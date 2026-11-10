Perú

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

El comediante no dudó en ponerse en la piel del Santo Padre y recordó su ciudad natal de Chiclayo con esta curiosa imitación

Composición de dos hombres con anteojos y vestiduras litúrgicas cristianas dividida en dos paneles verticales
El humorista Fernando Armas viste una túnica litúrgica en una comparación fotográfica junto a la figura religiosa a la que imita.
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A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, Fernando Armas se puso la sotana para interpretar al Papa León, el del rico vacilón”. Desde ese personaje, el comediante habló de Chiclayo, recordó las noches de cumbia, pidió cebiche de caballa y hasta bromeó con el recorrido que hará el Santo Padre por el país.

Mi Chiclayo, un pueblo fiel, pero lleno de infieles”, respondió Armas, caracterizado como el pontífice, cuando le preguntaron por la ciudad en la que nació. La frase abrió paso a una serie de referencias a las costumbres norteñas y a las noches de vigilia que, según contó en tono humorístico, no eran precisamente de oración.

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“En un lado el Grupo 5, en otro Son del Duke y al costado La Bella Luz”, dijo al recordar la música que acompañaba esas madrugadas. También dejó claro qué platos buscaría durante su paso por la región: cebiche de caballa, arroz con pato, cabrito, batea en zarza, chicha y cebada.

Siete personas de pie en un escenario frente a una pantalla; en el centro, un hombre lleva una túnica blanca con estola dorada y un solideo
El comediante Fernando Armas posa caracterizado como el papa León XIV junto al elenco de su espectáculo sobre un escenario en Perú.

La imitación incluyó una parada en el supuesto city tour papal de Chiclayo. Armas imaginó las explicaciones que podrían recibir los visitantes sobre los lugares donde el religioso desayunó o almorzó, aunque agregó una referencia a los baches de las calles: “Acá se cayó el Papa”.

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El papamóvil, los celulares y las bendiciones de Fernando Armas

Al ser consultado por un eventual recorrido en papamóvil, el comediante dijo, desde su personaje, que sentía nervios y expectativa por encontrarse con los fieles. Sin dejar de lado la broma, comentó que al vehículo le faltaban algunas piezas y que las buscaban en San Jacinto.

También anticipó cómo saludaría al público durante la visita: “Habla, causa” y “Qué fue, mano” fueron algunas de las frases que incluyó. Luego dejó un mensaje sobre el uso del celular y los chismes, con una invitación final para que el público vea El Reventonazo de la Chola todos los sábados.

Las particulares “bendiciones” alcanzaron a Melcochita, Christian y a quienes tienen dos amores. Armas también nombró a Rafael López Aliaga, a quien le sugirió, siempre dentro de la parodia, que pilotee los trenes que trajo. Al final, volvió a su ciudad natal: “Le mando la bendición a mi querido Perú, que siempre lo llevo en mi corazón, y sobre todo a Chiclayo, porque soy Fernando Armas de Chiclayo”.

Fernando Armas presenta en Barranco un show repasando a sus famosas imitaciones
Fernando Armas presenta en Barranco un show repasando a sus famosas imitaciones

Papa León XIV llega a Lima y visitará ocho ciudades y localidades del Perú

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 17:30, en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Tras su arribo, se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. El cambio al papamóvil está previsto en la basílica María Auxiliadora, en Breña.

Desde allí continuará por las avenidas Brasil, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Conde de Superunda, hasta la Plaza de Armas de Lima. La agenda del Santo Padre en la capital incluye actividades en Palacio de Gobierno, el Gran Teatro Nacional, la Catedral de Lima, el Santuario de Las Nazarenas y el Estadio Nacional.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Catedral Metropolitana
(EFE)

La visita se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. El 13 y el 14 de noviembre estará en Lambayeque, donde presidirá una misa en las pampas de Pimentel y tendrá actividades en Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

El domingo 15 viajará a Cusco, donde se proyecta un trayecto de cerca de ocho kilómetros entre el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y Sacsayhuamán. Luego continuará hacia Pucallpa. Allí se evalúa un recorrido en papamóvil desde la Plaza de Armas hasta La Videnita. El lunes 16 regresará a Lima y Callao antes de partir hacia Roma.

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