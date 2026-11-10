Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026.

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La última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será determinante para conocer al ganador de la fase y al segundo equipo que perderá la categoría. Uno de los partidos que concentra la atención es el Sporting Cristal vs. Cienciano, por su incidencia en la lucha por el campeonato.

Programación del Sporting Cristal vs Cienciano

El choque entre Sporting Cristal y Cienciano se desarrollará el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Este encuentro se jugará en simultáneo con el de Universitario de Deportes vs Sport Huancayo, los otros dos clubes involucrados en la lucha por la pelea del Torneo Clausura 2026.

Revive la emoción del último partido de fútbol con un resumen de las mejores jugadas, goles cruciales y las atajadas del arquero. Además, conoce la tabla de posiciones actualizada. - L1 MAX

Dónde ver el Sporting Cristal vs Cienciano: canal TV del duelo

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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El encuentro también estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, compatible con dispositivos móviles y otros equipos.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura del duelo, con las principales incidencias y el minuto a minuto.

Goles y resumen del triunfo del 'rojo matador' ante el 'papá' por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Los posibles escenarios para definir el ganador del Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo disputarán la definición del Torneo Clausura 2026 en una última jornada que se jugará en simultáneo el domingo 22 de noviembre.

Huancayo lidera con 34 puntos y depende de sí mismo: una victoria ante la ‘U’, por cualquier marcador, le dará el título y lo llevará a los play offs ante los ‘cremas’, segundos en el acumulado.

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Universitario tiene 32 unidades y ya aseguró su presencia en los play offs. Si gana en Huancayo y Cristal no supera a Cienciano, accederá directamente a la final contra Alianza Lima, campeón del Apertura. De no imponerse, deberá jugar las semifinales.

Sporting Cristal suma 21 puntos y necesita derrotar a Cienciano en el Alberto Gallardo. Además, requiere un empate entre Sport Huancayo y Universitario, o una victoria ‘crema’, para clasificar a semifinales y enfrentar al cuadro de Ate.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el final de la fecha 16.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026