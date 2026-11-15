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“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos”: así reaccionó la prensa boliviana tras triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

La derrota ante la ‘blanquirroja’ en Matute generó repercusión en los medios de comunicación del país ‘altiplánico’, que se mostró sorprendido por el accionar de su selección

“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos”: la reacción de la prensa boliviana tras triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA. - créditos: FPF
“La más pobre selección peruana de los últimos tiempos”: la reacción de la prensa boliviana tras triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA. - créditos: FPF
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La selección peruana derrotó a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva y consiguió un resultado que le permitió cerrar el encuentro con ventaja pese a los momentos de dominio de la visita. Justamente, la prensa ‘altiplánica’ se mostró sorprendida por el resultado y cuestionó a la ‘bicolor’.

El combinado patrio se impuso por 2 a 0 con un penal de Gianluca Lapadula a los 13 minutos y una definición de Maxloren Castro en el tramo final del partido. La ‘verde’ tuvo mayor presencia en varios pasajes, generó llegadas y buscó el empate, pero no convirtió sus situaciones ante la respuesta del arquero Pedro Gallese.

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La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Premium

El diario Premium eligió una mirada crítica sobre la producción ofensiva de Bolivia. Su cobertura llevó el título: “Bolivia, carente de gol, cae ante una pobre selección peruana”.

La más pobre selección peruana de los últimos tiempos le ganó a Bolivia por 2 a 0, este viernes en un partido amistoso jugado en Lima. La Verde tuvo dominio, a ratos buen juego y protagonizó algunos ataques claros, pero otra vez le faltó gol”, precisó este medio.

Premium también consideró que Perú “hizo poco o nada” más allá de sus anotaciones. El diario describió una actuación boliviana con mayor protagonismo, en especial durante una primera etapa en la que el equipo visitante generó sus mejores aproximaciones.

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El medio resaltó el papel de Pedro Gallese. El arquero peruano respondió ante los intentos bolivianos y se convirtió en una figura determinante para sostener la ventaja de su equipo.

La reacción de Premium a la derrota de Bolivia con Perú en Lima.
La reacción de Premium a la derrota de Bolivia con Perú en Lima.

Diez

El portal Diez sintetizó su lectura en el título “Bolivia tuvo la pelota, pero Perú tuvo los goles y se quedó con el triunfo”. La publicación sostuvo que Bolivia manejó la pelota durante distintos tramos del partido y generó ocasiones. Pese a esa propuesta, el equipo no aprovechó sus mejores momentos frente al arco peruano.

La publicación también vinculó el resultado con errores defensivos que permitieron a Perú sacar ventaja. “Perú, sin demasiado esfuerzo, encontró dos goles y dejó en evidencia las falencias de un equipo boliviano que sigue sin encontrar respuestas”, sostuvo.

La reacción de Diez a la derrota de Bolivia contra Perú en Matute.
La reacción de Diez a la derrota de Bolivia contra Perú en Matute.

Red Uno

Red Uno concentró parte de su análisis en una secuencia del primer tiempo que pudo cambiar el partido. “Bolivia buscó reaccionar y tuvo dos oportunidades importantes para conseguir el empate a los 23 minutos. Sin embargo, el guardameta Pedro Gallese respondió con dos intervenciones consecutivas dentro de su área y evitó la igualdad”, indicó.

La cobertura indicó que la selección boliviana buscó espacios en campo contrario e intentó construir peligro. “La Verde intentó generar peligro y encontrar espacios en campo contrario, pero no consiguió concretar sus oportunidades. Perú mantuvo la ventaja y esperó su momento para ampliar el resultado”, acotó.

Red Uno sobre la derrota de Bolivia ante Perú en amistoso FIFA.
Red Uno sobre la derrota de Bolivia ante Perú en amistoso FIFA.

A Todo Deporte

A Todo Deporte tituló su cobertura: “Bolivia se queda sin gol y cae 2-0 ante Perú en Lima”. El medio resumió el resultado a partir de dos factores que consideró decisivos.

Los errores puntuales en defensa volvieron a costar caro. La Verde buscó la igualdad, generó situaciones, pero no logró anotar”, señaló.

Así reaccionó A Todo Deporte tras derrota de Bolivia ante Perú en Lima.
Así reaccionó A Todo Deporte tras derrota de Bolivia ante Perú en Lima.

Opinión

El diario Opinión eligió una definición contundente para describir la derrota: “¡Pólvora mojada! Bolivia perdonó en Lima y cayó 2-0 ante Perú”.

La publicación consideró que la selección de Bolivia mostró personalidad, buen trato de la pelota y ocasiones claras. Aun así, el equipo falló oportunidades que podían haber modificado el desarrollo del encuentro.

La historia de nunca acabar volvió a golpear a la Selección Boliviana. A pesar de mostrar personalidad, buen trato de pelota y generar ocasiones claras en Lima, ‘La Verde’ se cansó de fallar goles cantados y terminó pagando caro su falta de puntería con una derrota por 2-0 frente a Perú”, manifestó.

Opinión afirmó que la selección peruana no necesitó brillar para imponerse. “El combinado local no necesitó brillar para quedarse con el partido; simplemente fue letal”, agregó.

Opinión sobre la caída de Bolivia ante Perú en Matute.
Opinión sobre la caída de Bolivia ante Perú en Matute.

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