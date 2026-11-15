Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

El 'Pulpo' habló del triunfo de la 'bicolor' ante la 'verde' en Matute y del gol de Maxloren Castro. (Video: Inka Digital TV)

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La selección peruana superó a Bolivia en Matute y obtuvo su primer triunfo en territorio nacional durante la era de Mano Menezes. La ‘bicolor’ no mostró su mejor versión en el amistoso FIFA, pero logró sostener el 2-0 y cerró la noche con una victoria ante su público.

Pedro Gallese valoró el reencuentro de la ‘blanquirroja’ con los hinchas luego de un año sin jugar en Lima. “Jugamos después de un año aquí en Lima. Nos reencontramos con la gente, hay que seguir todavía corrigiendo errores, pero qué mejor que con un triunfo”, afirmó ante la prensa.

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El arquero también se refirió al banderazo que acompañó a la delegación antes del compromiso. “Es lindo siempre reencontrarse con el hincha que siempre está ahí. Tuvimos un banderazo. Hubo gente aquí en el estadio, entonces nos sentimos respaldados por ellos”, comentó.

La selección peruana festejó ante su hinchada en Matute luego del triunfo ante Bolivia. - créditos: FPF

La victoria tuvo otro elemento que el ‘Pulpo’ consideró necesario para el proceso: la selección peruana no recibió gol. “Creo que desde que llegó el ‘profe’ no manteníamos el arco en cero. Es importante no solo para la defensa, sino para el equipo”, manifestó.

El referente de la ‘bicolor’ evitó presentar el resultado como una señal definitiva de mejora. “Hay que ir poco a poco, no hay que mentirnos tampoco. Hay muchos errores para corregir, pero vamos en buen camino”, señaló.

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Eso no fue todo, ya que Pedro Gallese también reconoció el buen rendimiento de Bolivia, aunque no fueron efectivos para llevarse el triunfo. “Bolivia también ha crecido como selección. Ellos están en su proceso, nosotros en el nuestro. Después del gol hubo momentos que estuvimos bien defensivamente, ellos tuvieron un poco más el balón, pero creo que no tuvieron más opciones de las que saqué, especialmente en el segundo tiempo”, acotó.

La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Pedro Gallese sobre Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana

Por otro lado, Pedro Gallese dedicó palabras de reconocimiento a Maxloren Castro, quien convirtió su primer gol con la selección peruana a sus 18 años. “Estoy contento por él porque sé que ha trabajado mucho para ese momento”, expresó.

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El veterano portero pidió que el jugador de Sporting Cristal continúe exhibiendo las condiciones que, según su evaluación, le permitieron ganarse un lugar en el seleccionado. “Ojalá que lo siga motivando este gol, que siga mostrando la calidad de jugador que es, y para que tenga más oportunidad de sacar su mejor nivel en la selección”, sostuvo.

El debut goleador de la ‘joya’ del cuadro ‘celeste’ quedó asociado a una noche en la que Perú buscó recuperar sensaciones frente a su público. De hecho, fue uno de los más peligrosos y, sumado a su continuidad en su club, apunta a ser vendido al extranjero más pronto que tarde.

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Maxloren Castro fue felicitado por sus compañeros tras su primer gol con Perú en amistoso ante Bolivia. - créditos: FPF

Pedro Gallese sobre posible regreso a Alianza Lima

El partido en Matute también llevó al arquero a hablar de su vínculo con Alianza Lima, club del cual es hincha y ya militó en 2019. Pedro Gallese afirmó que siempre disfruta presentarse en ese estadio, aunque evitó anticipar decisiones sobre una eventual vuelta. “Siempre es lindo jugar aquí”, respondió el portero al ser consultado por el recinto deportivo ‘blanquiazul’.

El futbolista de 36 años explicó que todavía tiene un año de contrato con Deportivo Cali y que su atención está puesta en la competencia que disputa con el club colombiano en los cuadrangulares. “Ahorita me estoy concentrando en las finales con Deportivo Cali, estamos en cuadrangulares”, declaró.

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El ‘Pulpo’ afirmó que evaluará su futuro sin apresuramientos. Ante la posibilidad de regresar a Alianza Lima, no cerró la puerta, pero dejó claro que prefiere esperar antes de tomar una decisión. “Sobre mi futuro lo vamos a ver con paciencia. Vamos a verlo (sobre una posible vuelta)”, concluyó.