Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones posteriores y el resultado final.

La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para quienes sigan el encuentro desde dispositivos móviles.

El partido entre Universitario y Regatas Lima será transmitido en vivo por Latina Televisión , a través de los canales 2 y 702 HD .

Este partido comenzará a las 18:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

La definición se jugó el 25 de marzo de 2026 y volvió a favorecer al cuadro ‘crema’, que ganó 3-1 con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13.

El primer duelo, disputado el 15 de marzo, terminó con triunfo de Universitario por 3-1, con parciales de 25-17, 25-17, 17-25 y 25-17. Regatas respondió en la vuelta, el 21 de marzo, al imponerse por 3-2 y forzar un extra game.

Universitario y Regatas Lima se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la temporada 2026 de la Liga Peruana de Vóley . En aquella serie, las ‘pumas’ lograron imponerse y avanzaron a la siguiente instancia.

Con esta medida, Regatas descendió al quinto lugar con siete puntos, por debajo de Universitario, San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea .

Regata s también se vio afectado por la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre el reclamo presentado por Alianza Lima , debido a la alineación de cuatro extranjeras en su enfrentamiento. La Comisión de la FPV modificó el resultado de 3-2 a 3-0, decisión que le quitó un punto al cuadro de Chorrillos.

El conjunto dirigido por Horacio Bastit se impuso por 3-0, con parciales de 25-10, 25-16 y 25-13, y volvió a la victoria luego de dos derrotas consecutivas.

En la fecha anterior, Regatas Lima enfrentó a Perú , equipo integrado por una combinación de jugadoras de las selecciones sub 17 y sub 19 que todavía no ha logrado ganar en el torneo.

El equipo dirigido por Francisco Hervás sostuvo su superioridad con los aportes de Catherine Flood , Aixa Vigil , Lucía Magallanes y Maluh Oliveira . En el tercer parcial, Rebaza Acosta igualó 22-22, pero las ‘cremas’ resolvieron el tramo decisivo con una anotación de Daniela Muñoz .

Universitario llegará a la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 como líder invicto del campeonato. Las ‘pumas’ vencieron 3-0 a Rebaza Acosta en su última presentación, con parciales de 25-18, 25-18 y 25-22, y mantienen una campaña perfecta tras ganar sus cuatro partidos sin ceder sets.

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Regatas Lima se enfrentan hoy, domingo 15 de noviembre, en el marco de la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 . Este compromiso comenzará a las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Últimas noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026 El conjunto de Roberto Mosquera llegará al estadio Mansiche de Trujillo para afrontar un desafío ante el elenco de Sullana, que ha destacado por su poder ofensivo durante el torneo. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por final de Copa de la Liga 2026 El equipo ‘celeste’ enfrentará a los ‘churres’ en el estadio Mansiche, en disputa por el título del torneo creado este año por la FPF

Pedro García analizó el posible destino de Horacio Melgarejo tras drástica sanción: “Le propinó a Botafogo la peor derrota de su historia” El periodista se pronunció por el futuro del técnico argentino ante su inminente de salida de Cienciano a fin de año por el fuerte castigo en el fútbol peruano

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento” El ‘Pulpo’ halagó al joven extremo de Sporting Cristal por su primera diana con la ‘bicolor’ en el amistoso ante Bolivia, del cual tuvo un juicioso análisis. También habló de su posible regreso a Alianza Lima