Perú

Anely Dávila es la nueva integrante de Corazón Serrano: así fue su primera presentación

La excantante de ‘La Bella Luz’ apareció en las filas de la agrupación femenina y sorprendió al público en Arequipa

Composición con una cantante vestida de blanco con micrófono y un grupo de nueve mujeres en un escenario con efectos de fuego
La cantante Anely Dávila actúa en el escenario junto a las demás integrantes de la agrupación de cumbia Corazón Serrano durante un concierto.
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La presentación de Anely Dávila como nueva voz de Corazón Serrano puso fin a las versiones que circularon durante las últimas semanas sobre su posible llegada a la agrupación. La excantante de La Bella Luz debutó ante el público durante un concierto en Arequipa, donde interpretó “Como se olvida”.

La artista subió al escenario como parte del elenco femenino del grupo y recibió la respuesta de los asistentes, que la acompañaron durante su primera interpretación. Al terminar el tema, fue ovacionada por el público presente.

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El animador Dani Daniel tomó la palabra para oficializar su incorporación y le cedió el micrófono. Dávila agradeció la bienvenida y relató que su ingreso al conjunto representa una meta que esperaba desde su niñez.

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“Me siento muy emocionada, muy contenta la verdad. Ha sido un gran sueño desde que tengo 6 años”, expresó la cantante frente a los seguidores de la orquesta.

La cantante Anely Dávila realiza su primera presentación oficial como integrante de la agrupación Corazón Serrano. En el escenario, la artista viste un traje blanco e interpreta canciones con micrófono en mano frente al público asistente durante un concierto en vivo, acompañada por otras vocalistas del conjunto musical.

También agradeció las muestras de afecto que recibió en su primera aparición junto a sus nuevas compañeras. “Muchas gracias por el cariño, por la acogida”, señaló ante los aplausos.

Dávila afirmó que buscará responder a la oportunidad que recibió dentro de la agrupación. “Prometo entregar el 1000% de ahora en adelante”, dijo durante su mensaje en el escenario.

Con esta aparición, la cantante inicia una nueva etapa profesional luego de su paso por La Bella Luz. Su presentación en Arequipa fue la primera confirmación pública de su incorporación a Corazón Serrano, una posibilidad que había sido comentada por los seguidores del grupo en los últimos días.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una cantante sobre un escenario y la sección de comentarios
La agrupación Corazón Serrano anunció la incorporación de la cantante Anely Dávila mediante una publicación en redes sociales durante una presentación en vivo.

La llegada de Anely Dávila se produce después de la salida de Briela Cirilo, cuyo alejamiento dejó una vacante en el elenco. La agrupación no se limitó a sumar una sola voz, ya que días antes había mostrado a otra de sus nuevas apuestas musicales.

Eimy Peralta también fue presentada como integrante

El 31 de octubre, durante una presentación por Halloween, Corazón Serrano también presentó a Eimy Peralta como integrante de la agrupación. La adolescente apareció ante el público e interpretó el “Mix Vico”, uno de los números que suele generar mayor respuesta entre los asistentes.

Su presencia sobre el escenario ocurrió después de varios días de especulaciones sobre quiénes ocuparían los lugares disponibles en el conjunto tras la salida de Briela Cirilo. Dani Daniel fue nuevamente el encargado de realizar el anuncio ante los asistentes.

El animador explicó que Peralta formará parte de la agrupación, aunque aclaró que su participación regular en los próximos conciertos no será inmediata. La cantante tiene 14 años y continúa en un periodo de preparación antes de asumir actividades artísticas de forma estable.

El grupo de cumbia Corazón Serrano presentó en el escenario a Eimy Peralta como cantante en etapa de formación. Durante la presentación musical en vivo, un animador introduce a Peralta ante los asistentes, tras lo cual la joven interpreta una canción vestida con un traje negro y una capa morada frente a la agrupación.

Eimy Peralta ya había tenido un acercamiento con Corazón Serrano mediante el casting nacional que el grupo organizó para buscar nuevas voces. La joven alcanzó la fase final del proceso de selección, aunque la agrupación decidió mantenerla en formación debido a su edad.

La presentación de Halloween permitió que el público conociera su voz y su presencia en escena, aun cuando su estreno oficial como integrante estable dependerá de su proceso de preparación y de que cumpla la edad requerida para presentarse con regularidad.

Las incorporaciones de Dávila y Peralta muestran el proceso de renovación que atraviesa la agrupación de los hermanos Guerrero Neira. Mientras Anely ya tuvo su primer contacto con el público como parte del elenco, Eimy continuará su formación antes de consolidar su presencia en los escenarios

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