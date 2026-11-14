Perú

Cooperativa Financoop quebró en Perú, pero fondo de seguro de depósitos ya se activó

En Perú algunas entidades financieras (las cooperativas) quiebran y son disueltas por la SBS. Pero el dinero de los asociados está protegido por un seguro

Fachada de la SBS en Lima y coopac con letrero de clausurado
El régimen de intervención no significaba que la Coopac iba a ser disuelta. Pero finalmente sí tuvo este destino. - Crédito Composición Infobae/SBS
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Mientras en Paraguay quebró uno de los bancos más importantes del país, en Perú son las cooperativas de ahorro y crédito las que más quiebran (aunque no es usual tampoco). Hace poco se dio el caso de una nueva, Financoop, con dirección en Lima.

Pero rápidamente, luego de que esta sea disuelta por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), ya se activó el fondo que cubre el dinero de los que mantenían cuentas de ahorros en esta entidad financiera.

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“Desde el viernes 13 de noviembre se encuentra activo el pago de los depósitos que se encuentren cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo de la Cooperativa Financoop Ltda., disuelta mediante Resolución SBS N.° 02657-2026, al no haber acreditado el levantamiento de la causal que motivó su sometimiento al régimen de intervención, por la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, dentro del plazo establecido", añade la SBS.

Fachada de la SBS Perú y mano cubriendo monedas de soles
El monto máximo de cobertura por socio en cada Coopac, comprendidos los intereses, es de S/ 5,000 para las COOPAC de Nivel 1 y Nivel 2 con activos totales menores o iguales a 32.200 UIT. Finacoop sí tiene este seguro. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

Protegidos por hasta S/5.000

En Perú el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) protege a los que tienen su dinero en las cooperativas de ahorro y crédito, y dependiendo del nivel de esta, asegura que un monto de su dinero pueda ser devuelto sin problemas si estas entidades quiebran.

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En el caso de Financoop, los depósitos de los socios se encuentran protegidos hasta por el monto máximo de S/5.000 y ya pueden ser cobrados en las oficinas del Banco de Crédito del Perú (BCP) a nivel nacional, bajo la modalidad de pago por transferencia a nombre del socio coberturado.

Pero antes de acercarse a las oficinas del banco para efectuar el cobro, los socios depositantes deberán ingresar al siguiente enlace para verificar si se encuentran incluidos en la primera relación de beneficiarios habilitados para recibir el pago:

Pero para consultar tu pago, primero deberás seguir algunos a pasos:

  • Coloca tu tipo de documento de identidad, dígita el número de este y presiona en consultar
  • Escoge la entidad en la que tenías tu dinero (actualmente hay cinco opciones)
  • Escoge Financoop y presiona en consultar. Ahí te saldrá un mensaje que dice si figuras o no en el listado de personas que pueden acercarse a cobrar.
Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

La lista se irá actualizando

La SBS también señala que en los próximos días se actualizará la relación de depositantes cuyos depósitos se encuentren protegidos por el FSDC, y se incorporarán, de ser el caso, a aquellos que no hayan sido considerados en este primer listado.

Así, para mayor información, los interesados pueden acceder a las páginas web institucionales del FSDC (https://fsdcoop.org.pe/) y de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/). Asimismo, para consultas adicionales, los socios pueden comunicarse al 0800-10840 o escribir al correo electrónico: financoop@coopacendisolucion.pe

Finalmente, la SBS recuerda que la activación de la cobertura del FSDC reafirma su rol fundamental de proteger los depósitos de los socios depositantes, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

SBS
SBS volvió a intervenir a otra cooperativa de ahorro y créditos. Esta vez en Lima. Y la disolvió. - Crédito SBS

¿Qué pasó con Financoop?

Como se recuerda, luego de que la Superintendencia de banca, Seguros y AFP (SBS) sometiera a la cooperativa de ahorro y crédito Financoop a su régimen de intervención, esta no logró superarlo.

Así, la Coopac Financoop Ltda., con domicilio legal en San Isidro en Lima, se encontró incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, justificación establecida en la Ley General de Cooperativas como motivo de intervención, y lo que ahora terminó en la disolución de la entidad.

Según revela la resolución de la SBS, la cooperativa habría acumulado un patrimonio negativo ascendente a S/1 millón 958 mil 37.69, al 31 de marzo de 2026. Se debe acotar que la cooperativa pidió más tiempo para solucionar esta deuda, con una inyección de S/3 millones, pero ya se había agotado el tiempo destinado para el proceso. Luego de esto, tampoco Financoop logró levantar la causal.

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