“¡Te queremos, papa!”: León XIV recorre Cusco en el papamóvil ante miles de fieles concentrados en las calles

Cobertura del desplazamiento de un vehículo pontificio blanco a través de la Plaza de Armas del Cusco, en Perú. Las tomas aéreas y a nivel de suelo muestran a una multitud congregada a lo largo de las vías delimitadas por vallas de seguridad. A bordo del automóvil, la figura papal saluda a los asistentes mientras es escoltada por personal de seguridad y una comitiva de vehículos oficiales frente a los edificios históricos de la plaza.

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El papa León XIV llegó la mañana de este domingo 15 de noviembre a Cusco y recorrió parte de la ciudad a bordo del papamóvil, ante miles de personas que se concentraron en calles, viviendas y puntos del trayecto para recibirlo con cánticos, globos amarillos y blancos y mensajes de bienvenida y cariño.

El sumo pontífice arribó desde Chiclayo para cumplir actividades religiosas vinculadas con dos de las principales devociones de la ciudad: la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén, y el Señor de los Temblores.

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El avión de Latam que trasladó al Santo Padre aterrizó en territorio cusqueño durante la mañana de este domingo. Tras bajar de la aeronave, autoridades recibieron al pontífice en lo que constituye su penúltima jornada en el país de adopción.

El papa León XIV recorrió la avenida Velasco Astete y la vía Libertadores a bordo del papamóvil.

Desde distintos puntos de la ciudad, los fieles expresaron su cercanía con la máxima figura de la Iglesia Católica. En las azoteas de las viviendas, grupos de personas siguieron el paso de la comitiva y corearon: “¡León! ¡León! ¡Te queremos, papa León!”.

El recorrido del papamóvil

La presencia del papa a bordo del papamóvil generó sorpresa entre los asistentes. Se esperaba que utilizara la camioneta Chevrolet que lo acompañó durante el resto de su visita apostólica, pero el vehículo abierto permitió que los fieles siguieran más de cerca su desplazamiento por las calles de Cusco.

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León XIV recorrió la avenida Velasco Astete y continuó por la vía Libertadores. A lo largo de esas rutas, miles de personas se ubicaron en los alrededores para verlo pasar. Algunos levantaron globos amarillos y blancos, colores asociados con la Santa Sede, mientras otros acompañaron el recorrido con arengas y cánticos.

El avión que trasladó a León XIV desde Chiclayo aterrizó en territorio cusqueño durante la mañana del domingo 15 de noviembre.

La ciudad concentró a personas procedentes de diversos lugares. Se estima que medio millón de personas llegó a Cusco en los últimos días, entre ellas visitantes de Bolivia, Brasil, Chile y otros puntos, con el objetivo principal de presenciar la visita del papa León XIV.

Las calles registraron una amplia presencia de fieles durante el trayecto. El entusiasmo también se trasladó a los balcones, las azoteas y otros espacios cercanos a las avenidas por donde pasó la comitiva papal.

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Miles de fieles

Mientras el Santo Padre recorría la ciudad, más de 30 mil personas aguardaban en la Plaza de Armas de Cusco. La concentración formó parte de las actividades previstas para la jornada del domingo, que incluyó un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular.

El programa contempló la visita al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde el papa tenía previsto reunirse con representantes de expresiones de fe popular y pronunciar un discurso. Después, rezaría el Ángelus frente a la Catedral del Cusco.

Alrededor de medio millón de personas procedentes de Bolivia, Brasil y Chile llegaron a Cusco para presenciar la visita papal. (REUTERS/Yara Nardi)

La agenda apostólica incluyó actos relacionados con la Mamacha de Belén y el Señor de los Temblores, dos imágenes de amplia devoción en la ciudad. La rosa de oro fue entregada a la Virgen de Belén, mientras que el sudario quedó destinado al Cristo de los Temblores.

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Cusco se encuentra a 3.701 metros de altitud. La llegada del Pontífice reunió a fieles locales y visitantes que se movilizaron por las vías principales, así como a quienes esperaron en la Plaza de Armas y en los espacios previstos para las ceremonias religiosas.

La visita continua en Pucallpa

Tras las actividades programadas en Cusco, León XIV tenía previsto viajar a Pucallpa, en la selva amazónica. Allí celebraría una misa con comunidades indígenas en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Alrededor de medio millón de personas procedentes de Bolivia, Brasil y Chile llegaron a Cusco para presenciar la visita papal. (REUTERS/Yara Nardi)

El lunes 16, en su último día en el país, presidiría la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima. La ceremonia tendría lugar ante más de 1,2 millones de fieles, antes de su partida hacia Roma.

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La jornada en Cusco estuvo marcada por el paso del papa a bordo del papamóvil, la espera de miles de personas en las calles y la concentración de fieles en la Plaza de Armas, donde continuaban las actividades previstas para su visita.