sigue el traslado de la imagen. El personal de la PNP también acompaña el desplazamiento hacia el recinto militar de Surco, en medio de la gran emoción de los vecinos por ver al ‘Cristo Moreno’.

La imagen del Señor de los Milagros inició su traslado hacia la Base Aérea Las Palmas para la misa del papa León XIV. (El Milagro Perú)

El anda avanza

La Hermandad estimó que el trayecto tomará alrededor de seis horas. El ingreso a la Base Aérea Las Palmas está calculado para las 13:00 horas por la puerta 3, donde la imagen quedará instalada en el espacio destinado para la celebración religiosa del lunes.

El traslado se realiza a bordo del Nazareno Móvil, una plataforma de baja altura preparada para transportar el anda por vías que incluyen puentes. La ruta comenzó por la avenida Tacna y continuó por Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez y el jirón Manuel Segura.

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Después de ese primer tramo, el vehículo debe avanzar por Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. El recorrido contempla luego las avenidas Surco y Paseo de la República, antes del ingreso por Soto Bermejo hacia Las Palmas.

La procesión pasará por Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco. De acuerdo con la Hermandad, será la primera ocasión en que la imagen recorra Lince, San Isidro y Surquillo.

La Villa Deportiva Regional de Ucayali concentrará la celebración eucarística de León XIV. Quienes no tengan entrada podrán seguir la ceremonia en tres pantallas gigantes que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad. (Andina)

Fieles acompañan

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, señaló que el recorrido permitirá que los devotos se acerquen a las avenidas comprendidas en el traslado.

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“El Señor va a pasar por sus casas, por sus calles, bendiciendo a cada uno de ellos. Lo pueden esperar solos, en pareja, en familia y el Señor pasará derramando bendiciones”, expresó en diálogo con la Agencia Andina.

La organización informó que los fieles podrán acompañar el desplazamiento desde los puntos habilitados de la ruta. Tras el ingreso del anda por la puerta 3 de la Base Aérea Las Palmas, la imagen permanecerá en el recinto hasta la ceremonia religiosa programada para este lunes.

La misa que encabezará el papa León XIV está prevista para las 10:30 horas. Las personas que asistan deberán utilizar los accesos indicados en sus entradas, de acuerdo con las disposiciones establecidas para la jornada.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

Volverá a Las Nazarenas

Luego de la celebración en Las Palmas, el Señor de los Milagros retornará al Convento de Las Nazarenas. La salida desde la base aérea está programada para las 16:00 horas y la llegada al templo se estima para las 20:00 horas.

La presencia de la imagen en la misa papal ocurre después de la visita que León XIV realizó al Santuario de Las Nazarenas el jueves 12 de noviembre. El pontífice llegó al templo durante su segundo día de visita apostólica al Perú, luego de que arribó al país el miércoles 11 de noviembre.

Durante aquella jornada, el Santo Padre ingresó al santuario para orar ante el Cristo Moreno. En la puerta de ingreso por la avenida Tacna lo recibieron las madres superioras Elena y Rosa, representantes de la congregación de Carmelitas Descalzas. También estuvieron presentes los caballeros encargados de custodiar la imagen durante el año.

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El 22 de octubre, durante la audiencia general, el papa León XIV recibió a representantes de las hermandades del Señor de los Milagros provenientes de distintos países. (Andina)

Dentro del templo, León XIV se acercó al Señor de los Milagros, se persignó y permaneció en oración frente a la imagen. El momento contó con la presencia del arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo. Después, el pontífice saludó a los fieles que se encontraban en el santuario y retomó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal.

El papa regresará a Lima este domingo desde Pucallpa. Su vuelo tiene previsto despegar a las 19:05 horas y llegar a la Base Aérea del Callao a las 20:20 horas. Desde el Grupo Aéreo N.° 8, la comitiva avanzará por las avenidas Elmer Faucett, La Marina, Faustino Sánchez Carrión y Salaverry hasta la Nunciatura Apostólica.

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