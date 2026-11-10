Susy Díaz volvió a Perú y se quiebra al hablar de la situación de Florcita Polo: “Quiero abrazarla”

Susy Díaz brinda declaraciones a la prensa tras su llegada a Perú junto a una imagen en la que posa con su hija Florcita Polo.

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Susy Díaz volvió a Perú antes de lo previsto para acompañar a Flor Polo, luego de la denuncia de agresión que involucra a su expareja, Luiggi Yarasca. La excongresista se encontraba de vacaciones en España junto a Deysi Araujo, pero decidió interrumpir el viaje tras enterarse de la situación que afecta a su hija.

A su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Díaz fue abordada por las cámaras de América Hoy. Aunque buscaba retirarse rápido del lugar, respondió algunas consultas sobre el estado de Flor y no pudo contener la emoción.

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La primera reacción de la artista estuvo centrada en el deseo de reencontrarse con su hija. “Quiero ver a mi hija”, manifestó ante las cámaras del programa matutino.

Díaz explicó que su principal preocupación era llegar a su vivienda para darle contención a Flor Polo. “Quiero llegar rápido a mi casa, quiero abrazarla”, agregó antes de dirigirse a su domicilio.

Susy Díaz responde a las preguntas de los periodistas en el aeropuerto durante una transmisión del programa América Hoy.

La empresaria y figura televisiva es hija de Susy Díaz y del compositor Augusto Polo Campos. En los últimos días, su situación personal tomó relevancia luego de que denunciara una presunta agresión vinculada a Yarasca, con quien sostuvo una relación sentimental.

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La excongresista contó que ha mantenido comunicación con su hija y dejó entrever que el episodio ha tenido consecuencias emocionales en ella. Según indicó, Flor continúa con temor después de los hechos que denunció.

Durante el breve diálogo con América Hoy, Susy recordó una conversación reciente con Flor, quien le habría reconocido que debió atender las advertencias que recibió sobre su entonces pareja.

“Hay que hacerle caso a las mamás, las mamás intuyen”, afirmó Díaz. La artista evitó detallar el contenido de las conversaciones familiares, pero remarcó que su prioridad era estar cerca de su hija después de regresar de España.

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Susy Díaz habló desde Málaga, España, sobre la presunta agresión contra Florcita Polo y afirmó que se enteró por la prensa.

Susy Díaz cuestionó el descargo de Luiggi Yarasca

Susy Díaz también fue consultada por la defensa pública de Luiggi Yarasca, quien rechazó haber empujado a Flor Polo por las escaleras. La excongresista no respaldó esa versión y defendió la conducta de su hija ante las acusaciones que se formularon en su contra.

“Mentira, mi hija es muy sana, muy buena. No tiene calle”, sostuvo la exbailarina frente a las cámaras de América Hoy.

La madre de Flor Polo no se pronunció sobre las diligencias que podrían desarrollarse a partir de la denuncia. Tampoco adelantó si la familia prevé adoptar nuevas medidas, aunque dejó claro que confía en el relato de su hija.

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Díaz expresó que el caso también la ha afectado de forma personal. “Me siento mal, es horrible, no se lo deseo a nadie”, señaló al describir el impacto que le produjo conocer lo ocurrido.

Una emisión del programa América Hoy presenta las declaraciones de Susy Díaz a su llegada al aeropuerto respecto a la situación legal de Flor Polo.

La excongresista regresó al país con el objetivo de acompañar a Flor en un momento que considera difícil. Su declaración en el aeropuerto reflejó la inquietud que mantiene por el estado emocional de su hija y por las repercusiones de la denuncia.

Antes de retirarse, Susy dirigió un mensaje a Yarasca. Sin referirse a una eventual sanción judicial, dijo que cada persona tendrá que responder por sus actos.

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La artista apeló a sus creencias religiosas y aseguró que ha pedido por el bienestar de Flor Polo. Luego dejó el aeropuerto para reunirse con su hija, a quien buscaba abrazar tras cancelar sus días de descanso fuera del país.