Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

León XIV vive hoy su jornada más intensa en el Perú, con visitas al Cusco y la Amazonía antes de la gran misa de despedida del lunes en Lima. El papa León XIV llegó al país el miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, como parte de su séptimo viaje apostólico —el primero a las Américas desde su elección el 8 de mayo de 2025—. A lo largo de seis días, el pontífice recorre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que marcan su historia personal: pasó más de dos décadas en el Perú como misionero agustino y obispo, y es el primer papa con doble ciudadanía peruana y estadounidense.
Este domingo 15 de noviembre, León XIV viajará desde Chiclayo hasta el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a 3.701 metros de altitud, para un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular, y luego rezó el Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Por la tarde, se traslada a Pucallpa, en la selva amazónica, donde celebrará misa con comunidades indígenas en la Villa Deportiva Regional Ucayali. El lunes 16, su último día en el país, presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima, ante más de 1,2 millones de fieles, antes de partir hacia Roma.
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El menú del papa León XIV en su vuelo de Chiclayo a Cusco
El papa León XIV recibirá una trilogía de sándwiches como desayuno durante el traslado aéreo que lo llevó este domingo de Chiclayo a Cusco, en el marco de la jornada dominical de su visita apostólica a Perú. El menú, servido a bordo de la aeronave de LATAM Airlines encargada de los desplazamientos del pontífice, incluyó tres variedades de bocadillos: pollo a la brasa, pavo norteño y wrap griego, acompañados de fruta de estación.
La tarjeta con el detalle gastronómico, redactada en español, inglés e italiano, formó parte de los protocolos que la aerolínea dispuso para los vuelos internos del pontífice entre las distintas ciudades de su itinerario peruano. El traslado hacia Cusco se produjo por la mañana, antes de que León XIV encabezara un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, previo a continuar viaje hacia Pucallpa en la misma jornada.
El Santo Padre se despidió así de su querida Chiclayo. Antes de abordar el avión, saludó a uno por uno. Autoridades de las Fuerzas Armadas, eclesiásticas y hasta el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien le entregó una camiseta
Este es el avión que trasladará al papa León XIV desde Chiclayo hasta Cusco. La delegación que acompaña al pontífice ya espera al Sumo Pontífice en un día lluvioso en Lambayeque
Antes de tomar el auto para dirigirse a la Base Aérea, el papa León XIV dio unas palabras a las personas que lo esperaban bajo la lluvia desde muy temprano
Chiclayo se despide del papa León. El Sumo Pontífice salió rumbo al aeropuerto para continuar con las actividades de su viaje por Perú
El Papa en Cusco y Pucallpa
El papa León XIV iniciará este domingo la jornada más intensa de su visita al Perú con un vuelo desde Chiclayo a Cusco, donde aterrizará pasadas las 10:00 a.m. en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Miles de fieles cusqueños lo esperan en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a 3.701 metros sobre el nivel del mar, para un encuentro que el Vaticano calificó como uno de los momentos más simbólicos del viaje apostólico.
La jornada contempla también un traslado en avión hasta Pucallpa, en la selva amazónica, donde el pontífice se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos indígenas del Amazonas, y presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali antes de regresar a Lima al cierre del día. Se trata del sexto día consecutivo de actividad apostólica intensa para León XIV, que viaja con un equipo médico de guardia tras la operación pulmonar que le realizaron hace menos de un mes.
El Ángelus frente a la Catedral del Cusco
A las 11:45 a.m., León XIV presidirá el rezo del Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en pleno corazón histórico del Cusco. El encuentro reunió a decenas de miles de fieles provenientes de distintas provincias de la región, muchos de ellos con vestimentas tradicionales andinas, en una celebración que mezcló el rito católico con las expresiones de devoción popular características de la sierra peruana.
El pontífice dirigió unas palabras a la comunidad en las que reconoció la riqueza espiritual y cultural de los pueblos andinos y reiteró el llamado de su viaje: “Abramos nuestros corazones”. El acto marcó el cierre de su paso por la ciudad imperial antes de emprender viaje hacia Pucallpa, en la Amazonía.
León XIV llega a la Amazonía
A las 14:30 horas, el avión papal aterrizará en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa, capital de la región Ucayali. El traslado desde Cusco, desde más de 3.000 metros de altitud hasta la selva baja, ilustra la diversidad del itinerario peruano de León XIV, diseñado para llegar a territorios que raramente reciben una visita papal.
En el Malecón Puerto Callao, el pontífice se reunirá con misioneros y representantes de las comunidades indígenas amazónicas, en un encuentro cargado de simbolismo ecológico y social. La minería ilegal de oro y el cultivo de hoja de coca —Perú es el segundo productor mundial, según la ONU— amenazan el modo de vida de estos pueblos, y León XIV ha prometido visibilizar su situación durante esta etapa del viaje.
Misa en Pucallpa
A las 16:45 horas locales, León XIV presidirá la misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, ante miles de fieles llegados de las distintas comunidades de la región amazónica. La celebración, que combinó elementos litúrgicos con manifestaciones culturales propias de los pueblos originarios, cerró el paso del pontífice por la selva peruana antes de su regreso a Lima.
El Papa concluirá así su recorrido por las cuatro regiones del itinerario peruano: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, según lo confirmado por la Santa Sede. Su vuelo de regreso a la capital está previsto para las 19:05 horas, con llegada estimada a la Base Aérea del Callao a las 20:20.
Lo que se viene el lunes 16
Mañana lunes, 16 de noviembre, se celebrará el acto de mayor convocatoria de toda la visita papal al Perú: la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima, programada para las 10:30 a.m. Las autoridades estiman la asistencia en más de 1,2 millones de personas, distribuidas en 37 bloques habilitados en el recinto militar, con acceso escalonado que comenzó desde las 10:00 p.m. de este domingo.
Antes de la misa, el pontífice visitará a las 8:30 a.m. el Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La jornada concluirá con la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao a las 13:15 horas, desde donde León XIV emprenderá vuelo de regreso a Roma.