Perú

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

El primer ministro confirmó que la presidenta no llegará a la jornada final de la visita papal y respaldó el viaje a la cumbre de APEC y a Japón como una prioridad para las relaciones exteriores del país

El viaje a Shenzhen, previsto entre el 15 y el 21 de noviembre, implicaría que la mandataria no esté en la misa final ni en la despedida del pontífice, aunque el vicepresidente defendió la necesidad de la gira. Video: Canal N
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó este martes las versiones que interpretan el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón como un desaire al papa León XIV, cuya visita apostólica al Perú concluye el 16 de noviembre.

“No hay ningún repentino cambio. Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del Papa a su casa, porque para el Papa León es su casa, es importante para todos los peruanos”, afirmó Galarreta en entrevista con Canal N.

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Fujimori solicitó al Senado autorización para salir del país del 15 al 21 de noviembre con el objetivo de participar en la 33.ª edición de la cumbre de APEC, que se realizará en Shenzhen, China, entre el 18 y el 19 de noviembre, y una visita oficial a Tokio el día 20 para reunirse con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

El cronograma oficial de la Santa Sede establece que León XIV abandonará el Perú el lunes 16 de noviembre, tras celebrar una misa en la Base Aérea Las Palmas y participar en la ceremonia de despedida en el Callao. La salida de la presidenta hacia Asia, prevista para el día 15, implica que la no estaría presente en la jornada final del viaje papal.

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Defienden viaje

Galarreta explicó que el Ejecutivo trabajó durante varios días para que ambas agendas no se superpusieran, al punto de que mantuvo comunicación con el nuncio apostólico la semana previa al anuncio. “La presidenta va a estar en las primeras fechas. Ella lamentaba mucho no estar hasta el final. Pero para eso está el vicepresidente uno, el vicepresidente dos, el gobierno, pero en general los ministros”, señaló el vicepresidente, quien remarcó que la jefa de Estado participará de la llegada del pontífice y de parte de su recorrido por Lima.

Según el primer ministro, los cálculos de horas de vuelo determinaron que resultaba inviable posponer la partida al 16 de noviembre sin afectar el cronograma de reuniones en China. “Hemos estado haciendo los cálculos y por las horas de viaje, las horas de vuelo, no llegaba la reunión con el presidente de China. Y creo que es importante, y te lo dice alguien que todo el mundo sabe cuál es mi posición política, pero yo hoy día soy ministro de Estado, no es mi posición política”, indicó

Galarreta defendió la necesidad política y económica del viaje al calificar a China como uno de los principales socios comerciales del país. “La presidenta está yendo, además, a una reunión con el presidente chino. A mí me encanta los opositores que dicen que se ha inclinado a Estados Unidos. Ahora que va a reunirse con el presidente chino y que le parece importante para el país, para las relaciones bilaterales que tenemos”, sostuvo, al subrayar que la gira también responde a compromisos vinculados al fenómeno de El Niño, que el gobierno busca abordar mediante cooperación con Japón.

Keiko Fujimori

Pedido

La solicitud presentada al Senado precisa que, mientras la mandataria permanezca fuera del país, el despacho de la Presidencia de la República quedará a cargo de Luis Galarreta.

El itinerario en China incluye, además de la cumbre de líderes del 18 y 19 de noviembre, reuniones bilaterales con representantes de Vietnam, Filipinas, Singapur y Hong Kong, así como un encuentro con empresarios estadounidenses y de otras economías del bloque para promover al Perú como proveedor de minerales críticos. En Japón, la agenda contempla un seminario empresarial y la conmemoración del décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países.

Cabe precisar que el viaje a China de Keiko Fujimori solo se concretará si es que el Senado lo autoriza. Caso contrario, permanecerá en Perú.

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