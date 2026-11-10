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Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

El club de Chorrillos cuestionó el fallo de la Federación Peruana de Vóley, que modificó el resultado de 3-2 a un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’

Las chorrillanas perdieron sus puntos luego de alinear cuatro extranjeras en el clásico. Créditos: De Una.
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El viernes 6 de noviembre, la Federación Peruana de Vóley (FPV) emitió un fallo a favor de Alianza Lima tras el reclamo presentado contra Regatas Lima por la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras durante el último clásico.

La Federación otorgó los tres puntos al cuadro ‘blanquiazul’ y modificó el resultado de 3-2 a un 3-0, con parciales de 25-0 en los tres sets. Con esta decisión, Regatas no sumó unidades y descendió en la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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La respuesta del club de Chorrillos se conoció este martes 10 de noviembre, tras hacerse pública su impugnación. La institución busca que se mantenga el resultado de 3-2 a favor de Alianza, pese a reconocer que incurrió en la alineación de cuatro extranjeras.

La Federación le dio los tres puntos al equipo 'blanquiazul' luego de que las chorrillanas alinearán cuatro extranjeras. Créditos: Puro Vóley.

Karina del Castillo, gerente deportiva de Regatas, brindó detalles sobre la medida adoptada por su club en una entrevista con el programa digital De Una, luego de que se conoció el fallo a favor de las ‘blanquiazules’.

“Nosotros hemos impugnado porque hay varios temas que siguen en el aire y hemos pedido que se aclaren. Ya apelamos. Básicamente, no dejamos de reconocer que hubo cuatro extranjeras, pero queremos que nos indiquen en qué momento se configura la infracción, en función del reglamento. Esa interpretación no nos parece correcta y allí surge la controversia”, señaló.

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Aunque Regatas reconoce que tuvo a cuatro extranjeras en cancha, Del Castillo sostuvo que las bases no precisan cómo debe aplicarse la restricción en una secuencia de sustituciones simultáneas.

“Las bases establecen el límite de tres extranjeras, pero solicitamos que se precise cómo se aplica ese límite cuando se ejecutan sustituciones consecutivas. En este caso, había dos sustituciones previamente preparadas y el juego no se había reanudado. La Federación interpreta que basta el ingreso momentáneo de una cuarta extranjera para configurar la infracción”, explicó.

La directiva del club chorrillano pidió que la FPV revise toda la secuencia de los cambios y fundamente la sanción que derivó en la modificación del resultado.

“Consideramos que esta secuencia debe analizarse de manera completa y que se debe fundamentar por qué corresponde una sanción que modifica el resultado del partido. Regatas no desconoce el marcador: perdimos 3 a 2, pero queremos que se mantenga ese resultado”, afirmó.

Del Castillo remarcó que la impugnación no busca desconocer la derrota ante Alianza Lima, sino cuestionar la aplicación de la norma y la decisión de convertir el 3-2 en un 3-0.

Allí radica nuestra impugnación: que se respete el resultado del partido y que se aclare el reglamento sobre sustituciones simultáneas”, sentenció.

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El doble cambio y el reglamento de la FIVB

El principal argumento de Regatas Lima para pedir que no se modifique el resultado es que la presencia de cuatro extranjeras ocurrió durante un doble cambio. Según su interpretación del reglamento internacional de vóley, esa acción corresponde a un solo momento de juego, por lo que no se habría configurado una infracción atribuible al técnico Horacio Bastit.

“Eso lo he corroborado al hablar con varios árbitros y al releer el reglamento de la FIVB. Una doble sustitución es un solo momento de juego. Eso es definitivo”, expresó Del Castillo.

Bajo esa premisa, Regatas cuestionó la decisión de la FPV y pidió que se explique el sustento de la sanción que transformó el 3-2 en un 3-0.

“La Federación no ha dado una justificación de la sanción. Necesitamos saber por qué se justifica un 3 a 0. Las bases establecen una regla, pero no precisan exactamente qué ocurre cuando se realiza un cambio simultáneo”, afirmó.

El club de Chorrillos manifestó que la falta ocurrió durante un doble cambio. Créditos: De Una.

Karina del Castillo descartó responsabilizar a los árbitros por lo ocurrido y sostuvo que la Liga Peruana de Vóley necesita bases más claras sobre la aplicación de las sustituciones.

“Si bien no tienen que estar pendientes de si las sustituciones son extemporáneas o no, sí pedimos que se revise la secuencia completa y el fundamento de la regla. A partir de ello se podrán determinar responsabilidades personales, si corresponde”, cerró.

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