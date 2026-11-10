Monique Pardo revela que su única hija la abandonó tras accidente con el techo de su casa: “Ni siquiera me contestó”

La artista Monique Pardo señala el distanciamiento con su hija tras haber sufrido un accidente en su domicilio.

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Monique Pardo atraviesa días de preocupación luego de que parte del techo de su vivienda colapsara a causa de las lluvias del fin de semana. La artista contó que logró salir del ambiente antes de que cayeran los escombros y reveló que buscó ayuda de su única hija, aunque no recibió respuesta.

La intérprete de “Caramelo” relató que la emergencia ocurrió durante la madrugada del sábado. Se despertó por el fuerte ingreso de agua a la casa y, minutos después, escuchó un estruendo que anticipó la caída de una parte de la estructura.

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“Ha sido la raíz de eso, pero justamente el día que se cayó también hubo una lluvia. Yo me desperté, el agua caía así, a mares. Dios mío, no tengo casa, siento que no tengo casa”, expresó la cantante ante cámaras.

Para Monique Pardo, el inmueble tiene un significado personal. La artista aseguró que ha vivido allí desde que nació y que ver los daños en los ambientes de la propiedad la dejó afectada.

Monique Pardo brinda declaraciones tras sufrir el colapso de parte del techo de su vivienda a causa de las lluvias en Lima. Durante la entrevista, la artista detalla los daños materiales en el inmueble, su posterior atención médica de emergencia y la falta de comunicación por parte de su única hija tras el suceso.

El derrumbe alcanzó el sector donde la cantante guarda parte de sus prendas y vestuarios. Sin embargo, esa noche no descansaba en el cuarto que sufrió los mayores daños, sino en otra habitación donde había un televisor más grande.

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Esa circunstancia evitó que quedara atrapada. La artista recordó que oyó el ruido de la estructura antes de salir de la vivienda. “Escucho un sonido estruendoso, fuerte, que mi casa caía toda. Yo salí corriendo, gracias a Dios”, afirmó.

Pardo explicó que el dormitorio quedó cubierto de tierra, madera y otros materiales desprendidos del techo. En medio de los trabajos para limpiar el espacio, logró recuperar una parte de sus pertenencias.

“Vestuario, pues he llegado a rescatar algo y todo esto era un vestuario. Hasta acá adentro, de todo lo que ha caído. Es tierra, esto ha estado enterrado”, señaló mientras mostraba los daños en el lugar.

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Monique Pardo solicita apoyo público para reparar el desprendimiento de una sección del techo en el interior de su vivienda.

La cantante indicó que retiraron varias carretillas de tierra del ambiente afectado. También sostuvo que, si hubiera permanecido en el dormitorio al momento del colapso, las consecuencias habrían sido graves.

“Yo iba a estar enterrada viva”, manifestó Monique Pardo, quien expresó temor ante la posibilidad de que otras partes de la casa presenten daños después de las lluvias.

Monique Pardo dijo que su hija no contestó tras conocer el derrumbe

Tras el accidente, la intérprete buscó un lugar seguro donde permanecer y trató de comunicarse con su única hija, quien reside en el sur del país. Según contó, la llamada no tuvo respuesta.

La artista habló sobre el vínculo con su familiar y afirmó que dedicó gran parte de su vida a su crianza. “Tengo una hija, una sola hija que... No sé si llamarle abandono. Di todo por ella, di mi vida, no me volví a casar”, declaró.

Consultada sobre si su hija se había comunicado con ella luego de conocer la caída del techo, Pardo respondió que no recibió ningún llamado. “Nunca”, dijo.

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El desprendimiento parcial del techo y de la pared expone la estructura interna de una habitación que conserva un cartel de Monique Pardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante confirmó que ella sí intentó contactarla para contarle lo ocurrido en la vivienda. “Sí, ella vive en el sur. ¿Qué te mencionó? ¿Te contestó? ¿Te dijo algo? Ni siquiera me contestó”, relató con la voz entrecortada.

La preocupación por el estado de su casa y la falta de respuesta de su hija también afectaron su salud. Pardo aseguró que sufrió una alteración en su ritmo cardíaco durante esos momentos de angustia.

“Alterada totalmente, mi corazón tenía... He llegado a 200 de frecuencia cardíaca. A 200 ya es muerte, pero yo me sé controlar, y en ese momento no encontraba ni mi pastilla”, sostuvo la artista.

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Mientras evalúa los daños que dejaron las lluvias, Monique Pardo continúa enfocada en recuperar los objetos que permanecen bajo la tierra y los restos del techo que cayó en su vivienda.