Perú

Caja Centro quiebra: SBS la liquida y publicará lista de ahorristas cubiertos por el seguro

Una nueva caja de ahorro y crédito es disuelta y será cerrada para siempre, pero los clientes que tenían depósitos no perderán su dinero

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oficina de Caja Centro en blanco y negro
Caja Centro cierra definitivamente, ¿qué pasó? - Crédito Composición Infobae/Captura de Caja Centro

Luego de intervenir al inicio de esta semana ya la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha disuelto la Caja Centro (de nombre Caja de ahorro y crédito Del Centro).

“Con la finalidad de cautelar el valor de los activos de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC del Centro) en Intervención, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución SBS N° 01123-2026, ha dispuesto su disolución y el inicio del proceso de liquidación", aclaró.

Así, esto significa que la entidad financiera tuvo continuas pérdidas que la llevaron a tener insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, por ende, a estar en situación de quiebra. Sin embargo, los ahorristas que guardan depósitos en esta podrán cobrarlos hasta por el monto de S/117 mil 200, según la lista que se publique este lunes 20 de abril.

Caja Centro intervenida por la SBS
La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

SBS liquida Caja Centro

La SBS ha disuelto y pone en liquidación la Caja Centro. “El inicio oportuno de este proceso permitirá que esta entidad pueda hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes y demás acreedores”, resalta.

Cabe recordar que estos días, en cumplimiento de su mandato constitucional de cautelar los intereses del público ahorrista y la estabilidad del sistema financiero, la SBS intervino la CRAC del Centro por el significativo deterioro de su solvencia, incurriendo así en la causal de intervención establecida en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N.°26702).

“Tal situación es consecuencia de las pérdidas continuas, deficiencias en la gestión crediticia de negocios en los que ha incursionado, lo cual condujo a acentuar las pérdidas, e insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas”, aclara.

Fachada de la SBS
La SBS intervino dos entidades. Ya avisan que se devolverá el dinero de ahorristas de Caja Del Centro. - Crédito Andina

La pérdida de Caja Centro

Asimismo, la entidad resalta que, en agosto de 2024, la Caja fue adquirida por 12 personas naturales, pero se determinó que el beneficiario final de la adquisición del 100% de acciones fue el Grupo Kuria, una situación que transgredió el requerimiento de la necesaria autorización previa por la SBS, requerida en la Ley General N° 26702, ante de esa adquisición.

“En este contexto, ante el acelerado deterioro de la solvencia y el incumplimiento de la Caja respecto a los reiterados requerimientos de aporte de capital formulados por la SBS, la solvencia se vio severamente afectada. El Patrimonio Efectivo de la CRAC del Centro se redujo a S/7.049 mil, lo que representa una disminución de 5,.26% en los últimos 12 meses, configurándose objetivamente la causal de intervención antes señalada.

Asimismo, se debe recordar que todos los ahorristas de la CRAC del Centro en Liquidación, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro, están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un monto máximo de S/ 117,200.00. 

La relación de ahorristas que podrán retirar sus depósitos sujetos a cobertura podrá ser consultada, a partir del día 20.04.2026, en la página web de la SBS y en la página web de CRAC del Centro en Liquidación, así como llamando al teléfono de la SBS (0-800-10840).

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