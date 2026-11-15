Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

León XIV vive hoy su jornada más intensa en el Perú, con visitas al Cusco y la Amazonía antes de la gran misa de despedida del lunes en Lima. El papa León XIV llegó al país el miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, como parte de su séptimo viaje apostólico —el primero a las Américas desde su elección el 8 de mayo de 2025—. A lo largo de seis días, el pontífice recorre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que marcan su historia personal: pasó más de dos décadas en el Perú como misionero agustino y obispo, y es el primer papa con doble ciudadanía peruana y estadounidense.

Este domingo 15 de noviembre, León XIV viajará desde Chiclayo hasta el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a 3.701 metros de altitud, para un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular, y luego rezó el Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Por la tarde, se traslada a Pucallpa, en la selva amazónica, donde celebrará misa con comunidades indígenas en la Villa Deportiva Regional Ucayali. El lunes 16, su último día en el país, presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima, ante más de 1,2 millones de fieles, antes de partir hacia Roma.