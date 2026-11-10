Perú

Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

Actual alcaldesa Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres fue proclamada solo como primera regidora y no podrá acceder nuevamente al cargo, incluso si el burgomaestre renuncia o es vacado

Transmisión en pantalla dividida de un funcionario con micrófono y un documento digital con resultados electorales del distrito de Mejía
El Jurado Electoral Especial de Camaná proclama a las autoridades electas del distrito de Mejía durante una audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones de Perú.
Guardar

El Jurado Electoral Especial de Camaná aplicó el criterio jurisdiccional fijado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y frenó un caso de reelección encubierta en el distrito de Mejía, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

En este distrito ganó la lista de Ahora Nación, cuya candidata oficial a la alcaldía renunció durante el proceso electoral. Así, la candidata a primera regidora pasó a liderar la lista; sin embargo, esta es la actual autoridad Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres.

PUBLICIDAD

En la resolución, el JEE Camaná advierte que este mecanismo de que un alcalde postule como primer regidor en una lista sin candidato a alcalde “constituye un mecanismo contrario de la prohibición de reelección inmediata, por lo que, no corresponde proclamar como alcalde a la señora Diana Sosiree Aspilcueta Caceres, actualmente titular del cargo”.

“El máximo órgano electoral ha precisado que la habilitación para postular como regidor no implica, por sí misma, la habilitación para ser proclamado alcalde, debiendo verificarse que quien acceda a dicho cargo no se encuentre comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata”, dice el colegiado invocando el fallo del JNE que frena las reelecciones encubiertas de alcaldes.

PUBLICIDAD

Así, el JEE Camaná concluyó que corresponde proclamar como nuevo alcalde de Mejía a Eduardo Condori Sucari, quien ha sido electo como regidor con el número 2.

Fragmentos de un documento legal con texto mecanografiado, varios puntos numerados y párrafos resaltados en color amarillo
El Jurado Electoral Especial de Camaná en Perú proclama a Eduardo Condori Sucari como alcalde de Mejía tras declarar inejecutable la proclamación de Diana Aspilcueta.

“DETERMINAR que es inejecutable proclamar como alcalde a la ciudadana DIANA SOSIREE ASPILCUETA CÁCERES, para el periodo municipal 2023-2026, en tanto su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondría la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú“, resolvió el Jurado Especial.

Y en su punto resolutivo 3, determinó: “PROCLAMAR como alcalde de la Municipalidad Distrital de Mejía a don EDUARDO CONDORI SUCARI, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, candidato que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política AHORA NACIÓN – AN, al haber obtenido dicha organización política la mayor votación en la circunscripción electoral correspondiente”.

JNE frena reelecciones encubiertas

El Pleno del JNE estableció que ningún alcalde elegido para el periodo 2023-2026 podrá retomar el cargo en la gestión 2027-2030, aun cuando haya postulado como primer regidor de una lista sin candidato a la alcaldía. El criterio quedó fijado en la Resolución N.° 4557-2026-JNE y alcanza de forma directa el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la Presidencia y luego buscó regresar al cargo por esa vía.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.
Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

La resolución fue aprobada por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra, entre los cinco magistrados del pleno. La mayoría sostuvo que la sucesión vulneraría la prohibición constitucional de reelección inmediata; los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce votaron en contra al considerar que no corresponde ampliar por interpretación una restricción que la norma no contempla de manera expresa.

El criterio responde a la modalidad usada durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026: alcaldes impedidos de reelegirse que se inscribieron como primeros regidores tras la renuncia o exclusión del candidato titular de su lista. La resolución precisó que la prohibición alcanza también estos mecanismos de sucesión, por lo cual las autoridades afectadas no recibirán credenciales pese a la victoria de sus agrupaciones.

Según la decisión del JNE, cuando el primer regidor queda impedido, asume el siguiente integrante hábil de la lista. En Lima Metropolitana, esa posición recae en Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de Renovación Popular.

La resolución es de última instancia y no admite apelación; la única vía disponible es un amparo ante el Poder Judicial.

Temas Relacionados

JNEArequipaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de llegada, lugar de recepción y agenda

Robert Prevost volverá al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. Su recorrido comenzará en Lima y continuará por otras cinco ciudades hasta el 16 de noviembre

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de llegada, lugar de recepción y agenda

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

El asistente de Horacio Melgarejo se refirió a la derrota ante Sport Huancayo en Cusco y de la disputa por alcanzar un cupo internacional el próximo año

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

Precio del dólar sube hoy en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio este 10 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar sube hoy en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio este 10 de noviembre

Envíos de dinero desde Perú crecieron 22% en el tercer trimestre, impulsados por ayuda familiar y estudios

Las transferencias internacionales de usuarios peruanos sumaron más de 175 millones de dólares entre enero y septiembre, de acuerdo con Global66

Envíos de dinero desde Perú crecieron 22% en el tercer trimestre, impulsados por ayuda familiar y estudios

Psoriasis: los casos graves pueden superar los S/60.000 anuales y reducir hasta 29,4% la productividad laboral

Los especialistas indican terapias biológicas cuando los tratamientos convencionales no funcionan o presentan contraindicaciones

Psoriasis: los casos graves pueden superar los S/60.000 anuales y reducir hasta 29,4% la productividad laboral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Adrián Villar: Medida vence en los próximos días

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

ENTRETENIMIENTO

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

Dina Páucar da detalles de su boda tras 30 años de relación: “Tiene que ser apoteósico”

La Chola Chabuca aplastó el rating del sábado con un homenaje emotivo a Grupo 5 y dejó atrás a la competencia

Mario Hart asegura que incursionará en la cumbia y no descarta colaborar con Leslie Shaw: “Esperaré esa llamada”

DEPORTES

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

Perú vs Bolivia: programación, dónde ver, convocados, entradas y todos los detalles del amistoso por fecha FIFA 2026

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

Programación confirmada de la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4