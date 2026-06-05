SBS: Fondo de Seguro de Depósitos se eleva a su monto más alto en los últimos años

¿Sabías que tus ahorros en bancos, financieras y cajas no se pierden si la entidad o empresa quiebra? Esto se debe al Fondo Seguro de Depósitos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la cual los bancos aportan y el cual asegura que el ahorro de los clientes en el sistema financiero peruano no se pierda.
Cada tres meses este monto cambia —en ocasiones se ha reducido, en otras, como esta, sube—. Esta vez los ahorros en bancos estarán protegidos hasta por S/122 mil, con el nuevo monto máximo del FSD que ha anunciado la SBS en una última circular.
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Así, la SBS actualizó el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos a S/122 mil para el periodo junio 2026 – agosto 2026, incrementando la cantidad del trimestre anterior en S/4.800 (era de S/117 mil 200 para el periodo marzo 2026 – mayo 2026).
Sube el monto del ‘seguro’ de ahorros
“Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas CTS que poseen las personas en bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito (no aplica para cooperativas de ahorro y crédito), siguen protegidas por encima de S/100 mil desde hace más de 6 años (junio de 2019)”, apuntó en su momento Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.
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Este respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas.
“Esto se vio reflejado, por ejemplo, en la intervención a Caja Raíz en 2023, cuando la SBS dispuso su disolución el viernes 11/08/23, y el martes 15/08/23 el FSD inició la devolución del dinero a los ahorristas, llegando a cubrir la totalidad de los ahorros del 96.3% de clientes de la entidad”, recuerda Carrillo el caso específico.
Asimismo, apunta que en el caso de Caja Sullana, intervenida por la SBS el 11/07/24, no se aplicó el FSD debido a que esta entidad se encontraba en un Régimen Especial Transitorio, por lo que toda la cartera de activos y pasivos migró a Caja Piura. Lo mismo ocurrió con Financiera Credinka, que fue intervenida el 19/09/24 y cuya cartera de activos y pasivos fue adquirida por Caja Arequipa. Sin embargo, por la reciente quiebra de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro, sí se ha entregado este monto.
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“Cabe mencionar que este ‘seguro’ es gratuito para los depositantes, es automático (no requiere inscripción previa) y aplica para cada entidad de forma independiente, es decir, una persona podría tener S/100.000 en un banco y S/100.000 en una caja, y estaría cubierto por el FSD en ambas instituciones”, agrega el experto.
Los montos en los últimos años
- FSD de diciembre 2024 a febrero 2025 era de S/121 mil 600
- FSD de marzo a mayo 2025 era de S/121 mil (bajó en S/600)
- FSD de junio a agosto 2025 era de S/120 mil (bajó en S/1.000)
- FSD de septiembre a noviembre de 2025 era de S/118 mil 300 (bajó S/1.700)
- FSD de diciembre 2025 a febrero 2026 era de S/116 mil 700 (bajó en S/1.600).
- FSD de marzo a junio de 2026 era de S/117 mil 200 (subió en S/500)
- Ahora el FSD de junio a agosto de 2026 es de S/122 mil (sube en S/4.800).
Las entidades cubiertas
A la fecha, existe un total de 38 instituciones financieras que cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos activo:
- 19 bancos: BCP, BBVA, Scotibank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Compartamos, Santander Consumer, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China, Banco Efectiva
- 4 financieras: Confianza, Oh!, Proempresa y Qapaq
- 11 cajas municipales: Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita
- 4 cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, e Incasur.
“Por otro lado, si una nueva entidad financiera ingresa al Perú, no contará con esta cobertura hasta que cumpla 24 meses de aporte, tal como ocurre actualmente con el banco BCI y la financiera Surgir”, aclaró Carrillo Acosta.
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