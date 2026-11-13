Perú

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

La película protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille lideró la taquilla nacional en su primer día de estreno.

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno
‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno
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‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores en su primer día en cartelera y se ubicó en el primer lugar del ranking de taquilla nacional. La película marca el regreso de Dragón, Tony Blades y Mandril, personajes que volvieron a reunirse casi dos décadas después de convertirse en un fenómeno de la televisión peruana.

El estreno confirmó la expectativa que existía por esta nueva entrega, protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille. La producción llegó a las salas de cine de todo el país y consiguió el mejor debut de una película peruana durante el año, según la información difundida por sus responsables.

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La historia recupera al llamado Pacto de Sangre en una Lima distinta a la que dejaron atrás. Luego de pasar 20 años encarcelados de manera injusta, los tres personajes recuperan su libertad y enfrentan una ciudad marcada por las mafias, la extorsión y el crimen.

Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille retoman a Dragón, Tony Blades y Mandril en la nueva película.
Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille retoman a Dragón, Tony Blades y Mandril en la nueva película.

El regreso de Dragón, Tony Blades y Mandril

Carlos Alcántara vuelve a interpretar a Dragón, mientras Aldo Miyashiro retoma el papel de Tony Blades y Pietro Sibille se pone nuevamente en la piel de Mandril. El trío central de la recordada serie de televisión se reúne para una historia que combina acción, enfrentamientos y una misión de justicia.

A ellos se suma Lucho Cáceres como Cobra, uno de los personajes que forma parte de esta nueva trama. El elenco también cuenta con Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Melania Urbina, Yiddá Eslava, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, entre otros actores.

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La película plantea un escenario en el que Dragón, Tony Blades y Mandril deben reconstruir el vínculo que los unió en el pasado. Al salir de prisión, descubren que la violencia sigue presente en las calles y que las organizaciones criminales han tomado el control de diversos espacios de la capital.

Frente a esa realidad, los protagonistas deberán recuperar su antiguo pacto para enfrentarse a quienes imponen el terror. La producción mantiene elementos asociados con el universo de ‘La Gran Sangre’, como la lucha contra el crimen, las escenas de acción y los vínculos entre personajes que comparten una misma causa.

La Gran Sangre: Ojo x Ojo superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera.
La Gran Sangre: Ojo x Ojo superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera.

Una serie que marcó a la televisión peruana

‘La Gran Sangre’ se emitió entre 2006 y 2008 y se convirtió en uno de los programas más recordados de la televisión peruana. La historia de Dragón, Tony Blades y Mandril conectó con una audiencia que siguió las aventuras del grupo y convirtió a sus protagonistas en figuras reconocibles de la ficción local.

El salto al cine representa un reencuentro con quienes siguieron la serie desde sus primeras emisiones, pero también una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan a los personajes. La respuesta del público durante el estreno mostró que el recuerdo de la producción sigue vigente.

La expectativa por ver al Pacto de Sangre en la pantalla grande se reflejó en las primeras funciones. El estreno reunió a espectadores que buscaban reencontrarse con los personajes y con una historia que vuelve a situarlos frente a una ciudad atravesada por el delito y la violencia.

El resultado de taquilla posicionó a la película en el primer lugar del ranking nacional. La cifra de asistentes durante su primer día de exhibición permitió que el proyecto se convirtiera en uno de los estrenos peruanos más destacados de la temporada.

La nueva apuesta de Tondero y Okeechobee Films

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ es una producción de Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez. La dirección está a cargo de Jorge Carmona, mientras que Aldo Miyashiro asumió la escritura de esta nueva historia.

La película busca trasladar al cine el espíritu de una serie que dejó una marca entre los seguidores de la ficción nacional. La propuesta reúne a los protagonistas originales, incorpora nuevas figuras al reparto y plantea un conflicto que se desarrolla 20 años después de los hechos conocidos por el público.

La presencia de Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille es uno de los principales atractivos del largometraje. El regreso de los tres actores permite retomar los personajes que encabezaron la producción televisiva y reconstruir el grupo que se convirtió en el centro de la historia.

Lucho Cáceres, como Cobra, completa una de las incorporaciones destacadas de esta entrega. El reparto amplía el universo de la película con personajes que acompañan o desafían a los integrantes del Pacto de Sangre durante su regreso a las calles.

Un montaje con cuatro hombres que caminan juntos, un hombre sentado a una mesa y una mujer que manipula billetes de dinero
El tráiler oficial de 'La gran sangre: Ojo x ojo, la película' confirmó el regreso de El Dragón, Tony Blades y Mandril a los cines el 12 de noviembre de 2026.

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