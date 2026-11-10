Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

IGP reportó tres sismos este lunes en Moquegua, Loreto y Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres movimientos telúricos durante la jornada del lunes 9 de noviembre.

El primero se produjo a las 12:50:50 horas, con una magnitud de 3.5, y tuvo como epicentro un punto ubicado 22 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Este sismo presentó una profundidad de 29 kilómetros y una intensidad máxima de II en la escala de Mercalli Modificada.

Más tarde, a las 14:19:54 horas, se reportó un segundo evento de magnitud 4.3, con epicentro 92 kilómetros al oeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto. Este movimiento se registró a una profundidad de 105 kilómetros, y el IGP no consignó datos de intensidad máxima para esta ocurrencia.

El tercer sismo del día tuvo lugar a las 14:38:56 horas, con una magnitud de 3.6, y su epicentro se localizó 30 kilómetros al sureste de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, región Arequipa. Este evento se produjo a una profundidad de 46 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de II-III en la localidad de Punta de Bombón.

Un mapa en relieve de Perú señala epicentros sísmicos en las regiones del sur junto a material institucional del IGP y de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo de actuación en centros laborales y oficinas

La respuesta ante un movimiento telúrico dentro de un entorno de trabajo requiere el cumplimiento estricto de los planes de seguridad y salud en el trabajo. Ante las primeras vibraciones, los colaboradores deben mantener la calma y dirigirse hacia las zonas de seguridad internas previamente identificadas.