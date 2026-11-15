Perú

Papa León XIV llega hoy a Pucallpa: la agenda del sumo pontífice durante su visita a la región Ucayali

La presencia del sumo pontífice marcará la primera vez que un papa oficie una misa en la selva peruana

Fotomontaje de un pontífice orando junto a una plaza con el letrero de Pucallpa y una catedral de fondo bajo un cielo con nubes
Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.
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En su penúltimo día de actividades en el Perú, el papa León XIV visitará por primera vez la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, donde cumplirá una agenda reducida de actividades en la que podrán participar los peruanos y ciudadanos extranjeros durante la tarde.

Según la agenda pública de la visita del sumo pontífice, se estima su llegada al Aeropuerto Internacional “Capitán FAP David Abensur Rengifo” de Pucallpa a las 2:30 p.m. Desde ahí, partirá hacia el Malecón Puerto Callao, donde participará de un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos a las 3:00 p.m., en donde dará un discurso ante los presentes.

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Durante este encuentro, el papa bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, especie ligada a la biodiversidad y a la conservación de la Amazonía peruana.

El gesto retoma un videomensaje difundido el 17 de marzo, dirigido a la VI Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que se realizó en Bogotá. Entonces, el papa usó la imagen del shihuahuaco para referirse al cuidado de la naturaleza y a las amenazas de la explotación y el deterioro ambiental.

El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El papa León XIV también tiene programada la celebración de una misa que deberá iniciar aproximadamente a las 4:45 p.m. en la Villa Deportiva Regional Ucayali, que incluirá una homilia pronunciada por el santo padre.

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Luego de la celebración eucarística, el sumo pontífice tiene programado partir de Pucallpa con destino hacia el Callao en un vuelo que debería despegar aproximadamente a las 7:05 p.m. y llegar a la Base Aérea del Callao 55 minutos después, aproximadamente a las 8:00 p.m.

Pucallpa recibirá por primera vez a un papa

La presencia de León XIV marcará la primera vez que un papa oficie una misa en la selva peruana. La ceremonia tendrá lugar en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay, y reunirá a fieles de Pucallpa y de otras localidades.

Antes de esta visita, Juan Pablo II estuvo en Iquitos en 1985 y Francisco llegó a Puerto Maldonado en 2018. Ambos pontífices visitaron territorios amazónicos y mantuvieron contacto con la población, pero ninguno presidió una celebración litúrgica multitudinaria en esta región del país.

La jornada tendrá además un significado especial para la Iglesia local. El programa incorporará expresiones culturales amazónicas y prevé la participación de un coro en lengua shipiba durante la misa. La presencia de representantes de comunidades indígenas buscará reflejar una Iglesia vinculada con las realidades de la selva y sus habitantes.

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú – Pucallpa – Perú – actualidad – 14 noviembre
León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

El encuentro previsto en Yarinacocha reunirá a misioneros y delegaciones de pueblos como los shipibo-konibo, asháninka y kukama. También asistirán representantes de los 21 pueblos originarios de Ucayali y de otras etnias de la Amazonía peruana, algunos de los cuales viajaron durante días por vías fluviales y terrestres.

¿Por qué avenidas pasará el papa León XIV en su regreso a Lima?

El recorrido principal comenzará en la avenida Elmer Faucett, después de que el avión papal aterrice en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao. Desde ese punto, la comitiva continuará por las avenidas La Marina y Faustino Sánchez Carrión, también conocida como Pershing.

El último tramo comprenderá la avenida Salaverry, por donde el vehículo ingresará hacia la sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. Aunque el desplazamiento se realizará en un automóvil cerrado, los ciudadanos podrán intentar verlo a través de las ventanillas durante su trayecto por estas vías.

  • Avenida Elmer Faucett.
  • Avenida La Marina.
  • Avenida Faustino Sánchez Carrión (Pershing).
  • Avenida Salaverry.

El lunes 16 de noviembre, el santo padre visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Después, encabezará una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, con la que cerrará sus actividades oficiales en territorio peruano.

Con esta última jornada concluirá el recorrido sudamericano que comenzó el 5 de noviembre y comprendió visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante el viaje, León XIV se reunió con comunidades católicas, participó en celebraciones religiosas y transmitió mensajes pastorales a los fieles y las Iglesias locales.

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