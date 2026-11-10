Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Miguel Torres, presidente del Senado.

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Los diputados Amalia Palomino y Jesús Pérez de Juntos por el Perú presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, y exigen su inhabilitación por 10 años por los errores en la promulgación de la ley de facultades legislativas.

Según la denuncia constitucional, la presunta infracción constitucional consiste en que la autógrafa de la ley consignaba la fórmula “El Senado de la República ha dado la siguiente ley”, atribuyendo la emisión de la norma únicamente a la Cámara Alta cuando también intervino la Cámara de Diputados. También se cuestiona que Torres haya incorporado la firma del primer vicepresidente del Senado “sin norma que lo autorice” y que luego dispusiera su corrección mediante una fe de erratas “sin ley rectificatoria, como exige el marco normativo”.

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“Solicito que la Cámara de Diputados formule acusación ante el Senado y que este imponga al denunciado la sanción que corresponda conforme al artículo 100 de la Constitución, graduada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, se lee en la denuncia.

Entre las diligencias requeridas por los diputados de Juntos por el Perú se encuentra un pedido a Editora Perú para que remita copia de la fe de erratas remitida por Miguel Torres.

Denuncia constitucional contra Miguel Torres

La ley de facultades

Tras días de defender su posición, el presidente del Senado, Miguel Torres, reconoció un error en la autógrafa de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo y dispuso que se tramite de inmediato una fe de erratas en el diario oficial El Peruano. El viraje se produjo luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigiera por oficio una corrección y de que varios constitucionalistas calificaran el defecto como una señal de la falta de preparación del Congreso para operar bajo el nuevo esquema bicameral.

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“La Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’. He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, señaló Torres en un comunicado publicado el 24 de octubre.

El legislador de Fuerza Popular agregó que “corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.

Hasta el viernes previo a la fe de erratas, el presidente del Congreso había defendido que la autógrafa consignara únicamente al Senado. “La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado”, había afirmado entonces.

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El mismo día de la promulgación de la ley, Miguel Torres había rechazado en declaraciones a Canal N que existiera algún problema en el texto. “Yo creo que se están confundiendo con la bicameralidad del 79. La Constitución es clarísima. Te dice: ‘Dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa’. ¿Quién? Al Senado. Entonces, el que tiene que remitirlo es el presidente del Senado”, había declarado.

La rectificación de Torres llegó después de que Óscar Reto cuestionara por oficio dirigido al titular del Parlamento que la autógrafa omitiera tanto la mención al Congreso como las firmas de los representantes de la Cámara Baja. El documento solo llevaba las rúbricas de Torres y de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, sin la participación de Reto ni de la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

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Reto fundamentó su posición en los artículos 90 y 102 de la Constitución Política del Perú, que establecen que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, y que la atribución de dar leyes corresponde a ese Congreso en su conjunto. “El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, remarcó en el oficio.