Perú

Mapa del recorrido del papamóvil en Lima y Callao: las avenidas que León XIV pasará rumbo a Palacio de Gobierno

El cambio al papamóvil se realizará en la basílica de María Auxiliadora, desde donde el pontífice podrá tener contacto con los fieles apostados en las calles

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)
Guardar

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre y cumplirá sus primeras actividades oficiales en Lima. Durante su desplazamiento por la capital, el sumo pontífice utilizará un vehículo cerrado y, posteriormente, el papamóvil, lo que permitirá que miles de fieles puedan verlo durante parte del trayecto. La Conferencia Episcopal Peruana informó los detalles de los recorridos y los puntos donde se realizarán sus principales actividades.

La llegada está prevista para las 5:30 p. m. al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Desde este punto, Robert Prevost se movilizará inicialmente en un automóvil cerrado por la avenida Elmer Faucett y continuará por la avenida La Marina. Este primer tramo se desarrollará bajo medidas de seguridad destinadas a garantizar el traslado del pontífice hacia el centro de la capital.

PUBLICIDAD

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil - Créditos: EFE.

El cambio de vehículo se realizará en la basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. A partir de este lugar, León XIV abordará el papamóvil para continuar su recorrido y tener contacto con los ciudadanos que se congreguen a lo largo de las vías. Este punto marcará el inicio del tramo descubierto previsto para su primera jornada.

Desde el centro religioso, el papa avanzará por la avenida Brasil y seguirá por la avenida Bolivia. Posteriormente, tomará la avenida Garcilaso de la Vega y continuará hacia el jirón Conde de Superunda, antes de ingresar a la Plaza de Armas de Lima. En este espacio será recibido por una multitud y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República.

PUBLICIDAD

Luego de su paso por el centro histórico, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, donde continuará con las actividades contempladas para su llegada. La organización ha coordinado los recorridos con las autoridades y la Policía Nacional para preservar la seguridad durante cada desplazamiento.

El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla
El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla

Recorrido del papa León XIV para el jueves 12 de noviembre

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, León XIV volverá a recorrer las calles de Lima. Su jornada comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. Desde este recinto partirá inicialmente en un vehículo cerrado hasta las inmediaciones del Centro Cívico.

En ese punto se producirá nuevamente el cambio al papamóvil. El recorrido continuará por la avenida Garcilaso de la Vega y luego por la avenida Tacna, una de las principales arterias que conectan el centro de la ciudad con otros sectores de la capital. Durante este tramo, los ciudadanos podrán acercarse a las zonas habilitadas para observar el paso del líder de la Iglesia católica.

Uno de los momentos centrales será su llegada al Santuario de las Nazarenas. Allí realizará una breve oración antes de retomar el desplazamiento hacia la Plaza de Armas. La parada tendrá un significado especial debido a la importancia del Señor de los Milagros dentro de la tradición religiosa peruana.

Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae
Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae

En la plaza de Armas se desarrollarán reuniones con obispos, sacerdotes, religiosas y equipos pastorales sinodales. También está previsto el encuentro denominado “Desafíos y Esperanzas”, que congregará a representantes de familias, mujeres, emprendedores y del ámbito de Cultura y Paz.

La organización aclaró que las actividades del 12 de noviembre no serán masivas. El acceso estará restringido a las personas que hayan recibido previamente los pases correspondientes.

Los recorridos fueron definidos buscando equilibrar el contacto del papa con la población y las condiciones de seguridad. La Policía Nacional tendrá a su cargo el resguardo del pontífice durante sus desplazamientos por Lima, mientras las autoridades coordinarán las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de la visita apostólica.

León XIV y su vínculo con el Perú

La llegada de León XIV al Perú representa un momento especial por el vínculo que el pontífice mantiene con el país desde sus años de servicio pastoral. Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en territorio peruano, donde ejerció diversas responsabilidades y tuvo contacto cercano con comunidades de distintas regiones.

Su labor incluyó el acompañamiento de fieles, religiosos y autoridades eclesiásticas, experiencia que fortaleció su relación con la realidad nacional. Ese pasado explica el significado particular de este viaje, considerado un reencuentro con lugares y personas que marcaron su camino dentro de la Iglesia.

Durante su permanencia, el papa recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde participará en actividades religiosas y encuentros con ciudadanos, además de visitar espacios vinculados con su historia pastoral en el país.

Temas Relacionados

León XIVPapa León XIVRobert Prevostpapamóvilperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Lima: horarios, lugares y actividades del 11 y 12 de noviembre

La programación prevé una recepción en la Base Aérea del Callao, un mensaje ante autoridades y actividades eclesiales entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre en la capital peruana

Papa León XIV en Lima: horarios, lugares y actividades del 11 y 12 de noviembre

Así es el mapa del recorrido de León XIV desde el aeropuerto de Cusco hasta Sacsayhuamán

El sumo pontífice realizará un desplazamiento de ocho kilómetros en el papamóvil hasta el lugar en el que presidirá una misa

Así es el mapa del recorrido de León XIV desde el aeropuerto de Cusco hasta Sacsayhuamán

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

La jugadora estadounidense recibió elogios de los fanáticos durante una entrevista, quienes llegaron a compararla con el máximo ídolo de la ‘U’

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

Así estará el clima en cada localidad de Piura este martes 10 de noviembre, según el Senamhi

Sullana registrará la mayor temperatura de la región este martes, mientras Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Salalá presentan probabilidad de precipitaciones por la tarde

Así estará el clima en cada localidad de Piura este martes 10 de noviembre, según el Senamhi

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

“Nunca la había visto”: congresistas de JP desconocen a la esposa de José Domingo Pérez, asesora de su bancada

Ministro de Justicia ordena la salida del director del penal de Barbadillo tras contratación de su hija en el Congreso

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

ENTRETENIMIENTO

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

Luiggi Yarasca es investigado por presunta agresión a Florcita Polo: Ministerio Público dispone diligencias

Luiggi Yarasca exige a Florcita Polo que se retracte de denuncia de agresión y advierte tener pruebas: “Tengo cómo demostrarlo”

DEPORTES

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

Diego Penny señaló el mayor déficit de Universitario en el Torneo Clausura 2026: “No voy con que el arquero es responsable”

Sporting Cristal y los resultados que necesita para ganar el Torneo Clausura: el escenario clave de los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”

Teófilo Cubillas ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: con qué otras leyendas comparte ese honor