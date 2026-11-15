“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos”: así reaccionó la prensa boliviana tras triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos”: la reacción de la prensa boliviana tras triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA. - créditos: FPF

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La selección peruana derrotó a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva y consiguió un resultado que le permitió cerrar el encuentro con ventaja pese a los momentos de dominio de la visita. Justamente, la prensa ‘altiplánica’ se mostró sorprendida por el resultado y cuestionó a la ‘bicolor’.

El combinado patrio se impuso por 2 a 0 con un penal de Gianluca Lapadula a los 13 minutos y una definición de Maxloren Castro en el tramo final del partido. La ‘verde’ tuvo mayor presencia en varios pasajes, generó llegadas y buscó el empate, pero no convirtió sus situaciones ante la respuesta del arquero Pedro Gallese.

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La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Premium

El diario Premium eligió una mirada crítica sobre la producción ofensiva de Bolivia. Su cobertura llevó el título: “Bolivia, carente de gol, cae ante una pobre selección peruana”.

“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos le ganó a Bolivia por 2 a 0, este viernes en un partido amistoso jugado en Lima. La Verde tuvo dominio, a ratos buen juego y protagonizó algunos ataques claros, pero otra vez le faltó gol”, precisó este medio.

Premium también consideró que Perú “hizo poco o nada” más allá de sus anotaciones. El diario describió una actuación boliviana con mayor protagonismo, en especial durante una primera etapa en la que el equipo visitante generó sus mejores aproximaciones.

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El medio resaltó el papel de Pedro Gallese. El arquero peruano respondió ante los intentos bolivianos y se convirtió en una figura determinante para sostener la ventaja de su equipo.

La reacción de Premium a la derrota de Bolivia con Perú en Lima.

Diez

El portal Diez sintetizó su lectura en el título “Bolivia tuvo la pelota, pero Perú tuvo los goles y se quedó con el triunfo”. La publicación sostuvo que Bolivia manejó la pelota durante distintos tramos del partido y generó ocasiones. Pese a esa propuesta, el equipo no aprovechó sus mejores momentos frente al arco peruano.

La publicación también vinculó el resultado con errores defensivos que permitieron a Perú sacar ventaja. “Perú, sin demasiado esfuerzo, encontró dos goles y dejó en evidencia las falencias de un equipo boliviano que sigue sin encontrar respuestas”, sostuvo.

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La reacción de Diez a la derrota de Bolivia contra Perú en Matute.

Red Uno

Red Uno concentró parte de su análisis en una secuencia del primer tiempo que pudo cambiar el partido. “Bolivia buscó reaccionar y tuvo dos oportunidades importantes para conseguir el empate a los 23 minutos. Sin embargo, el guardameta Pedro Gallese respondió con dos intervenciones consecutivas dentro de su área y evitó la igualdad”, indicó.

La cobertura indicó que la selección boliviana buscó espacios en campo contrario e intentó construir peligro. “La Verde intentó generar peligro y encontrar espacios en campo contrario, pero no consiguió concretar sus oportunidades. Perú mantuvo la ventaja y esperó su momento para ampliar el resultado”, acotó.

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Red Uno sobre la derrota de Bolivia ante Perú en amistoso FIFA.

A Todo Deporte

A Todo Deporte tituló su cobertura: “Bolivia se queda sin gol y cae 2-0 ante Perú en Lima”. El medio resumió el resultado a partir de dos factores que consideró decisivos.

“Los errores puntuales en defensa volvieron a costar caro. La Verde buscó la igualdad, generó situaciones, pero no logró anotar”, señaló.

Así reaccionó A Todo Deporte tras derrota de Bolivia ante Perú en Lima.

Opinión

El diario Opinión eligió una definición contundente para describir la derrota: “¡Pólvora mojada! Bolivia perdonó en Lima y cayó 2-0 ante Perú”.

La publicación consideró que la selección de Bolivia mostró personalidad, buen trato de la pelota y ocasiones claras. Aun así, el equipo falló oportunidades que podían haber modificado el desarrollo del encuentro.

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“La historia de nunca acabar volvió a golpear a la Selección Boliviana. A pesar de mostrar personalidad, buen trato de pelota y generar ocasiones claras en Lima, ‘La Verde’ se cansó de fallar goles cantados y terminó pagando caro su falta de puntería con una derrota por 2-0 frente a Perú”, manifestó.

Opinión afirmó que la selección peruana no necesitó brillar para imponerse. “El combinado local no necesitó brillar para quedarse con el partido; simplemente fue letal”, agregó.

Opinión sobre la caída de Bolivia ante Perú en Matute.