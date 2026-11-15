Misa del papa León XIV en Las Palmas: estas vías de Lima tendrán restricción vehicular desde las 6 p. m. de hoy

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que desde las 6:00 p. m. de este domingo 15 de noviembre se restringirá el tránsito y el estacionamiento de vehículos en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde el papa León XIV celebrará una misa. La medida estará vigente hasta las 10:00 p. m. del lunes 16.
El comunicado municipal señala que la ceremonia congregará a más de un millón de personas. Por ese motivo, la comuna indicó que coordinó las disposiciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para mantener despejados los accesos a la zona.
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La restricción alcanzará una avenida y 10 jirones y pasajes ubicados en el entorno de la base aérea. La medida incluye tanto la circulación como el estacionamiento de vehículos dentro de las vías señaladas.
Las vías con tránsito y estacionamiento restringidos
La disposición comprende la avenida Jorge Chávez y los jirones Pascual Saco Oliveros, San Juan, Juan Soto Bermeo, Jorge Chamot Biggs, Pedro de Silva, Vittore Carpaccio, Ariadna, Viña Lariena y Poseidón.
También se incluye el pasaje Géminis, de acuerdo con la relación difundida por la Municipalidad de Santiago de Surco.
Las restricciones empezarán a las 18:00 de este domingo y se mantendrán durante toda la jornada de la misa y hasta la noche del lunes. El comunicado precisa que la decisión busca garantizar la seguridad y despejar los accesos en torno a la Base Aérea Las Palmas.
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Las vías afectadas son:
- Avenida Jorge Chávez
- Jirón Pascual Saco Oliveros
- Jirón San Juan
- Jirón Juan Soto Bermeo
- Jirón Jorge Chamot Biggs
- Jirón Pedro de Silva
- Jirón Vittore Carpaccio
- Jirón Ariadna
- Jirón Viña Lariena
- Jirón Poseidón
- Pasaje Géminis
Los accesos hacia Las Palmas
La municipalidad también compartió un mapa elaborado con información de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el cual identifica accesos, salidas, paraderos autorizados y rutas de transporte público para la misa.
El plano marca como zona de acceso vehicular restringido el perímetro próximo a la Base Aérea Las Palmas. Además, distingue las áreas de acceso peatonal y las puertas de ingreso hacia el recinto.
El mapa incluye las rutas R1 Ventanilla, R2 Ancón, R3 Carabayllo, R4 San Juan de Lurigancho, R5 Ate, R6 Villa El Salvador, R7 Pucusana y R8 Vía Expresa Sur.
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Entre los puntos señalados figuran los paraderos Plaza Flores, Balta, avenida Surco, Próceres, Bolichera, Mall del Sur y Guardia Civil. El gráfico precisa que el paradero Bolichera será solo de salida, mientras que el paradero Mall del Sur será solo de llegada.
También se identifican estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima como Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo. En el servicio Metropolitano aparecen las estaciones Plaza Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán y Rosario de Villa, además del Terminal Matellini.
El mapa de la ATU también contempla un paradero en la avenida Surco para personas con discapacidad y muestra las rutas de los alimentadores Las Palmas y del Corredor Azul en los alrededores de la base aérea.
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Recojo de basura tendrá horario especial
A través de otro comunicado en redes sociales, la Municipalidad de Surco informó que las restricciones viales también modificarán el horario de recojo de basura para los vecinos de los sectores 1 y 2 este domingo 15 de noviembre.
Los residentes deberán sacar las bolsas de basura entre las 17:00 y las 18:00. El recojo de residuos comenzará desde las 18:00, según el aviso difundido por la comuna.
La comuna advirtió que no habrá un segundo recorrido ni recojos adicionales durante esa jornada. Las personas que no puedan sacar los residuos el domingo podrán hacerlo el lunes 16 de noviembre en los horarios habituales.
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El comunicado sobre el servicio de limpieza fue emitido el 13 de noviembre, mientras que el aviso sobre la restricción vehicular fue difundido el 11 de noviembre por la Municipalidad de Santiago de Surco.
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