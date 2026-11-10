Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

El Jurado Electoral Especial de Camaná proclama a las autoridades electas del distrito de Mejía durante una audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones de Perú.

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El Jurado Electoral Especial de Camaná aplicó el criterio jurisdiccional fijado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y frenó un caso de reelección encubierta en el distrito de Mejía, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

En este distrito ganó la lista de Ahora Nación, cuya candidata oficial a la alcaldía renunció durante el proceso electoral. Así, la candidata a primera regidora pasó a liderar la lista; sin embargo, esta es la actual autoridad Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres.

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En la resolución, el JEE Camaná advierte que este mecanismo de que un alcalde postule como primer regidor en una lista sin candidato a alcalde “constituye un mecanismo contrario de la prohibición de reelección inmediata, por lo que, no corresponde proclamar como alcalde a la señora Diana Sosiree Aspilcueta Caceres, actualmente titular del cargo”.

“El máximo órgano electoral ha precisado que la habilitación para postular como regidor no implica, por sí misma, la habilitación para ser proclamado alcalde, debiendo verificarse que quien acceda a dicho cargo no se encuentre comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata”, dice el colegiado invocando el fallo del JNE que frena las reelecciones encubiertas de alcaldes.

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Así, el JEE Camaná concluyó que corresponde proclamar como nuevo alcalde de Mejía a Eduardo Condori Sucari, quien ha sido electo como regidor con el número 2.

El Jurado Electoral Especial de Camaná en Perú proclama a Eduardo Condori Sucari como alcalde de Mejía tras declarar inejecutable la proclamación de Diana Aspilcueta.

“DETERMINAR que es inejecutable proclamar como alcalde a la ciudadana DIANA SOSIREE ASPILCUETA CÁCERES, para el periodo municipal 2023-2026, en tanto su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondría la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú“, resolvió el Jurado Especial.

Y en su punto resolutivo 3, determinó: “PROCLAMAR como alcalde de la Municipalidad Distrital de Mejía a don EDUARDO CONDORI SUCARI, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, candidato que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política AHORA NACIÓN – AN, al haber obtenido dicha organización política la mayor votación en la circunscripción electoral correspondiente”.

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JNE frena reelecciones encubiertas

El Pleno del JNE estableció que ningún alcalde elegido para el periodo 2023-2026 podrá retomar el cargo en la gestión 2027-2030, aun cuando haya postulado como primer regidor de una lista sin candidato a la alcaldía. El criterio quedó fijado en la Resolución N.° 4557-2026-JNE y alcanza de forma directa el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la Presidencia y luego buscó regresar al cargo por esa vía.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

La resolución fue aprobada por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra, entre los cinco magistrados del pleno. La mayoría sostuvo que la sucesión vulneraría la prohibición constitucional de reelección inmediata; los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce votaron en contra al considerar que no corresponde ampliar por interpretación una restricción que la norma no contempla de manera expresa.

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El criterio responde a la modalidad usada durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026: alcaldes impedidos de reelegirse que se inscribieron como primeros regidores tras la renuncia o exclusión del candidato titular de su lista. La resolución precisó que la prohibición alcanza también estos mecanismos de sucesión, por lo cual las autoridades afectadas no recibirán credenciales pese a la victoria de sus agrupaciones.

Según la decisión del JNE, cuando el primer regidor queda impedido, asume el siguiente integrante hábil de la lista. En Lima Metropolitana, esa posición recae en Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de Renovación Popular.

La resolución es de última instancia y no admite apelación; la única vía disponible es un amparo ante el Poder Judicial.