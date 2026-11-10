Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

¡Ya viene el papa y viene con días libres! Como se recuerda, el gobierno de Keiko Fujimori ha aprobado los días no laborables por la visita del papa León XIV y, a pesar de que se conoce que estos pueden ser pactados en el sector privado, ha resaltado que las empresas tienen esta facultad al señalarlo expresamente para el sector privado.
La norma legal aprobó los días no laborables para el sector público y para el privado en dos artículos distintos, sugiriendo que promueve que las empresas sí pacten dar libre esos días para que sean pagados luego, a diferencia de dejarlos pasar nada más.
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Esto significa que ahora que mañana es 11 de noviembre, y se aplicaría el primer día no laborable, las empresa debieron haber decidido si lo darán a sus trabajadores o no. Para la firma legal Vinatea & Toyama, esto tenía que hacerse con tiempo. Y en el caso del miércoles 11 y jueves 12, implicaría dejar salir a sus trabajadores a la 1:00 p.m., y cesar labores desde esa hora.
Días no laborables en manos de tu jefe
El Gobierno ha motivado a que, a pesar de no haber obligado a dar feriado, las empresas privadas apliquen los días no laborables por la llegada del papa León XIV para sus trabajadores.
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Así, no solo aprobaron en dos artículos diferentes los días no laborables por la llegada del Sumo Pontífice, sino que han dado una fecha exclusiva para el sector privado para las regiones de Cusco y Ucayali, donde no se aplica el día no laborable al sector público por caer domingo.
Para Vinatea & Toyama, estaba en la ‘cancha’ de las empresas el aplicar esta medida. Podrían no hacerlo, como es usual con los días no laborables comunes, pero por la visita del papa podrían sentirse motivados a pactarlo con sus trabajadores.
Vinatea & Toyama planteaba que esto se decida con anticipación, lo que implica lo siguiente:
- Dejar por escrito el acuerdo con los trabajadores o, en su defecto, la decisión del empleador
- El documento que acuerde el descanso, en caso se de, debe indicar el régimen de recuperación (horas diarias adicionales, días de descanso o sábados, plazo)
- En actividades esenciales, se debe identificar desde ahora qué puestos quedan fuera de la medida y comunicarlo a los trabajadores afectados.
Se podría salir temprano
Asimismo, como se puede leer en la norma legal de los días no laborables por la visita del papa León XIV, en Lima y Callao, el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, el descanso inicia a la 1:00 p. m.
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Esto se toma, más que un día no laborable, como un cese de actividades más temprano, para quienes tengan turnos matutinos.
Esto significa que en el sector público se saldrá más temprano esos días. Pero también se podría aplicar en el privado si se pacta con los trabajadores.
Para empresas con turnos tarde o nocturnos, eso implicaría sí no trabajar, si las jornadas empiezan luego de la 1:00 p. m.
Los días no laborables por regiones
En la región Lima se aprobaron:
- Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
- Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)
En la Provincia Constitucional del Callao:
- Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
- Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
En Cajamarca:
- Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)
En La Libertad:
- Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
En Lambayeque:
- Días no laborales para jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
En Piura:
- Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
- Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
En Cusco:
- Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
- Comprende al sector privado, con previo acuerdo.
En Ucayali:
- Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
- Comprende al sector privado, con previo acuerdo.
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