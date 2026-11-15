Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, habla de su relación con Érika Villalobos: “Le tengo mucho respeto”

Una composición reúne los retratos individuales de las actrices Gia Rosalino y Érika Villalobos.

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Gia Rosalino habló de la relación que mantiene con Érika Villalobos, exesposa de Aldo Miyashiro y madre de sus hijos. La actriz contó que ambas han coincidido en actividades familiares y aseguró que el trato entre ellas se basa en el respeto.

Las declaraciones llegaron durante la alfombra roja de La Gran Sangre: Ojo x Ojo, la película que reúne a parte del elenco de la recordada ficción peruana. Allí, Rosalino atendió a la prensa y respondió sobre su vínculo con el conductor y el entorno de este.

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La actriz sostuvo que su relación con Aldo Miyashiro atraviesa una etapa de estabilidad. También se refirió a la cercanía que ha logrado con los hijos del presentador, una de las dudas que suele aparecer entre quienes siguen la vida personal de la pareja.

Gia Rosalino reveló que convive con el actor Aldo Miyashiro y uno de sus hijos, destacando la buena relación entre todos.

“Estamos felices, nos llevamos bien. Me ha hecho parte de su familia”, manifestó Gia Rosalino en declaraciones a Amor y Fuego. La intérprete añadió que la convivencia con los hijos de Miyashiro transcurre de forma armoniosa.

“Nos llevamos bien con sus hijos, que son algunas dudas que hay por ahí”, completó la actriz, quien ha acompañado al conductor en distintos eventos públicos desde que su romance se hizo conocido.

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La pareja confirmó su relación a inicios de 2024. Desde entonces, Gia Rosalino y Aldo Miyashiro han compartido algunas apariciones públicas, aunque han optado por preservar varios aspectos de su vida cotidiana.

La actriz, conocida por su paso por Al fondo hay sitio, no profundizó en los detalles de su convivencia con el presentador. Sus declaraciones, no obstante, pusieron el foco en la integración que ha tenido dentro de la familia de su pareja.

Gia Rosalino y la edad que se lleva con Aldo Miyashiro. (Foto: Captura de IG)

Gia Rosalino y Érika Villalobos coincidieron en celebraciones familiares

La consulta sobre Érika Villalobos concentró la atención de la entrevista. Rosalino contó que ha tenido varios encuentros con la actriz, debido a actividades vinculadas a los hijos que Villalobos comparte con Miyashiro.

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Lejos de describir una relación distante, la actual pareja del conductor reveló que ambas coincidieron en más de una celebración. Incluso, señaló que compartieron un almuerzo durante uno de esos compromisos familiares.

“Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija”, indicó Rosalino. Luego precisó que el más reciente encuentro ocurrió hace poco, en el marco de una nueva celebración.

“Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas”, afirmó la actriz ante las cámaras del programa de espectáculos. Sus palabras reflejaron una dinámica cordial entre ambas, pese a la historia sentimental que une a Villalobos con Miyashiro.

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Érika Villalobos compartió imágenes de la celebración que organizó por el cumpleaños de su hija Fernanda, junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino.

Rosalino destacó la actitud de Érika Villalobos y expresó su consideración por el tiempo que la actriz compartió con el conductor. “Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo”, señaló.

“Entonces, todo bien”, agregó Gia Rosalino, quien evitó ahondar en situaciones del pasado y centró sus comentarios en el presente vínculo familiar.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos estuvieron casados durante varios años y formaron una familia antes de su separación. El fin de la relación ocurrió después de que se difundieran imágenes que involucraron al conductor en una infidelidad.

Aunque Miyashiro buscó retomar la relación con la madre de sus hijos, el matrimonio terminó formalmente en 2023. Meses después, a inicios de 2024, el conductor hizo público su romance con Gia Rosalino.

Ahora, la actriz sostuvo que existe una convivencia respetuosa entre las personas que forman parte de esta familia. Sus encuentros con Villalobos se producen en espacios relacionados con los hijos de la expareja, quienes se mantienen como el nexo entre ambos hogares.

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