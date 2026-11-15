Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco

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Natalie Vértiz compartió imágenes de su viaje a Cusco junto a Antonela Roccuzzo, con quien coincidió en una agenda privada que incluyó visitas a Machu Picchu, las salineras de Maras, el sitio arqueológico de Moray y una ofrenda a la Pachamama en el Valle Sagrado.

La conductora peruana publicó una fotografía con la empresaria argentina y expresó su entusiasmo por el encuentro. “Y una con Antonela, una reina es. Qué lujo poder conocerte y compartir contigo este viaje de ensueño”, escribió en una de sus historias de Instagram.

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La experiencia reunió a un grupo de invitadas vinculadas al mundo de la moda en un evento privado de alta joyería. Durante el recorrido, Natalie Vértiz mostró parte de las actividades realizadas en Cusco y destacó el valor cultural y espiritual de los lugares que visitó.

La esposa de Yaco Eskenazi también compartió su regreso a Machu Picchu, destino que no visitaba desde los 19 años. “Qué maravilla nuestro Perú. Volver a Machu Picchu, la última vez que vine fue a los 19 años, y sentir la misma emoción, asombro y orgullo”, escribió la modelo.

La presentadora señaló que poder mostrar una parte de la historia, la cultura y los paisajes del país durante el viaje hizo que la experiencia fuera especial. Sus publicaciones incluyeron postales de los atractivos turísticos cusqueños y de los momentos compartidos con las demás asistentes.

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Natalie Vértiz compartió una fotografía junto a Antonela Roccuzzo durante su viaje a Cusco.

Natalie Vértiz y Antonela Roccuzzo en el Valle Sagrado

El encuentro entre Natalie Vértiz y Antonela Roccuzzo generó reacciones entre los seguidores de ambas figuras. La modelo peruana registró el momento junto a la esposa de Lionel Messi durante una jornada que combinó turismo, moda y actividades vinculadas a las tradiciones andinas.

Además de Machu Picchu, el itinerario incluyó una visita a las salineras de Maras y a Moray. Las asistentes recorrieron algunos de los puntos más conocidos del Valle Sagrado, donde dejaron atrás los eventos de moda para participar en experiencias relacionadas con las costumbres ancestrales de los Andes.

Uno de los momentos que Natalie mostró en sus redes fue la preparación para una ofrenda a la Pachamama. En las imágenes, las participantes utilizaron hojas de coca como parte del ritual realizado en Cusco.

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La exintegrante de Esto es Guerra explicó el significado que tuvo para ella esa ceremonia. “Y luego nos preparábamos para hacer una ofrenda a la Pachamama con hojas de coca, una ceremonia muy linda y espiritual. Me encanta este ritual porque no se trata solamente de pedir algo sino, de agradecer y mantener una relación de reciprocidad con la naturaleza”, expresó.

Para Natalie, la actividad fue una oportunidad para acercarse a una tradición que plantea un vínculo de agradecimiento con la tierra. La conductora describió el ritual como uno de los instantes más significativos de una agenda que reunió a invitadas internacionales en territorio peruano.

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Natalie Vértiz definió la ceremonia andina como una experiencia “muy linda y espiritual”.

El regreso de la conductora a Machu Picchu

La visita a Machu Picchu también ocupó un lugar central en las publicaciones de Natalie Vértiz. La presentadora recordó que habían pasado varios años desde su último viaje a la ciudadela incaica y manifestó que volvió a sentir la emoción de recorrer uno de los principales destinos turísticos del Perú.

“Poder compartir un pedacito de nuestra historia, cultura y magia con una marca tan especial hace que este viaje sea aún más increíble”, añadió la figura televisiva al referirse a la experiencia que registró en su cuenta de Instagram.

Las fotografías y videos difundidos por la conductora mostraron paisajes cusqueños, momentos de la ceremonia a la Pachamama y su encuentro con Antonela Roccuzzo. La presencia de la empresaria argentina en el país ya había despertado expectativa, pero la imagen junto a Natalie Vértiz sorprendió a los usuarios de redes sociales.

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Roccuzzo llegó a Cusco para participar en el evento privado de joyería, cuya programación incluyó actividades en espacios turísticos y culturales de la región. La empresaria compartió la experiencia con un grupo de invitadas, entre las que estuvo la modelo peruana.

Natalie acompañó el recorrido con mensajes dedicados a los lugares visitados y a las personas que coincidieron con ella en el viaje. Su publicación junto a Antonela Roccuzzo fue una de las que concentró mayor atención, debido a la cercanía que mostraron durante la jornada. La conductora cerró su serie de historias con una mirada de orgullo hacia el patrimonio peruano.

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La modelo peruana volvió a Machu Picchu después de varios años y expresó su orgullo por la riqueza cultural del país.