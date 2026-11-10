Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Adrián Villar: Medida vence en los próximos días

Adrián Villar permanece bajo custodia policial junto con registros del atropello de Lizeth Marzano y extractos de su declaración judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince pidió al Poder Judicial prolongar la prisión preventiva contra el hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, según pudo conocer Infobae.

El requerimiento fiscal se presenta en horas de la mañana de hoy martes 10 de noviembre, a semanas de que venza el plazo de 9 meses inicialmente impuesto a Villar Chirinos por atropellar a la reconocida deportista Lizeth Marzano, que terminó falleciendo producto de las lesiones.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en marzo de este año, tras permanecer en detención preliminar desde fines de febrero. Así, la fecha en la que vencerá dicho plazo es el próximo 25 de noviembre. Al tratarse de un caso complejo, tal como lo calificó la Fiscalía durante la investigación preparatoria, la prisión preventiva podría prolongarse hasta por 18 meses.

El Juzgado de Investigación Preparatoria no solo deberá evaluar la prolongación de la medida, sino el cese de la misma. La defensa de Adrián Villar ya lo solicitó formalmente y la magistrada fijó como fecha de la audiencia el próximo 18 de noviembre.

PUBLICIDAD

De declararse fundada la prolongación de la prisión preventiva, Villar permanecería recluido en un penal durante la etapa intermedia del proceso, donde se determinará si el caso avanza a juicio oral.

Familia de Lizeth Marzano teme liberación anticipada del principal acusado | Foto: Difusión

Prisión preventiva

En marzo de este año, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la prisión preventiva contra Adrián Villar, a quien se le imputa haber atropellado y abandonado en la vía pública a Lizeth Marzano que murió minutos después en un hospital de Miraflores.

El caso se remonta al 17 de febrero de 2026, cuando, según la imputación fiscal, Villar Chirinos conducía un vehículo Chevrolet color gris gunsmoke, con placa C4L-243, por la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Alrededor de las 11:20 horas, impactó contra Lizeth Katherine Marzano Noguera, quien realizaba actividad deportiva en la zona. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo que le causó la muerte poco después en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

PUBLICIDAD

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince atribuyó al investigado la comisión de tres delitos: homicidio culposo, omisión de socorro, y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Adrián Villar cumple 9 meses de prisión preventiva por el atropello y muerte de Lizeth Marzano

De acuerdo con la versión fiscal, tras el impacto, Villar Chirinos continuó su desplazamiento a gran velocidad sin respetar las normas de tránsito, incluido el paso de semáforos en rojo, con el propósito de evadir su identificación y eludir responsabilidad. La víctima quedó en la calzada sin recibir auxilio del conductor. Horas después del hecho, el investigado se cambió de ropa y se trasladó junto a terceras personas en otro vehículo, de color blanco, hasta la calle Eucalipto, también en San Isidro.

PUBLICIDAD

Uno de los presupuestos centrales para sostener la prisión preventiva es la prognosis de pena, que debe superar los 5 años. Los magistrados de la sala calcularon una pena probable combinada de 7 años y 4 meses de privación de libertad.

Ese cálculo resulta de sumar la pena estimada por el homicidio culposo agravado, cercana a los 5 años, con la correspondiente al concurso ideal entre omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, estimada en 2 años y 4 meses. El tribunal descartó la aplicación de atenuantes como la confesión sincera, dado que el apersonamiento del investigado se produjo después del período de flagrancia, y tampoco encontró circunstancias que redujeran la responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

La resolución dedica un apartado extenso al peligro de obstaculización, que la fiscalía fundamentó en la eliminación de mensajes de WhatsApp por parte del investigado tras el accidente y antes de entregar su teléfono celular a las autoridades.

Respecto al peligro de fuga, la sala reconoció que Villar Chirinos cuenta con un arraigo “relativamente consistente”, pero concluyó que ese factor no resulta suficiente para desvirtuar la posibilidad de que eluda la acción de la justicia, en particular ante la perspectiva de una condena efectiva y de duración prolongada.