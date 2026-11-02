Perú

Ahorrar no es solo guardar dinero: por qué conocer nuestro historial crediticio también importa

Para muchos peruanos, el desafío no es solo llegar a fin de mes, sino también contar con los recursos necesarios para alcanzar sus metas personales y familiares. Ahorrar con un propósito y tener información clara sobre nuestras finanzas nos ayuda a anticiparnos, decidir mejor y ganar tranquilidad

Alcancía rota de cerámica con una etiqueta que dice Ahorros de casa, rodeada de monedas y billetes peruanos sobre una mesa de madera.
Ahorrar de manera constante, incluso con montos pequeños, ayuda a construir un respaldo para afrontar imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el día a día, todos enfrentamos decisiones financieras que pueden marcar nuestro futuro: cubrir un gasto inesperado, aprovechar una oportunidad para emprender, financiar estudios o realizar una compra importante para el hogar. En cada una de estas situaciones, el ahorro puede marcar la diferencia. No se trata solo de guardar lo que sobra, sino de organizar nuestros recursos para atender las necesidades del presente sin perder de vista nuestros objetivos a largo plazo.

Habiendo pasado el Día Mundial del Ahorro, vale la pena recordar una de las principales lecciones que nos dejó la pandemia: la importancia de contar con un fondo de emergencia que nos permita afrontar situaciones inesperadas. De acuerdo con el Índice de Bienestar Financiero de Experian Perú 2026, la resiliencia financiera de los peruanos alcanza 62,6 puntos sobre 100, un resultado que refleja una capacidad favorable para enfrentar imprevistos.

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Hombre revisa billetes de soles y monedas sobre una mesa, junto a una calculadora, un cuaderno con anotaciones y un teléfono móvil con aplicación bancaria.
Revisar los ingresos, gastos y compromisos financieros es el primer paso para planificar mejor el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta capacidad de adaptación forma parte de la manera en que los peruanos enfrentamos los desafíos económicos, muchas veces con creatividad, esfuerzo y espíritu emprendedor. No obstante, el estudio también muestra que la capacidad para cubrir gastos imprevistos alcanza los 49 puntos sobre 100. Esto nos recuerda que, además de encontrar soluciones frente a las dificultades, es importante prepararnos con anticipación y construir un respaldo que nos brinde mayor tranquilidad.

Y esa preparación comienza por conocer nuestra situación financiera. Muchas veces, el desafío no es solo cuánto logramos ahorrar, sino cuánto dinero tenemos disponible después de cumplir con nuestros compromisos financieros. Cuando mantenemos varias cuotas de crédito, por ejemplo, podemos perder de vista qué parte de nuestros ingresos ya está comprometida. Por eso, revisar periódicamente nuestro historial crediticio nos permite identificar los créditos activos, conocer nuestras obligaciones y evaluar nuevas oportunidades de financiamiento sin comprometer nuestra capacidad de ahorro. Se trata de utilizar la información a nuestro favor para mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestros objetivos.

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Manos sostienen un documento con datos y un bolígrafo. A la izquierda hay billetes de cien y cincuenta soles peruanos apilados, y una calculadora.
Contar con información sobre el historial crediticio permite tomar decisiones financieras más conscientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por supuesto, no todos partimos de la misma situación. El estudio de Experian también muestra que la resiliencia financiera varía según el nivel de ingresos: alcanza 59,5 puntos entre quienes perciben menos de un salario mínimo y 71,7 entre quienes superan los siete salarios mínimos. Esta diferencia refleja distintas capacidades para afrontar imprevistos y refuerza la importancia de contar con herramientas que permitan a cada persona conocer su situación crediticia, organizar sus compromisos y tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades.

El primer paso es tener claridad sobre nuestros ingresos, gastos indispensables y compromisos financieros. Si vivimos en pareja, también es importante conversar sobre cómo distribuimos los gastos y qué metas de ahorro compartimos. A partir de ello, podemos establecer objetivos realistas y destinar un monto de manera constante, por pequeño que sea, para construir un respaldo que nos ayude a enfrentar imprevistos sin dejar de avanzar hacia nuestras metas.

Hombre con gafas y camisa azul sostiene un documento y billetes de 50 soles peruanos. En el escritorio hay una calculadora, billetes, carpetas y documentos.
La organización financiera permite equilibrar las obligaciones del presente con las metas de largo plazo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, además, la tecnología facilita el acceso a información que antes podía resultar difícil de consultar o comprender. Herramientas como Mi Sentinel permiten conocer nuestro historial crediticio, revisar los compromisos financieros registrados y hacer seguimiento a los cambios en nuestro perfil. El verdadero valor de esta información está en convertirla en decisiones cotidianas: saber cuándo podemos asumir un nuevo crédito, cómo organizar nuestros pagos y qué margen tenemos para seguir ahorrando.

Por el Día Mundial del Ahorro, la reflexión no debería limitarse a cuánto dinero logramos guardar, sino también a qué tan bien conocemos y administramos nuestros recursos. Ahorrar, mantenernos informados sobre nuestra situación crediticia y planificar nuestras decisiones son hábitos que se complementan. Al final, el objetivo no es únicamente estar preparados para los imprevistos, sino también contar con la tranquilidad y las herramientas necesarias para aprovechar nuevas oportunidades y hacer realidad nuestros proyectos.

Aldo Saavedra
Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú

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