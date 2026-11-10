Mapa del recorrido del papamóvil en Lima y Callao: las avenidas que León XIV pasará rumbo a Palacio de Gobierno

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)

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El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre y cumplirá sus primeras actividades oficiales en Lima. Durante su desplazamiento por la capital, el sumo pontífice utilizará un vehículo cerrado y, posteriormente, el papamóvil, lo que permitirá que miles de fieles puedan verlo durante parte del trayecto. La Conferencia Episcopal Peruana informó los detalles de los recorridos y los puntos donde se realizarán sus principales actividades.

La llegada está prevista para las 5:30 p. m. al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Desde este punto, Robert Prevost se movilizará inicialmente en un automóvil cerrado por la avenida Elmer Faucett y continuará por la avenida La Marina. Este primer tramo se desarrollará bajo medidas de seguridad destinadas a garantizar el traslado del pontífice hacia el centro de la capital.

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El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil - Créditos: EFE.

El cambio de vehículo se realizará en la basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. A partir de este lugar, León XIV abordará el papamóvil para continuar su recorrido y tener contacto con los ciudadanos que se congreguen a lo largo de las vías. Este punto marcará el inicio del tramo descubierto previsto para su primera jornada.

Desde el centro religioso, el papa avanzará por la avenida Brasil y seguirá por la avenida Bolivia. Posteriormente, tomará la avenida Garcilaso de la Vega y continuará hacia el jirón Conde de Superunda, antes de ingresar a la Plaza de Armas de Lima. En este espacio será recibido por una multitud y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República.

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Luego de su paso por el centro histórico, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, donde continuará con las actividades contempladas para su llegada. La organización ha coordinado los recorridos con las autoridades y la Policía Nacional para preservar la seguridad durante cada desplazamiento.

El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla

Recorrido del papa León XIV para el jueves 12 de noviembre

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, León XIV volverá a recorrer las calles de Lima. Su jornada comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. Desde este recinto partirá inicialmente en un vehículo cerrado hasta las inmediaciones del Centro Cívico.

En ese punto se producirá nuevamente el cambio al papamóvil. El recorrido continuará por la avenida Garcilaso de la Vega y luego por la avenida Tacna, una de las principales arterias que conectan el centro de la ciudad con otros sectores de la capital. Durante este tramo, los ciudadanos podrán acercarse a las zonas habilitadas para observar el paso del líder de la Iglesia católica.

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Uno de los momentos centrales será su llegada al Santuario de las Nazarenas. Allí realizará una breve oración antes de retomar el desplazamiento hacia la Plaza de Armas. La parada tendrá un significado especial debido a la importancia del Señor de los Milagros dentro de la tradición religiosa peruana.

Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae

En la plaza de Armas se desarrollarán reuniones con obispos, sacerdotes, religiosas y equipos pastorales sinodales. También está previsto el encuentro denominado “Desafíos y Esperanzas”, que congregará a representantes de familias, mujeres, emprendedores y del ámbito de Cultura y Paz.

La organización aclaró que las actividades del 12 de noviembre no serán masivas. El acceso estará restringido a las personas que hayan recibido previamente los pases correspondientes.

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Los recorridos fueron definidos buscando equilibrar el contacto del papa con la población y las condiciones de seguridad. La Policía Nacional tendrá a su cargo el resguardo del pontífice durante sus desplazamientos por Lima, mientras las autoridades coordinarán las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de la visita apostólica.

León XIV y su vínculo con el Perú

La llegada de León XIV al Perú representa un momento especial por el vínculo que el pontífice mantiene con el país desde sus años de servicio pastoral. Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en territorio peruano, donde ejerció diversas responsabilidades y tuvo contacto cercano con comunidades de distintas regiones.

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Su labor incluyó el acompañamiento de fieles, religiosos y autoridades eclesiásticas, experiencia que fortaleció su relación con la realidad nacional. Ese pasado explica el significado particular de este viaje, considerado un reencuentro con lugares y personas que marcaron su camino dentro de la Iglesia.

Durante su permanencia, el papa recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde participará en actividades religiosas y encuentros con ciudadanos, además de visitar espacios vinculados con su historia pastoral en el país.