Perú

Agua Marina confirma su concierto en el Estadio San Marcos tras clausura temporal: “Nos vemos”

La agrupación de música piurana se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria en un evento imperdible

Después del atentado, Agua Marina anuncia su regreso y prepara conciertos por sus cinco décadas de historia
Después del atentado, Agua Marina anuncia su regreso y prepara conciertos por sus cinco décadas de historia
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Agua Marina confirmó que su concierto del 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará sin cambios, pese a las dudas que surgieron tras la clausura temporal del recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La agrupación piurana, que prepara una celebración por sus 50 años de trayectoria, difundió un comunicado en sus redes sociales para ratificar la continuidad de la presentación y calmar a los asistentes que ya habían adquirido sus entradas.

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La incertidumbre apareció luego de que el estadio fuera objeto de una medida administrativa temporal. La disposición abrió interrogantes sobre los espectáculos programados en uno de los principales escenarios para conciertos en Lima durante las próximas semanas.

Frente a esa situación, Agua Marina aseguró que su fecha se mantiene y señaló que el espectáculo contará con las autorizaciones requeridas para desarrollarse en el Estadio San Marcos.

Comunicado oficial de Agua Marina con texto en blanco sobre fondo oscuro y el logotipo de la orquesta en la parte superior
Un comunicado oficial de la orquesta Agua Marina confirma la realización de su presentación musical del 28 de noviembre en el Estadio San Marcos en Lima.
Icon Block quote
“Queremos brindarles total tranquilidad y confirmar que el concierto de Agua Marina programado para este 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará con total normalidad”, indicó el grupo en el mensaje publicado en sus plataformas digitales.

La orquesta también afirmó que la organización tendrá “todos los permisos correspondientes” para la realización del show. De ese modo, despejó las versiones sobre una posible suspensión o modificación del encuentro con sus seguidores.

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El anuncio fue recibido por los fanáticos de la banda, que esperan reunirse para escuchar los temas que marcaron las cinco décadas de carrera de una de las agrupaciones referentes de la cumbia peruana.

En la parte final de su comunicado, el conjunto agradeció el respaldo de su público y reforzó la invitación para la fecha prevista. “Agradecemos su confianza y entusiasmo. ¡Nos vemos este 28 de noviembre para celebrar juntos!”, expresó Agua Marina.

Diagrama de estadio con sectores (Platinum, VIP, Oriente, Occidente, Tribuna Norte, escenario) y tabla de precios de entradas en soles peruanos
Un gráfico detalla los precios de entradas y los sectores del Estadio San Marcos para el concierto de Agua Marina.

Las entradas aún están disponibles a través de Ticketmaster. De acuerdo con la información difundida para el evento, quedan boletos en las zonas Platinum y VIP, con precios de S/ 380 y S/ 270, respectivamente.

The Strokes también mantendrá su fecha en el recinto

El caso de Agua Marina no es el único que recibió confirmación tras la clausura temporal del estadio. Las productoras Live Nation y Bizarro Live Entertainment comunicaron que el concierto de The Strokes también seguirá adelante en el mismo recinto.

El pronunciamiento de ambas empresas llegó el miércoles 11 de noviembre, tres días después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispusiera el cierre temporal del estadio de la UNMSM.

La medida había generado preocupación entre quienes compraron entradas para los próximos eventos previstos en el lugar. Las productoras respondieron a esas consultas mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Texto titulado Comunicado sobre un fondo oscuro, con los logotipos de Live Nation y Bizarro en la parte inferior
Un comunicado conjunto de Live Nation y Bizarro ratifica la continuidad de los conciertos programados en el Estadio San Marcos conforme a las fechas y condiciones previstas.

“Ante las recientes informaciones que generaron dudas respecto a la realización de próximos eventos en el Estadio de San Marcos, queremos brindar tranquilidad y confirmar que los conciertos confirmados se llevarán a cabo con total normalidad”, señalaron Live Nation y Bizarro Live Entertainment.

Las compañías precisaron que no habrá modificaciones en la programación anunciada. “Todos nuestros shows mantienen las fechas, el recinto y las condiciones previamente anunciadas”, reiteraron.

Con ambos comunicados, los organizadores de los conciertos buscaron despejar las dudas generadas por la medida administrativa y confirmar que los espectáculos previstos en el Estadio San Marcos continuarán bajo las condiciones ya comunicadas al público.

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