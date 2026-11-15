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Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

Sigue en vivo las actividades del Sumo Pontífice en su penúltima jornada en el país. Hoy recorrerá Cusco y Pucallpa para cerrar su visita en Lima este lunes 16 de noviembre

Un hombre con sotana blanca, capa corta roja y solideo saluda con la mano alzada desde un vehículo frente a una multitud iluminada por la noche
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

León XIV vive hoy su jornada más intensa en el Perú, con visitas al Cusco y la Amazonía antes de la gran misa de despedida del lunes en Lima. El papa León XIV llegó al país el miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, como parte de su séptimo viaje apostólico —el primero a las Américas desde su elección el 8 de mayo de 2025—. A lo largo de seis días, el pontífice recorre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que marcan su historia personal: pasó más de dos décadas en el Perú como misionero agustino y obispo, y es el primer papa con doble ciudadanía peruana y estadounidense.

Este domingo 15 de noviembre, León XIV viajará desde Chiclayo hasta el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a 3.701 metros de altitud, para un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular, y luego rezó el Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Por la tarde, se traslada a Pucallpa, en la selva amazónica, donde celebrará misa con comunidades indígenas en la Villa Deportiva Regional Ucayali. El lunes 16, su último día en el país, presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima, ante más de 1,2 millones de fieles, antes de partir hacia Roma.

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12:50 hsHoy

El menú del papa León XIV en su vuelo de Chiclayo a Cusco

El menú del papa León XIV en su vuelo de Chiclayo a Cusco. Foto: Román Lejtman, enviado especial de Infobae
El menú del papa León XIV en su vuelo de Chiclayo a Cusco. Foto: Román Lejtman, enviado especial de Infobae

El papa León XIV recibirá una trilogía de sándwiches como desayuno durante el traslado aéreo que lo llevó este domingo de Chiclayo a Cusco, en el marco de la jornada dominical de su visita apostólica a Perú. El menú, servido a bordo de la aeronave de LATAM Airlines encargada de los desplazamientos del pontífice, incluyó tres variedades de bocadillos: pollo a la brasa, pavo norteño y wrap griego, acompañados de fruta de estación.

La tarjeta con el detalle gastronómico, redactada en español, inglés e italiano, formó parte de los protocolos que la aerolínea dispuso para los vuelos internos del pontífice entre las distintas ciudades de su itinerario peruano. El traslado hacia Cusco se produjo por la mañana, antes de que León XIV encabezara un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, previo a continuar viaje hacia Pucallpa en la misma jornada.

12:46 hsHoy

El Santo Padre se despidió así de su querida Chiclayo. Antes de abordar el avión, saludó a uno por uno. Autoridades de las Fuerzas Armadas, eclesiásticas y hasta el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien le entregó una camiseta

Cobertura televisiva en directo sobre la despedida del papa León XIV en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 6 en Chiclayo, Perú. En las imágenes se observa la llegada del vehículo oficial a la pista militar, el saludo a las autoridades militares, policiales y religiosas, y la entrega de una placa de reconocimiento institucional antes de su partida programada con destino a Cusco y Pucallpa.
12:24 hsHoy

Este es el avión que trasladará al papa León XIV desde Chiclayo hasta Cusco. La delegación que acompaña al pontífice ya espera al Sumo Pontífice en un día lluvioso en Lambayeque

Un avión comercial de la aerolínea LATAM permanece estacionado en la pista mojada de Chiclayo, acondicionado para el traslado del papa León XIV hacia Cusco. En el fuselaje de la aeronave se observa el escudo papal junto a la inscripción LeónXIVvuelaACasa. En la plataforma exterior, personal aeroportuario con chalecos de seguridad supervisa las escaleras de acceso y las maniobras operativas bajo condiciones de lluvia.
12:23 hsHoy

Antes de tomar el auto para dirigirse a la Base Aérea, el papa León XIV dio unas palabras a las personas que lo esperaban bajo la lluvia desde muy temprano

Cobertura televisiva en vivo de TV Perú sobre la despedida del papa León XIV en los exteriores del obispado de Chiclayo, en Perú. En las imágenes se observa al pontífice dirigiéndose a los asistentes con un micrófono, acompañado por miembros del clero y personal de seguridad, mientras varias personas entre la multitud registran el momento con teléfonos móviles y cámaras.
12:22 hsHoy

Chiclayo se despide del papa León. El Sumo Pontífice salió rumbo al aeropuerto para continuar con las actividades de su viaje por Perú

Transmisión en directo del canal TV Perú que muestra el despliegue de seguridad y la concentración de personas en los exteriores del Obispado de Chiclayo. El reporte documenta los preparativos para el traslado vehicular hacia la base aérea, con presencia de agentes policiales, personal de resguardo y ciudadanos congregados en la vía pública.
11:27 hsHoy

El Papa en Cusco y Pucallpa

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú - Ucayali – Pucallpa – Perú – actualidad – 14 noviembre
La agenda del papa en Ucayali empezará a las 14:30 con su arribo a Pucallpa. Una hora después participará en un encuentro amazónico y, tras presidir la eucaristía, partirá rumbo a Lima a las 19:05 (Andina)

El papa León XIV iniciará este domingo la jornada más intensa de su visita al Perú con un vuelo desde Chiclayo a Cusco, donde aterrizará pasadas las 10:00 a.m. en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Miles de fieles cusqueños lo esperan en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a 3.701 metros sobre el nivel del mar, para un encuentro que el Vaticano calificó como uno de los momentos más simbólicos del viaje apostólico.

La jornada contempla también un traslado en avión hasta Pucallpa, en la selva amazónica, donde el pontífice se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos indígenas del Amazonas, y presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali antes de regresar a Lima al cierre del día. Se trata del sexto día consecutivo de actividad apostólica intensa para León XIV, que viaja con un equipo médico de guardia tras la operación pulmonar que le realizaron hace menos de un mes.

11:36 hsHoy

El Ángelus frente a la Catedral del Cusco

El papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica ayer jueves, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía
El papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica ayer jueves, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

A las 11:45 a.m., León XIV presidirá el rezo del Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en pleno corazón histórico del Cusco. El encuentro reunió a decenas de miles de fieles provenientes de distintas provincias de la región, muchos de ellos con vestimentas tradicionales andinas, en una celebración que mezcló el rito católico con las expresiones de devoción popular características de la sierra peruana.

El pontífice dirigió unas palabras a la comunidad en las que reconoció la riqueza espiritual y cultural de los pueblos andinos y reiteró el llamado de su viaje: “Abramos nuestros corazones”. El acto marcó el cierre de su paso por la ciudad imperial antes de emprender viaje hacia Pucallpa, en la Amazonía.

11:27 hsHoy

León XIV llega a la Amazonía

LIMA (Peru), 13/11/2026.- A handout picture, provided by Vatican Media Press Office, shows Pope Leo XIV waving from the balcony of the Apostolic Nunciature in Lima, Peru, 13 November 2026. The visit marks the third and final leg of the pontiff's apostolic journey to South America running from 06 to 17 November. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
LIMA (Peru), 13/11/2026.- A handout picture, provided by Vatican Media Press Office, shows Pope Leo XIV waving from the balcony of the Apostolic Nunciature in Lima, Peru, 13 November 2026. The visit marks the third and final leg of the pontiff's apostolic journey to South America running from 06 to 17 November. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

A las 14:30 horas, el avión papal aterrizará en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa, capital de la región Ucayali. El traslado desde Cusco, desde más de 3.000 metros de altitud hasta la selva baja, ilustra la diversidad del itinerario peruano de León XIV, diseñado para llegar a territorios que raramente reciben una visita papal.

En el Malecón Puerto Callao, el pontífice se reunirá con misioneros y representantes de las comunidades indígenas amazónicas, en un encuentro cargado de simbolismo ecológico y social. La minería ilegal de oro y el cultivo de hoja de coca —Perú es el segundo productor mundial, según la ONU— amenazan el modo de vida de estos pueblos, y León XIV ha prometido visibilizar su situación durante esta etapa del viaje.

11:27 hsHoy

Misa en Pucallpa

Pope Leo XIV (C) stands amid clergymen before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV (C) stands amid clergymen before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

A las 16:45 horas locales, León XIV presidirá la misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, ante miles de fieles llegados de las distintas comunidades de la región amazónica. La celebración, que combinó elementos litúrgicos con manifestaciones culturales propias de los pueblos originarios, cerró el paso del pontífice por la selva peruana antes de su regreso a Lima.

El Papa concluirá así su recorrido por las cuatro regiones del itinerario peruano: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, según lo confirmado por la Santa Sede. Su vuelo de regreso a la capital está previsto para las 19:05 horas, con llegada estimada a la Base Aérea del Callao a las 20:20.

11:27 hsHoy

Lo que se viene el lunes 16

El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa este viernes en Pimentel (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa este viernes en Pimentel (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Mañana lunes, 16 de noviembre, se celebrará el acto de mayor convocatoria de toda la visita papal al Perú: la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima, programada para las 10:30 a.m. Las autoridades estiman la asistencia en más de 1,2 millones de personas, distribuidas en 37 bloques habilitados en el recinto militar, con acceso escalonado que comenzó desde las 10:00 p.m. de este domingo.

Antes de la misa, el pontífice visitará a las 8:30 a.m. el Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La jornada concluirá con la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao a las 13:15 horas, desde donde León XIV emprenderá vuelo de regreso a Roma.

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