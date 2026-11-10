Perú

Cortes de luz en de Lima y Callao: conoce qué sectores serán afectados este miércoles 11 de noviembre

La relación incluye avenidas, calles, manzanas y urbanizaciones específicas. Las interrupciones no comprometerán necesariamente a todos los residentes de los distritos mencionados.

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Este miércoles 11 de noviembre, algunos sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. Los cortes se realizarán en diferentes horarios y comprenderán calles, manzanas, urbanizaciones y zonas industriales.

La lista incluye áreas específicas de Comas, Puente Piedra y Callao. Los cortes de luz más extensa se desarrollará en Comas, desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., mientras que en otros puntos los trabajos se prolongarán durante la mañana o la tarde. Las interrupciones serán focalizadas y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este miércoles 11 de noviembre?

De acuerdo con la información de Pluz, estas son las ubicaciones comprendidas en la suspensión del servicio:

Comas: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

  • Urbanización El Pinar: avenida El Retablo, cuadras 2, 19 y 20; manzanas B3, W2, Q2 y F3.
  • Avenida Los Incas: cuadras 4 y 8; manzana H.
  • Avenida Universitaria Norte: cuadras 91 y 92; manzana H3.
  • Calle 53: cuadra 2.
  • Calle 58: manzana E3.
  • Calle 60: manzana I3.
  • Calle 59: manzana K3.
  • Urbanización El Pinar, parcela I: manzanas B3, E3, F3, H3, I3, K3 y J3.
  • A.H. San Juan Bautista: manzanas E, F, G, H e I.

Puente Piedra: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

  • Área industrial El Dorado de Zapallal, referencia ALED.SAB.2179.

Callao: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

  • Urbanización Sesquicentenario.
  • Avenida Bocanegra: manzana A.
  • Avenida Los Dominicos: manzanas A y B.
  • Calle 1: manzana A.
  • Calle 10: manzanas A, D, E y P.
  • Calle 12: manzanas D y E.
  • Calle 14: manzanas B, C y F.
  • Calle 3: manzanas D, E, F y P.
  • Calle 9: manzanas C y D.
  • Calle Las Casuarinas: manzana B.
  • Calle Los Cipreses: manzana C.
  • Calle Los Olivos: manzanas D y E.
  • Calle Los Álamos: manzanas A y J.
  • Cooperativa de Vivienda 152 Estibadores del Callao.
  • Calle 10: manzanas D y E.
  • Calle 2: manzana A.
  • Calle 4: manzana C.

¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

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Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

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- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

¿Cortes por el Fenómeno El Niño?

Existe la posibilidad de cortes de luz por el Fenómeno El Niño en el Perú, pero no por un déficit en la generación eléctrica global, sino por los daños físicos y las interrupciones temporales causadas por eventos climáticos extremos. El colapso de torres de alta tensión, la erosión de bases por crecidas de ríos y el paso de huaicos en las zonas de sierra y costa pueden comprometer las líneas de transmisión y redes de distribución. Asimismo, las empresas distribuidoras de energía suelen efectuar interrupciones del servicio eléctrico por seguridad para evitar cortocircuitos o electrocuciones en áreas severamente inundadas.

Frente a esta vulnerabilidad, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la entidad reguladora Osinergmin han emitido normativas de emergencia para agilizar los protocolos de respuesta y eximir de trabas administrativas las obras de reconstrucción de infraestructura dañada. Aunque las autoridades aseguran que los planes de contingencia buscan restablecer la luz a la brevedad y descartan un impacto negativo en las tarifas finales para los usuarios, se recomienda que tanto los hogares como los comercios adopten medidas preventivas ante posibles apagones temporales durante El Niño.

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