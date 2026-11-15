Entradas para la misa de León XIV en la Base Aérea Las Palmas se repartirán minutos antes del evento este lunes

El domingo 15 de noviembre de 2026, León XIV rezará el Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco, a 3.400 metros de altitud, en el primer acto de este tipo celebrado en el Perú desde que Francisco lo hiciera en Lima en 2018. (Andina)

Guardar

La organización de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas prevé una asistencia de un 1.2 millones de personas para la celebración de la eucaristía y dispuso mecanismos de ingreso alternativo para los ciudadanos que tienen dificultades para usar la plataforma digital de Ticketmaster al momento de recibir sus entradas virtuales.

Según Anlly Condeña, integrante de la comisión organizadora de la visita del papa León XIV al Perú, en conversación con RPP, quienes no hayan podido completar el trámite tecnológico podrán acercarse antes de las 8:00 del lunes a las puertas desede la 11 hasta la 16 con su DNI para recibir su ticket de ingreso. La organización evaluará en persona la disponibilidad de aforo para entregar una entrada y permitir el acceso al recinto, aunque la preferencia se mantiene para quienes tienen una entreada virtual.

PUBLICIDAD

Condeña señaló al medio radial que el registro previo impide convocar al público sin restricciones. “Ya tenemos un registro de un aforo a través de la página de Ticketmaster con entradas. No podríamos liberar y decir a todos: ‘Vengan’, porque no estaríamos de pronto en capacidad de hacerlo’”.

100 “minicapillas” para distribuir la comunión

Como parte del desarrollo de la misa, la organización del evento anunció que se instalaron 100 “minicapillas” en toda la base aérea en la que se ubicarán sacerdotes y equipos encargados de distribuir la comunión a los fieles presentes. La medida apunta a atender a los fieles distribuidos en los distintos sectores del campo.

PUBLICIDAD

León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

Condeña advirtió que la magnitud de la convocatoria limita esa cobertura. “Definitivamente, no podríamos absorber el millón de personas que esperamos, pero en su mayoría estamos cubriendo todas las necesidades que puedan haber en los diversos espacios”, afirmó.

La representante de la organización también rechazó que los accesos de último momento impliquen una experiencia distante de la celebración pues el papa León XIV tiene previsto realizar un recorrido por todos los sectores del recinto en el Papamóvil. Además, el campo contará con sonido y pantallas instaladas en todo el recinto para garantizar la visibilidad del santo padre.

“Esta vez hemos duplicado la cantidad de pantallas, de sonidos, de audios”, dijo Condeña al comparar la instalación con una experiencia anterior en la que, por limitaciones, hubo la mitad de esos recursos.

PUBLICIDAD

Objetos permitidos para ingresar a la Base Aérea Las Palmas

Ante las altas temperaturas, la comisión pidió a los asistentes hidratarse y llevar al menos una botella de agua. También informó que se proporcionarán botellas de plástico dentro del recinto.

Una infografía del Gobierno del Perú detalla los recorridos y paraderos de transporte público habilitados para la misa en Las Palmas de Lima. (Foto: ATU)

Los fieles podrán ingresar con sombrillas personales pequeñas, aunque los grupos familiares deberán limitarse a una o dos para evitar la saturación. Para quienes lleguen durante la noche, estarán permitidos alimentos ligeros, como sándwiches y aperitivos, mantas y banquitos plegables.

La Policía Nacional del Perú realizará controles de seguridad en los ingresos. La organización prohibió objetos punzocortantes, armas, elementos de vidrio, drones, cámaras fotográficas profesionales y trípodes.

Transporte público gratuito hacia Las Palmas

Condeña indicó que la organización coordinó con la ATU, la Municipalidad de Lima y otras instituciones vinculadas al transporte para disponer viajes gratuitos en el tren, los corredores y otros servicios. También afirmó que las restricciones de paso quedaron concentradas cerca de las puertas de ingreso.

PUBLICIDAD

Los bloqueos estarán ubicados a un máximo de dos cuadras y media de los accesos, según precisó. Como rutas viables, recomendó utilizar la avenida Tomás Marsano y combinar corredores con el tren eléctrico para llegar a las zonas cercanas a la base aérea.