Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

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¡Día de partido! Universitario de Deportes y Regatas Lima se enfrentan hoy, domingo 15 de noviembre, en el marco de la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Este compromiso comenzará a las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario llegará a la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 como líder invicto del campeonato. Las ‘pumas’ vencieron 3-0 a Rebaza Acosta en su última presentación, con parciales de 25-18, 25-18 y 25-22, y mantienen una campaña perfecta tras ganar sus cuatro partidos sin ceder sets.
El equipo dirigido por Francisco Hervás sostuvo su superioridad con los aportes de Catherine Flood, Aixa Vigil, Lucía Magallanes y Maluh Oliveira. En el tercer parcial, Rebaza Acosta igualó 22-22, pero las ‘cremas’ resolvieron el tramo decisivo con una anotación de Daniela Muñoz.
Con este resultado, Universitario acumuló 12 sets consecutivos ganados y buscará extender su racha frente a Regatas Lima.
¿Cómo llega Regatas Lima?
En la fecha anterior, Regatas Lima enfrentó a Perú, equipo integrado por una combinación de jugadoras de las selecciones sub 17 y sub 19 que todavía no ha logrado ganar en el torneo.
El conjunto dirigido por Horacio Bastit se impuso por 3-0, con parciales de 25-10, 25-16 y 25-13, y volvió a la victoria luego de dos derrotas consecutivas.
Regatas también se vio afectado por la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre el reclamo presentado por Alianza Lima, debido a la alineación de cuatro extranjeras en su enfrentamiento. La Comisión de la FPV modificó el resultado de 3-2 a 3-0, decisión que le quitó un punto al cuadro de Chorrillos.
Con esta medida, Regatas descendió al quinto lugar con siete puntos, por debajo de Universitario, San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea.
Últimos enfrentamientos
Universitario y Regatas Lima se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la temporada 2026 de la Liga Peruana de Vóley. En aquella serie, las ‘pumas’ lograron imponerse y avanzaron a la siguiente instancia.
El primer duelo, disputado el 15 de marzo, terminó con triunfo de Universitario por 3-1, con parciales de 25-17, 25-17, 17-25 y 25-17. Regatas respondió en la vuelta, el 21 de marzo, al imponerse por 3-2 y forzar un extra game.
La definición se jugó el 25 de marzo de 2026 y volvió a favorecer al cuadro ‘crema’, que ganó 3-1 con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13.
Horarios del Universitario vs Regatas Lima
Este partido comenzará a las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
Dónde ver Universitario vs Regatas Lima
El partido entre Universitario y Regatas Lima será transmitido en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.
La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para quienes sigan el encuentro desde dispositivos móviles.
Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones posteriores y el resultado final.