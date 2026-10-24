¿Me pagarán doble o triple si trabajo durante los días no laborables por la visita del papa León XIV?

El pago triple se genera por trabajar en feriado. ¿Y qué pasa con los días no laborables? - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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El 11, 12 y 16 de noviembre serán días no laborables en Lima y Callao, por la visita del papa León XIV al Perú, mientras el 13 y 14 de noviembre se aplicará lo mismo para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Y finalmente Cusco y Ucayali tendrán día no laborable el 15 de noviembre, pero solo aplicable al sector privado, previo acuerdo.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que a pesar que hayan días aprobados, textualmente, para el sector privado, esto no implica que sea obligatorio el descanso. Es decir, las empresas no están forzadas a dar el día libre, que inclusive tendría que ser compensado.

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Tampoco estos días no laborables generan triple pago. A diferencia de los feriados, estas fechas no obligan a que el trabajador privado que lo labora sea pagado el triple por su jornada. Tampoco se paga triple a los servidores públicos. Esto, dado que son fechas que, si se descansan, se deben compensar de alguna manera.

¿Qué le dirías al Papa si lo tuvieras enfrente? En Infobae Perú, salimos a preguntar y estas son las emotivas respuestas de la gente sobre lo que esperan del Sumo Pontífice.

¿No hay triple pago en día no laboral?

Como se sabe, los días no laborales aplican a los trabajadores del sector público, y no para el sector privado, para quienes la medida sí puede, sin embargo, acordarse entre trabajadores y empleadores.

Según Vinatea & Toyama, para estas fechas especiales, los días no laborales, no hay pago triple. Ya sea que se trabaje o no. “No es un feriado: no se paga sobretasa por trabajar esos días. Es una jornada que se mueve a otro momento”, señalan.

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Es decir, se trata de un día en que, si el trabajador privado logra acuerdo para descansar, deberá compensarlo de alguna manera también acordada con su empleador (puede ser trabajar otro día, descontar ese dinero de su paga mensual, entre otras).

El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI

“El Gobierno acaba de disponer el tratamiento de los días durante la visita del Papa León XIV. A diferencia del Estado, para el sector privado la medida es facultativa, según el Decreto Supremo No. 020-2026-TR. Cada empresa decide si dispone días no laborables compensables y cómo se recuperan las horas”, aclaran desde Vinatea & Toyama.

Asimismo, la firma de abogados señala otros puntos clave a tener en consideración:

Si se aplica o no: primero se busca un acuerdo con los trabajadores. Si no hay acuerdo, decide el empleador

Recuperación de horas: las horas no trabajadas se recuperan. La forma de hacerlo se fija en el mismo acuerdo y, a falta de acuerdo, la define el empleador. A diferencia del sector público (10 días siguientes), no hay un plazo legal

No es un feriado: no se paga sobretasa por trabajar esos días. Es una jornada que se mueve a otro momento

Efecto tributario: para fines tributarios, son días hábiles. Los plazos y obligaciones ante SUNAT no se modifican

Actividades esenciales: las empresas de salud, servicios básicos (agua, electricidad, gas, combustible), saneamiento, telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos y aeropuertos, hospedaje, restaurantes, seguridad, sistema financiero, traslado de valores, venta de alimentos, sepelios y similares pueden señalar qué puestos y trabajadores siguen laborando.

El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo un día no laborable. - Crédito MTPE

Papa León XIV: Los días no laborables

Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para Cajamarca , La Libertad , Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).

Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).